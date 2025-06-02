İzmir Büyükşehir'de Grev Sürüyor... İşçiler Masaya Davet Etti: Masaya Çağırın, Masada Konuşalım

(İZMİR)- Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine İzmir'de başlayan grev 5'inci gününe girdi. Yaklaşık 23 bin işçinin iş bıraktığı grevde bir işçi fenalaşırken, DİSK Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "Bütün hamlelerini görüyoruz. Biz şov yapmıyoruz, kimse de yapmasın. Ekmek kavgamıza bakacağız" dedi.

DİSK/Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 Nolu Şube'de örgütlü İZENERJİ, İZELMAN ve Ege Şehir Planlama emekçileri; grevlerinin 5'inci gününde Kültürpark 1 No'lu Hol önünde bir araya geldi. İşçilere DEM Parti, EMEP, TKP, TİP ve pek çok siyasi parti destek oldu.

'Halka şirin gözükmeye çalışmayın'

Bugün CHP İl Başkanlığından akşam saat 6 için Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde çöp toplama çağrısı yapıldığını söyleyen DİSK Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "Biz bu sürece çıkarken yasalar ve kanunlar üzerinden yapılması gereken ne varsa İŞKUR üzerinden bütün çalışmaları yaptık. Çalışacak olan listeler belediyeye gitti. Bizlere ulaştı ve o arkadaşlarımız çalışıyor. Biliyorsunuz işverenimiz belli arkadaşlara mesaj göndererek, arayarak, 'greve gitmeyen arkadaşlar Cemil başkan sizi mağdur etmeyecek. Sözleşme yapacak bu mağduriyeti giderecek' demişti. Bugün arkadaşlarımız aranıyor 'gelin iş başı yapın' deniyor. Yarın sorun yaşanmasın diye tehdit ediyorlar. Zaten biz bu greve başlarken ilk gün ihanet edip gidenler belli. Bugün iş verenin yanında olanlar belli. Diyorlar ki; 'işçiler gelecek ancak sendikacılar baskı kuruyor tehdit ediyor. Bu nedenle gitmiyor'. Basına nasıl yanlış bilgi veriyorlarsa, bizi nasıl halka karşı karşıya getirmeye çalışıyorlarsa, bizi de bu şekilde kırmaya yönelik hamleler yapıyorlar. Bir çöp krizi var dünden beridir. Bitmek bilmiyor. Bugün İzmir CHP ilçelerinde, il başkanlığında bir çağrı yapılıyor bugün. Saat 18.00'da Kordon'da Kıbrıs Şehitleri'nde toplanacaklarmış, çöp toplayacaklarmış. Şunu söyleyelim; onlar herhalde basını takip etmiyorlar. Biz dün açıklama yaptık, önünüzü açtık dünkü tablodan sonra önünüzü açmadan ne yapacağız. Utandık açtık dedik. Kıbrıs Şehitleri'nde çöp yok dün hepsi zaten toplandı. Halka şirin gözükmeye çalışmayın" şeklinde konuştu.

"Biz şov yapmıyoruz, kimse de yapmasın. Ekmek kavgamıza bakacağız."

Karşı tarafın TİS görüşmelerini bireyselleştirmeye çalıştığını söyleyen Gül, "Farklı yönlere çekip bireyselleşmeye çalışıyorlar. Biz her defasında burada toplu sözleşme ile ilgili sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, taleplerimizi konuştuk. Bireysel karşımızda birini söylemedik. Tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi dedik. Biz CHP'yi hiçbir zaman hedef almadık. DİSK tarihine laf edenlere cevap verdik. Söylediklerimiz ağır gelmiş. Ağır gelmiş ki farklı farklı çalışmalar yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar tutmayacak. Farklı oyunlar çevirmeye çalışıyorlar. Biz de sendikacılar olarak daha dün başlamadık. Bütün hamlelerini görüyoruz. Biz şov yapmıyoruz, kimse de yapmasın. Ekmek kavgamıza bakacağız. Dışarda söylemler olacak, farklı amaçlar olacak. CHP Genel Başkanı açıklama yapıyor 'grevdeki işçiye bir söz söylememizi kimse beklemesin' diyor. Çünkü bu bizim anayasal hakkımız. Bizi yönetenler bizden daha iyi biliyor bu durumu. Kimse moralini bozmasın. Bizim moralimiz tam, gücümüz var, yorgun da değiliz kimse bizi yoramaz" dedi.

