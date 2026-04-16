İyi Parti Heyeti, Maden Faaliyetine Karşı Direnen Giresun'un Sekü Köyü'nde: "Bu Mücadeleyi Meclis'e Taşıyacağız"

(GİRESUN) – İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz başkanlığındaki parti heyeti, AK Partili Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'e ait maden çalışmalarını günlerdir protesto eden Tirebolu'ya Sekü Köyü sakinleriyle bir araya geldi. Yılmaz, "Bu madenciliğin ne bu coğrafyaya ne bu insanlara bir faydası var. Herkes mağdur, içme suları kullanılamaz hale gelmiş. Köyün kahvesinde vatandaşlarımızla bir araya geldik, hepsinin şikayeti ortak" dedi. Bir köy sakini de, "Şu anda bahçemizdeki suyu içemiyoruz. Sondajdan çıkan suyu bizim arazimize verdiler. Bize 'hiçbir şey olmayacak' dediler ama makineleri gece getirdiler. Bizi kandırdılar" diye konuştu.

Ziyarette Hüseyin Raşit Yılmaz'a İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Ünzile Yüksel ve İYİ Parti Giresun İl Başkanı İnan Taşgöz de eşlik etti.

Heyet, programına ilk olarak Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara'yı makamında ziyaret ederek başladı. Ardından Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ile görüşen heyet, köylülerin maden arama faaliyetlerine ilişkin endişelerini iletti. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Sekü Köyü'ne geçen heyet, burada toplanan vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinledi.

"Ben AK Partiliyim ama artık komünist oldum"

Sekü sakinlerinden Hasan Ayaz, İYİ Parti heyetiyle görüşmesinde, "Bizim asıl derdimiz maden ama derdimizi anlatamıyoruz. Aşağıda taş ocağı yıllardır çalışıyor, köyün yarısı satıldı. 10 yıl sonra bu köy aşağıya gelecek. Su yok, huzur yok. Bizim kimimiz hasta, kimimizin şekeri var. Bu doğayı Allah bize koruyalım diye verdi ama biz koruyamıyoruz. Ben AK Parti'ye oy verdim ama bir daha yok. Bundan sonra komünistim. Ceza vereceklerse versinler, köyüm için 10 yıl yatmaya hazırım" dedi.

Köylüler, sondaj çalışmalarının çevreye verdiği zararı dile getirdi. Bir köy sakini de, "Şu anda bahçemizdeki suyu içemiyoruz. Sondajdan çıkan suyu bizim arazimize verdiler. Bize 'hiçbir şey olmayacak' dediler ama makineleri gece getirdiler. Bizi kandırdılar. Askerimize güveniyoruz ama burada bize söz verildi, sonra makineler çıkarıldı. Bahçeme gübre götüremiyorum, suyumu içemiyorum. Bu köylüye niye eziyet ediliyor?" ifadelerini kullandı.

"Bu ateş sönmeyecek"

Sekü Köyü'nün gençlerinden Mesut Yılmaz ise direnişin günlerdir sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"13 gündür burada mücadelemiz devam ediyor. Hukuki olarak kazandık ama makineleri durduramadık. Devlet kendi jandarmasıyla önümüze set kurdu ve gece o makineyi tepeye çıkardı. O günden beri burada bir ateş yakıyoruz. 8 gündür o ateş yanıyor. Bu makine buradan gitmeden o ateş sönmeyecek. Bu köyün insanları tehlikenin farkına varacak ama geç olacak. O yüzden buradayız. Bu ateşi büyüteceğiz. Sesim çıkana kadar bağıracağım. Dünyanın öbür ucundan duyacaklar. Bu ateş sönmeyecek."

Köylüler ayrıca, Kaymakamlık ve jandarma tarafından kendilerine yanlış bilgi verildiğini, bu süreçte iş makinelerinin maden sahasına çıkarıldığını savundu.

