İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Yamanlar'da 20'nci Çocuk Etkinlik Merkezinin Açılışını Yaptı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok bölgesinde faaliyet gösteren Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinin sayısını 20'ye çıkardı. Yamanlar'da kurulan Çocuk Etkinlik Merkezi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katıldığı törenle açıldı. Başkan Tugay, merkezlerin sayısını bu yıl 25'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 36-66 ay arası çocuklara yönelik faaliyet gösteren Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin 20'ncisi Yamanlar'da açıldı. Yuvamız İzmir Yamanlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Törene Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve merkezden yararlanan veliler katıldı.

"Adaleti sağlamak için hassasiyet gösteriyoruz"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kent genelinde adaletli bir yerel yönetim anlayışı sürdürdüklerini belirtti. Tüm ilçe belediye başkanları ile birlikte bu anlayışla çalıştıklarını kaydeden Başkan Tugay, "İzmir'in her ilçesinde, her semtinde adaleti ve hizmete erişimde eşitliği sağlamak adına hassasiyet gösteriyoruz. Her yaş grubuna yönelik sosyal hizmetlerimiz var ancak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz, ileri yaş ve engelli yurttaşlarımız için daha fazla hizmet üretmek için çalışıyoruz. Altyapı, ulaşım, trafik, kentsel dönüşüm alanlarında sağlıklı bir yol haritası doğrultusunda ilerlerken diğer taraftan hiçbir yurttaşımızın kendisini bu şehirde dışlanmış, yalnız hissetmemesi adına sosyal hizmetlerimizi güçlü bir şekilde devam ettiriyoruz" dedi.

"Şehrimize hayırlı olsun"

Konuşmasında çocukların geleceğini şekillendirmede eğitimin önemine işaret eden Başkan Tugay, sayısı 20'yi bulan Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde özgüvenli, ülkesine bağlı, donanımlı çocuklar yetiştirdiklerini belirterek, " Türkiye'de doğan hiçbir çocuk başka ülkede doğan herhangi bir çocuğa göre daha düşük kapasitede değil. Güçlü bir medeniyetin evladı olarak dünyaya geliyor. Yapmamız gereken şey onları yeterli donanıma getirmek, hayata hazırlamak. Keşke bu görev hakkıyla ve layıkıyla ilgili bakanlıklarca yerine getirilmiş olsaydı da biz sadece yol yapsaydık, temizlikle uğraşsaydık. Ama buralarda eksiklik gördüğümüz ve buna razı olmadığımız için bu tür hizmetleri yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Öğretmenlik zor iştir. Anaokullarımızdaki öğretmenlerimizle gurur duyuyorum. Çalışmalarından çok memnunuz. Ama daha iyisini yapmak için herkesin katkısını beklediğimiz gibi onların da katkısını bekliyoruz. Buradan eğitim alan çocuklar şehrini, ülkesini öğrenecek, geleceğe dair önemli donanıma sahip olacak. Biz de onları gelişirken izlemekten keyif alacağız. Yeni merkezimiz şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay'a teşekkür

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ise, "Ne mutlu ki göreve başladığımızdan bu yana desteklerini bizlerden esirgemeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte ilçemizi yeni bir hizmet alanına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken bir yandan çalışan ailelerimizin çocuklarını bırakabilecekleri bir yer açıyoruz. Büyükşehir Belediyesi dar gelirli vatandaşlarımızın hep yanında oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek" dedi.

Muhtar mahalleli adına teşekkürlerini sundu

Yeni tesisi gezen ve çocuklarla birlikte etkinliklere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay açılışın ardından Yamanlar Mahallesi Muhtarı Alperen Altun'u ziyaret etti. Başkan Tugay'a taleplerini ileten Altun, "Uzun süredir beklenen hizmetleri kısa sürede mahallemize getirdiniz. Teşekkür ediyoruz" dedi. Kendisine Hızır lokması ikram edilen Başkan Tugay ayrıca mahallede yangın sonrası atıl hale gelen spor tesisinin yenilenmesi, dere kenarları ile okul önlerinin temizliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

20 merkez, 5 bin TL aylık ücret

Uzman eğitimci kadrosu, ferah binaları, renkli sınıfları ve dopdolu içeriğiyle Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinde çocuklar güven ve huzurla mutlu zamanlar geçiriyor; aileler de hem ekonomik olarak hem de manevi olarak rahat ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm çocukların eşit başlangıçlar yapması, geleceğe güçlü adımlar atması için onları sıcacık yuvalarla buluşturmaya devam edecek. Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Aliağa, Ataşehir, Balçova Selçuk Yaşar, Beydağ, Bornova, İnönü, Evka-1, Buca, Dikili, Egekent, Evka-2, Evka-4, Gaziemir, Örnekköy, Görece, Güzelyalı, Kiraz ve Torbalı, Bayraklı ve Yamanlar olmak üzere 20 noktada bulunuyor. Ekonomik koşullar göz önüne alınarak fiyatlarda da indirime gidilmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla 10 bin TL olan aylık ücret, 2024 yılı kasım ayından itibaren yüzde 50 indirimle 5 bin TL'ye düşürülmüştü.

"Kayıtlar devam ediyor"

Yuvamız İzmir Yamanlar, 7360 sokak No: 18 Onur Mahallesi'nde yer alıyor. Merkez kayıt yaptırmak için 0 535 707 33 36 numaralı telefondan iletişim sağlanabiliyor.