İÜ'de, Sudan'daki krizin tarihsel ve siyasal arka planının ele alındığı panel düzenledi

İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen " Sudan'da Barışa Giden Süreç: Türkiye ve Uluslararası Arabuluculuğun Önemi" panelinde, Sudan'daki krizin tarihsel ve siyasal arka planı, insani etkileri ve çatışmanın çözümüne yönelik girişimler ele alındı.

İstanbul Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türk Arap Dostluk Derneği ve Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenen panel, İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'nda gerçekleştirildi.

Panelin açılışında konuşan Sudan'ın İstanbul Başkonsolosu Osama Dirar, Nisan 2023'te savaşın patlak vermesinden bu yana, Sudan'da devam eden çatışma durumunu ele alan bu önemli etkinlikte bulunmaktan onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Dirar, Sudan'ın tarihin en kötü insani krizlerinden birinden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu krizin amacı Sudan Devleti'ni zayıflatmak, kimliğini silmek, halkını yerinden etmek, zenginliklerini yağmalamak, kabiliyetlerini ve kazanımlarını yok etmektir. Sudan ve halkına karşı kurulan bu komplo çok büyüktü. Ancak Allah'ın yardımı, ayrıca kardeş ülkelerin desteğiyle Sudan ve halkı bu gaddar saldırıya teslim olmamıştır aksine cesur silahlı kuvvetleri ve arkasındaki Sudan halkı, buna karşı koymuştur."

Türkiye-Sudan arasındaki işbirliği politikalarına dikkati çeken Dirar, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya gelmesi ve görüşmelerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a derin şükranlarını sunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Dirar, "Türkiye savaşın patlak vermesinden bu yana gerek insani destek yoluyla, gerekse Sudan'ın birliğiyle istikrarını destekleyen duruşuyla, Sudan halkının yanında yer almıştır. Bu bağlılık gerçek ortaklığa ve bölgenin güvenliği ile istikrarına yönelik ortak sorumluluğa dayanan bir vizyonu yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Bu tür etkinlikler dünyayı anlamanın birer laboratuvarıdır"

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Kaya da tarihi mekanda düzenlenen bu anlamlı programda olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kaya, bugün Sudan'da yaşanan krizin siyasal arka planı, insani boyutu ve çözüm arayışlarını, diplomatik mimarisiyle birlikte ele almak üzere bir araya geldiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Programın odaklandığı, Sudan'daki krizin siyasal arka planı, insani diplomasi ve çatışmanın çözümü ekseninde meseleyi tek boyutlu okumanın ötesine taşıyan derinlikli bir tartışma zemini kurmaktadır. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki barış aynı anda güven inşa etmeyi, hakikatle yüzleşmeyi, insani ihtiyaçları öncelemeyi ve kapsayıcı bir geleceği birlikte tasarlamayı gerektiren uzun soluklu bir mücadeledir. Uluslararası ara buluculuk ise bu sürecin masası kadar o masayı ayakta tutan zeminidir."

Taraftarın birbirine güvenmediği bir ortamda güven üretmenin dilinin, çoğu zaman insani diplomasiyle, yani insan hayatını ve onurunu merkeze alan yaklaşımlarla kurulabileceğine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"İstanbul Üniversitesi olarak perspektif 2053 yaklaşımımız bizlere yalnızca iddialı hedefler değil aynı zamanda bugüne dair çok somut bir ilke koymaktadır. Kapısı açık bir üniversite, yalnızca kampüs kapılarının değil, bilginin, diyaloğun ve işbirliğinin de açık olması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda açık bilimi doğrulanabilir, izlenebilir ve yeniden kullanabilir bilgi üretme disiplini olarak görmekteyiz. Özellikle çatışma ve kriz alanlarında duygusal reflekslerin ötesine geçer. Kanıta dayalı değerlendirmeyi mümkün kılan bu disiplin, barış inşasının entelektüel omurgasını güçlendirmektedir."

Kaya, bugün burada konuşacakları her başlığın açık bilimin ve açık diyaloğun, insan hayatını koruyan kalıcı çözümlere nasıl hizmet edebileceğini de gösterdiğini vurgulayarak, "Bu tür etkinlikler dünyayı anlamanın ve dünyaya katkı vermenin birer laboratuvarıdır. Uluslararası ilişkilerden hukuka, iletişimden, siyaset bilimine, sosyolojiden kamu yönetimine kadar pek çok alanda çalışan araştırmacılarımız için bugün dinleyeceğiniz her değerlendirme, sizlerin çağdaş dünyada kendinizi nereye yerleştirebileceğinize dair ufkunuzu genişletecektir. Çünkü çağımız hızla değişen teknoloji kadar hızla değişen jeopolitik dengelerle de şekillenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün ele aldığımız mesele yalnızca güncel bir siyasi kriz değildir"

İÜ Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aydın Özkan ise bugün burada uzun süredir siyasi istikrarsızlık, insani kriz ve silahlı çatışmalarla karşı karşıya kalan kardeş ülke Sudan'da barışın yeniden tesis edilmesine yönelik çabaları, çok boyutlu bir perspektifte ele almak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Özkan, Sudan'daki mevcut krizi yalnızca bölgesel bir mesele olarak değil, uluslararası barış, güvenlik ve insani sorumluluklar bağlamında da değerlendirmek durumunda olunduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu program kapsamında, Sudan'daki krizin tarihsel ve siyasal arka planı, insani etkileri ve çatışmanın çözümüne yönelik diplomatik girişimler bugünkü panelimizde ele alınacaktır. Özellikle Türkiye'nin son yıllarda benimsediği yapıcı, dengeli ve insani odaklı dış politika yaklaşımının ara buluculuk süreçlerindeki rolü üzerinde de durulmaya çalışılacaktır. Bugün ele aldığımız mesele yalnızca güncel bir siyasi kriz değildir. Aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren bir barış ve adalet arayışıdır. Sudan'da yaşanan gelişmeler, çatışmaların sadece siyasi dengeleri değil toplumsal dokuyu ve insan onurunu da derinden etkilediğini göstermektedir."

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaya, Sudan'ın İstanbul Başkonsolosu Dirar'a, hediye takdim etti.

Panelde akademisyenler çatışmanın ortaya çıkış nedenlerini değerlendirdi

Programda konuşmaların ardından "Sudan'da Barışa Giden Süreç: Türkiye ve Uluslararası Arabuluculuğun Önemi" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Abdullah Kızılcık'ın yaptığı panele, Türkiye Sudan Dostluk Derneği Başkanı Oral Avcı, Akademisyen ve Hukukçu Doç. Dr. Cemil Tekeli, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mayada Kamal Eldeen, Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi'nde (ANKASAM) Afrika, Ortadoğu ve İran Uzmanı Dr. İbrahim Nassir ve Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) Araştırmacısı Moussa Hissein Moussa katıldı.

Panelde, akademisyenler, çatışmanın ortaya çıkış nedenlerini, bölgesel ve küresel aktörlerin rolünü ve Afrika'daki barış mekanizmalarının yapısal sınırlarını analitik bir çerçevede değerlendirdi.