"Masada oturmadan bu iş bitmez"

Tugay'ın düne kadar teşekkür ettiği işçileri hain ilan ettiğini söyleyen DİSK Genel-İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Serap Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Toplu sözleşmede var olan hakkımız, 2 yılda bir toplu sözleşme masasına oturduğumuz 17 Aralık'tan beridir mücadele ettiğimiz haklarımız masada bırakıldı deniliyor. Masada bırakıldı denilen maddeleri zaten görüşmüştük. Pazar günü masada bırakılmayan anlaşma ertesi günü farklı bir boyuta geldiyse artık siz düşünün. Biz burada sendika olarak, bize farklı bir ücret söylenip de size farklı ücret söylemiyoruz. Canlı yayın yapılıyor. Biz daha çıkmadan basından öğreniyoruz konuşmalarımızı. Buradan Cemil Tugay'a ve bürokratlara sesleniyoruz; Gelin toplanalım, toplu sözleşmemizi masada bitirelim. Evet önümüzde bir Kurban Bayramı var. İnsanlar kurban kesecek, evine para götürecek. Buradaki işçiler senin mesain arkadaşın. Biz bir fabrikada çalışmıyoruz. Yol arkadaşıyız. Belki bürokratlar ailenizden çok bizi görüyorsunuz. Yapmayın! Siz de biliyorsunuz ne kadar maaş aldığımızı. Düne kadar teşekkür ettiğiniz işçileri hain ilan ediyorsunuz. Biz hain değiliz. Diyoruz ki; eşit işe eşit ücret. Sen belediyenin bütçesini vermeyeceğim, halka ezdirmeyeceğim diyorsun. Sen zaten istediğimiz ücreti veriyorsun. 6 bin işçi zaten eşit işe eşit ücret dediğimiz ücretleri alıyor. Nisan ayından beridir veriyorsun. Biz diyoruz ki; biz de senin elemanlarınız, biz de senin yol arkadaşınız. Beraber mesai yapıyoruz. Biz yanlış bir şey yapmıyoruz. Diyoruz ki çağırın masaya. Sosyal medyadan anlaşmaya değil, masaya çağırın masada konuşalım. Masada oturmadan bu iş bitmez."

"Görevi layığıyla yerinde getiriniz"

DEM Parti İzmir Eş Başkanları Mehmet Kuruş, "Girilen toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamadığı için yasal hakkını kullanan grev başlatan işçileri toplumla karşı karşıya getiren kriminalize eden söylemler içinde bulunan yerel yönetimi kınıyoruz. Yerel yönetimden talebimizdir. Demokrasi güçlerini krizin içinde bırakmak yerine İzmir'i demokrasi güçlerinin birliğini sağlayarak iktidara karşı bir mücadelenin kalesi haline getirmek sizin elinizdedir. Onun için işçilerin temsilcisi sendika yönetimiyle bir an evvel masaya oturup gerekli uzlaşmayı sağlayıp üzerinize düşen Görevi layığıyla yerinde getiriniz. DEM Parti olarak yerel yönetimden talebimiz budur. Hepinizle dayanışma duygularımızla mücadelenizin sonuna kadar birlikte olacağımızı belirtiyoruz" diye destek oldu.

"Bu mücadelede yalnız değilsiniz. İnanın çok kalabalığız."

Bugün burada yapılanın bir sınıf dayanışması olduğunu dile getiren TİP Parti Meclis Üyesi Orhan Kiper şöyle dedi:

"Hepimiz sınıfımızı, safımızın yerini biliyoruz ama bizim gibi sınıf dayanışması gösteren insanlar var. Biz tek değiliz. Kim onlar? Bugün bizim emeğimize, hakkımıza göz diken bütün aslında sermaye, özel sermayeler, belediyeler, işçilerin kanını sömüren aslında bütün sermaye bugün sınıf dayanışmasını gösteriyor. O yüzden kimin dayanışması daha büyükse o kazanır. Kimin yumru masaya daha güçlü vurursa kazanan o olur. İşte grev tam olarak budur. Grevin tarihsel kazanımı budur. Yoldaşlarımız, arkadaşlarımız ellerinden gelin fazlasıyla yapıyorlar ama buradan da belediyeye, yerel yönetimlere net bir şekilde uyarıyoruz. Sakın emekçilerin karşısına dikilmeyin, grev kırıcılığı yapmayın. Karşınızda işçi sınıfını çok daha güçlü bir şekilde bulursunuz. Ne mutlu ki Türkiye İş Partisi burada, ne mutlu ki diğer bütün dostlarımız, sendikalar, arkadaşımız, partiler burada. Hiç kimse merak etmesin sevgili arkadaşlar. Bu mücadelede yalnız değilsiniz. İnanın çok kalabalığız. Birlikte kazanacağız, birleşe birleşe kazanacağız, mutlaka kazanacağız."

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol'da grevdeki işçilere destek olmak için geldi. Doğruyol, "Mücadelemizde her zaman emekten yana, emeğin yanında olduk. ve belediye iş kolundaki sendikalarımızın ve çalışanlarımızın mücadelesini cani gönülden destekliyoruz. Yanınızdayız. Biz memur sendikaları olarak elbette mücadele ediyoruz ama işçilerimizde gördüğümüz şu birlik ve beraberliği maalesef memur sendikalarındaki sarı sendikalardan dolayı görmedik göremiyoruz. Biz mücadele konusunda bize düşen ne varsa başından sonuna her zaman yanınızda olacağız" ifadelerine yer verdi.