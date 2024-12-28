İTÜ\'de "10. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu" düzenlendi

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Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde "10. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu" düzenlendi.

İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapılan sempozyum, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un programa gönderdiği telgraf okundu.

Kurtulmuş, mesajında, "Sempozyumun başarılı geçmesini diler, düzenlenmesinde emeği geçen gençleri tebrik ederim. Bu güzel vesileyle bir araya gelen sizleri de değerli misafirlerinize de selam ve sevgilerimi iletirim." ifadelerini kullandı.

Sempozyumda konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bakanlıklarının uluslararası öğrencilere yaptığı hizmetleri anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 522 Gençlik Merkezi'nde ve Türkiye'nin 81 vilayetindeki yurtlarda uluslararası öğrencilerin misafir edildiğini belirten Eminoğlu, "En önemlisi üniversitelerde Genç Ofisler var. Geçtiğimiz gün Sakarya'daydık. Dün Uluslararası Gençlik Bilgilendirme Zirvesi'ni, Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirdik. Orada da Sudan'dan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öğrencilerimiz vardı. Birçok programlarda uluslararası öğrencilerimize yer açıyoruz ve onların da projelere dahil olmasını sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Eminoğlu, ülkede, bundan 20 yıl önce 80 bin uluslararası öğrenci varken bugün 400 bine yaklaşan rakamdan bahsedildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu anlamda 1 milyon hedefi olduğunu dile getiren Eminoğlu, bu noktada da güzel bir şekilde ilerlemeye devam edildiğini belirtti.

Eminoğlu, Türkiye'den mezun olan uluslararası öğrencilerin Suriye gibi birçok ülkede önemli görevlere geldiğini belirterek "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın özellikle uluslararası öğrenciler noktasında yaptığı çağrı, çok kıymetli. Bizler de Türkiye Yüzyılı'nın bu ikinci yüzyılında, gençlerin yüzyılı olabilmesi için sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Suriye'de yaşanan hadiseler, şu an buradaki, Türkiye'nin içerisinde bulunmuş olduğu merkezi ve jeostratejik konumu, bunların hepsi kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin ve Gazze meselesine de değinen Eminoğlu, Galata Köprüsü'nde 1 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek Filistin eylemine katılım çağrısında bulunarak "Gerçekten orada bir yılı aşkın devam eden bir zulüm var. 50 binin üzerinde oradaki kardeşimiz katledildi. Bu anlamda bu kürsüden oraya da davette bulunmuş olalım. 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde bütün Türkiye'den, İstanbul'dan katılımla birlikte oradan tekrar Gazze'yle ilgili bir haykırış gerçekleşecek. Uluslararası öğrenci arkadaşlarımızı da oraya davet edelim." dedi.

"Bizim okullarımız, üniversitelerimiz iyi eğitim verdiği için insan kalitemiz yükseliyor"

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da ve Türkiye'de okumanın öğrencilere diplomanın ötesinde farklı kazanımlar sağladığını söyledi.

Türkiye'nin özellikle son 50 yılda hatta 20 yılda yaptığı kazanımlara bakıldığında, birlikte yarışa başladığı ülkelerin önünde olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Biz ilave bir doğal kaynağa ulaşmadık. Emperyal bir ülke değiliz, başka bir ülkenin malını, mülkünü gidip gasbetmedik ama buna rağmen diğer ülkelerden daha fazla gelişiyorsak bunun bir, iki sebebi olabilir. En önemli sebebi, beşeri sermayemiz yani iyi yetişmiş insan sermayemiz, vatandaşlarımız, bunun en önemli sebebi. İyi yetişen gençler, çocuklar nasıl yetişecek? Eğitim kurumlarında yetişecek. Dolayısıyla da bizim okullarımız, üniversitelerimiz iyi eğitim verdiği için insan kalitemiz yükseliyor."

Öğrencilerin farklı ülkelerden geldiklerini belirten Gül, "Biz farklılıkları zenginlik olarak gören, merhamet medeniyeti, hoşgörü medeniyetine mensup bir ülkeyiz. Burada sadece üniversite okumuyorsunuz. yaşadığınız toplumda hem öğreterek hem öğrenerek ikinci bir diplomaya sahip olursunuz. İnanıyorum ki ülkelerinize döndüğünüzde, burada yaşadığınızda, üçüncü bir ülkeye gittiğinizde hem kendi ülkenizle ilgili hem Türkiye'yle hem de dünyayla ilgili çok kıymetli işler yapacaksınız." diye konuştu.

İstanbul Valisi Gül, Türkiye'nin hiçbir ülkenin çakıl taşında bile gözü olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Daha önce Gaziantep Valiliği yaptım. Orada güvenli bölgede danışmanlık hizmeti veriyorduk. Zaman zaman da Suriye'ye gidip geliyorduk. Hem kendi arkadaşlarımızla hem Suriyelilere hem de yabancı devlet diplomatları geldiğinde onlara söylediğimiz şey şuydu; 'Suriye'den yanlışlıkla bir çakıl taşı bizim tarafa geçse onu bile diğer tarafa itekleriz. Bizim Suriye'de bulunma ve Suriye'deki meselelerle ilgilenme amacımız, orada bir zulüm olduğundan. Ülkemizin meselelere bakış açısı mezhepsel değil, dini değil, ırki değil. Bunu etrafımızdaki komşularla ilişkilerimizde, dünyadaki ülkelerle ilişkilerimizde çok iyi görürüz. Biz haktan, hakikatten yanayız. Zalimin karşısındayız. Mazlumun yanındayız. Mazluma kimlik sormayız. Mazlumun milliyetine bakmayız. Dolayısıyla da böyle bir gelenekten gelen bir ülkenin mensuplarıyız. Sizler de daha güçlüyüz, sizlerle birlikte ileriye, daha güvenle bakıyoruz."

"Türkiye'deki öğrenci sayımızın yüzde 6,45'i uluslararası öğrencilerimiz"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ise UDEF'in gerçekleştirdiği sempozyuma ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek uluslararasılaşmanın tüm dünyanın ana gündeminin içerisinde olduğunu söyledi.

Mandal, son yıllarda uluslararası öğrenci sayısının 336 bine yaklaştığını ifade ederek "Bu sayıya bakıldığı zaman dünyadaki ortalamalarla karşılaştırıldığı zaman 6,45 yani bizim Türkiye'deki öğrenci sayımızın yüzde 6,45'i uluslararası öğrencilerimiz. Olayı sadece sayısal anlamda değerlendirdiğimiz zaman, dünya ortalamasının hemen üzerinde, dünya ortalaması derken OECD ortalamasının hemen üzerinde." diye konuştu.

Suriye'de yaşanan olaylara da değinen Mandal, Suriye'deki yeni dönemde Türkiye'de eğitim ve öğretim görmüş mezunların olmasının, diplomasinin esaslı bir parçası olduğunu vurguladı.

Programda, UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam tarafından, Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Vali Gül, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mandal ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar'a hediye takdim edildi.

Protokol konuşmaların ardından sempozyumda, "Türkiye'de uluslararası öğrenciliğin geleceği" başlıklı panel düzenlendi. Panelin ardından gerçekleştirilen oturumlarda ise "Orta Asya Devletlerinde bir kamu diplomasisi aracı olarak uluslararası öğrenci hareketliliği", "Türkiye'de uluslararası öğrencilerin istihdamı", "Türkiye'deki Filistinli öğrenciler üzerinde savaşın etkileri" gibi başlıklar konular ele alındı.

Sempozyuma dünyanın farklı bölgelerinden 400'ü aşkın uluslararası öğrenci katıldı.