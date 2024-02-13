İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Hazine arazilerinin Suriyeli sığınmacılara verildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bazı illerdeki Hazine arazilerinin Suriyeli sığınmacılara verildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Projenin hangi illeri kapsadığının altını çizen Zorlu, önergede "Proje çerçevesinde ne kadarlık arazi tahsisi yapılması planlanmaktadır?" diye sordu.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, bazı illerdeki Hazine arazilerinin Suriyeli sığınmacılara verilmek istenmesi yönündeki iddiaları Meclis gündemine taşıdı.
"BEŞ İLDEKİ HAZİNE ARAZİLERİ SURİYELİLERE TAHSİS EDİLECEK"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Zorlu, "Cumhurbaşkanının himayesinde yürütüldüğü iddia edilen, Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından ortak olarak hazırlanan ve Bursa, Balıkesir, Manisa ve Aydın da dahil olmak üzere 5 ilimizde bulunan hazine arazilerinin Suriyeli vatandaşlara tahsis edilmesine yönelik proje, kamuoyuna yansımış ve vatandaşlarımız tarafından tepkiyle karşılanmıştır"
Söz konusu projenin, durumu kabul etmeyen Manisa Ticaret Odası'nın imza vermemesi üzerine öğrenildiğine işaret eden Zorlu, "Birleşmiş Milletler eliyle hibe vermek suretiyle Suriyeli sığınmacıları ülkemizde kalıcı hale getirmek için geliştirilmiş olan bu proje kabul edilemez. Ülkemizin bekası için geçici koruma altında olan bu vatandaşların gerekli şartların oluşması ile birlikte yurtlarına geri dönmelerinin sağlanması gerekmektedir" değerlendirmesini yaptı.
Zorlu, şu soruları yöneltti:
"-Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında bahsi geçen şekilde bir proje yürütülmekte midir?
-Yürütülmekte ise söz konusu proje ile amaçlanan nedir?
-Proje hangi illeri kapsamaktadır?
-Proje çerçevesinde ne kadarlık arazi tahsisi yapılması planlanmaktadır?"
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