"Sizi yalnız bırakmayacağız"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz ise köylülerin mücadelelerinin yanında olduklarını belirterek, "Burada bir irade göstermeye geldik. Siyaseti millet için yapıyoruz. Kendinizi yalnız hissetmeyin. 30 milletvekilimiz var ve bilin ki Sekü'nün, Tirebolu'nun sesi Meclis'te duyulacak. Ne istiyorsanız onun takipçisi olacağız" dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Türkoğlu da Türkiye genelinde verilen maden ruhsatlarına dikkati çekerek, "Bu memlekette artık kimsenin toprağı güvende değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerel iradeyi baypas ediyor. 20 yıl önce 5 bin civarında olan ruhsat sayısı bugün 300 binin üzerine çıktı. 'Hiçbir şey olmayacak' diyorlar ama Kaz Dağları'nda, İliç'te ne olduğunu gördük. İş işten geçtikten sonra mı hesap soracağız? Bu memleketin suyuna, toprağına, fındığına sahip çıkma mücadelesinde sizin yanınızdayız" diye konuştu.

Heyet sondaj alanında

Parti heyeti daha sonra sondaj çalışmalarının yürütüldüğü noktaya çıkarak incelemelerde bulundu. Heyet, 1019 metre rakımda bulunan sahaya jandarma eşliğinde çıktı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, sondaj alanında yaptığı açıklamada da yürütülen çalışmanın hukuki tartışmalar barındırdığını belirterek, "Şu an Giresun ilinin Tirebolu ilçesinin Sekü Köyü'nün tepesindeyiz. Yaklaşık 1019 metre rakımdayız. Burada bir süredir jandarma çemberiyle bir sondaj faaliyeti yürütülüyor. Alagöz Madenciliğe ait bir sondaj makinesi burada. ÇED raporu net olmasına rağmen, mahkeme de burada bir yürütmeyi durdurma vermesine rağmen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün arkadan dolanıp başka bir evrak tanzim etmesi neticesinde bir faaliyet yürütülüyor" dedi.

Bölgede yürütülen çalışmanın halkın rızası olmadan sürdürüldüğünü ifade eden Yılmaz, köylülerin ciddi mağduriyet yaşadığını söyledi.

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada rıza üretilmeden, bölge halkının desteği alınmadan gayrimeşru bir şekilde olduğuna inandığımız bir madencilik yürütülüyor. Bu madenciliğin ne bu coğrafyaya ne bu insanlara bir faydası var. Herkes mağdur, içme suları kullanılamaz hale gelmiş. Köyün kahvesinde vatandaşlarımızla bir araya geldik, hepsinin şikayeti ortak. Seslerini Türkiye'ye duyurmaya çalışıyorlar. Bu toprakları korumaya çalışıyorlar."

Yılmaz, yapılan incelemelerin ardından konuyu TBMM'ye taşıyacaklarını belirterek, "Aldığımız bilgiler neticesinde İYİ Parti grubu olarak Meclis'te bir araştırma önergesi vereceğiz" dedi.

"Devletin sözü yerde kalmış"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Türkoğlu da daha önce verilen sözlere rağmen sondaj faaliyetlerinin başlatıldığını söyledi ve şöyle konuştu:

"Köylünün rızası olmadığı takdirde bu makineyi yukarı çıkarmayacağız dediler ama tepkileri yumuşattıktan sonra bir oldubittiyle sondaj çalışmalarını başlatmışlar. Gerek kolluk kuvvetlerinin gerekse yerel idarecilerin sözleri yerde kalmış, devletin sözü yerde kalmış. Sekülüler bir şekilde aldatılmış. Ortada köylüye sorulmadan alınmış bir ÇED raporu var. O rapor mahkeme tarafından iptal edilmiş ama buna rağmen uygulanmıyor. Mahkeme kararı yok sayılıyor. Yani burada kanun tanınmıyor."

Buradan iki bakanlığa 1019 metre rakımdan sesleniyorum. Harşit Vadisi'ni, Sekü'yü, Tirebolu'yu, buranın suyunu, toprağını tehlikeye atan bu faaliyete karşı halkın itirazı ortada. Ama ne Adalet Bakanlığı'nın kararı ne de Çevre Bakanlığı'nın yetkisi burada uygulanıyor. Bu memleketin her yerini vahşi madencilikle tahrip ettiniz. Bu güzelim coğrafyayı da mahvetmenize izin vermeyeceğiz."

"Sekü istemiyor"

Bölgede yürütülen çalışmanın yerel halk tarafından kabul görmediğini ifade eden Türkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok açık; Sekü istemiyor, Tirebolu istemiyor, Giresun istemiyor. O zaman bu işin yapılmaması gerekir. Gelin millete sorun. İstiyorlarsa yapın, istemiyorlarsa vazgeçin. Bu kadar net."