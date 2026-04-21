İzmir Büyükşehir'den Gıda ve Gastronomi İçin Ortak Akıl Hamlesi

(İZMİR) - Turizm Konseyi, Tarım ve Çevre Konseyi, Yapay Zeka Konseyi, Zeytin Konseyi, Körfez-Ekoloji Kurulu, Su Kurulu ve Arkeoloji Kurulu'nun ardından Gastronomi ve Gıda Konseyi'nin kurulmasına öncülük eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kalkınma için kent dinamiklerini harekete geçiriyor. Kamu, özel sektör ve akademiyi bir araya getiren İzmir Gastronomi ve Gıda Tüketimi Konseyi ilk toplantısını yaptı. Başkan Tugay, kentin kendi yol haritasını ortak akılla oluşturmak istediklerini belirterek, İzmir'in öncü bir gastronomi ve gıda merkezi haline getirileceğini söyledi.

Kentlerdeki çok boyutlu sorunları ortak akılla çözmek için konsey ve kurulların kurulmasına öncülük eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gastronomi ve Gıda Tüketimi Konseyi'nin oluşturulmasını sağladı. İzmir'i öncü bir gastronomi ve gıda merkezi yapmak için kurulan İzmir Gastronomi ve Gıda Tüketimi Konseyi'nin ilk toplantısı Kültürpark Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda yapıldı. Kamu, özel sektör ve akademiyi aynı masada buluşturan konseyin ilk buluşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Uzun, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Nehir Yüksel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu'nun danışmanlığını yapan Prof. Dr. Yusuf Kurucu, bilim insanları, akademisyenler, üniversite ve iş dünyasının temsilcileri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yöneticileri yer aldı.

İzmir'in uluslararası marka değerine doğrudan katkı sağlanacak

İzmir'in gıda sistemi üzerine görüşlerin paylaşıldığı toplantıda; tarımsal üretim desenleri ile üretim-tüketim ilişkileri kapsamlı biçimde ele alındı. Farklı paydaşların katkısıyla ortak bir bilgi zemini oluşturulması için yeni adımlar atılması kararlaştırıldı. Konseyin önemine değinen Cemil Tugay, bu yapı aracılığıyla sürdürülebilirlik, ekonomik kalkınma ve toplumsal refah arasında güçlü bir bağ kurulmasının hedeflendiğini vurguladı. Tugay, kentin güçlü tarım altyapısı, köklü gastronomi kültürü ve stratejik coğrafi konumunun bu süreçte belirleyici rol oynadığını ifade etti.

İzmir'in öncü bir gastronomi ve gıda merkezi haline getirilmesi amacıyla yürütülecek çalışmalar kapsamında, tüm paydaşların bir araya geleceği ve katılımcı yönetişim modelinin uygulanacağı belirtildi. Konseyin dört stratejik teması ise "Kent-Bölge Gıda Sistemi", "Gıda Okuryazarlığı", "Gastronomi ve Ekonomik Kalkınma" ile "İklim Krizi ve Dayanıklı Gıda Sistemi" olarak açıklandı.

Siyasi bir yaklaşımdan ziyade stratejik bir vizyon projesi olarak konumlandırılan konsey aracılığıyla, İzmir'in uluslararası marka değerine doğrudan katkı sağlanması hedefleniyor.

"Kendi yol haritasını oluşturmasını istiyoruz"

Başkan Tugay, bazı temalar üzerinden konsey ve kurullar oluşturduklarını belirterek, "Amacımız belediyenin çalışmalarına destek sağlamak değil; şehrin kendi politikalarını ve yol haritasını oluşturmasına katkı sunmaktır. Herkesin bir araya geldiği, birbirini duyduğu ve anlayarak birlikte iş ürettiği bir ortam kurmak istiyoruz. Belediyeye katkı verilmesinden ziyade, İzmir'in kendi yol haritasını belirlemesi bizim için önceliklidir. Kısaca 'Nasıl bir yol haritamız olmalı?' sorusunu birlikte konuşmak üzere sizleri davet ettik" dedi.

Gıda okuryazarlığı vurgusu

Başkan Cemil Tugay, gıda okuryazarlığının toplum sağlığı açısından kritik bir başlık haline geldiğini vurgulayarak, gastronominin yalnızca kültürel değil aynı zamanda sağlık ve çevreyle doğrudan ilişkili bir alan olduğuna dikkati çekti.

Tugay, Türkiye'de son 15 yılda özellikle diyabet başta olmak üzere birçok hastalıkta dikkat çekici artışlar yaşandığını belirterek, bu durumun beslenme alışkanlıkları ve gıda kalitesiyle güçlü bir bağının olabileceğini ifade etti. Obezite, kanser, Alzheimer ve metabolik hastalıklardaki artışın da benzer şekilde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Toplumda gıda bilincinin artırılmasının yalnızca sağlık açısından değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik açısından da önemli olduğunu kaydeden Tugay, "Gıda tüketiminde bilinçsizlik, gıda israfına da yol açıyor. Organik atıkların dönüştürülerek kompost olarak yeniden kullanılması önemli; bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evsel organik atıkların Bokaşi yöntemi ile dönüştürülmesinin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıyoruz. Gıda üretimi ile tüketimi arasındaki bağı, kentsel gıda stratejisi çerçevesinde kuracak bir plan üzerinde çalışıyoruz. Şehrimizde gıda üretim ve tüketiminin bütüncül biçimde ele alınması, veriye dayalı olarak sorunların tespit edilmesi amacıyla Kent Bölge Gıda Sistemi'ni kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz hikayeleri olan bir şehiriz"

Üretici ve tüketicinin doğru yönlendirilmesi adına pek çok çalışmanın hayata geçirildiğini de aktaran Başkan Tugay, "İzmir ürettiği gıdayla kendine rahatlıkla yetebilecek bir şehir. Ama verilere baktığımızda gıdanın İzmir'e yüksek oranda şehir dışından geldiğini görüyoruz. Daha uzun süre bozulmadan kalsın diye ürünlerin genetiği ile oynanıyor, erken hasat yapılıyor, ayrıca uzaktan geldiği için artan maliyet sorunları yaşıyoruz. Bu şehir kalkınmak zorunda, Türkiye kalkınmak zorunda. Bunun sağlanması için yatırımların da doğru yapılması lazım. İzmir'in tarihsel sürecine baktığımızda İzmir her zaman ticaret, tarım şehri olmuş. Tarımın olması İzmir'i liman üzerinden ticaret şehri yapmış. Turizm var. Arkeoloji ve gastronomi önemli. Elbette tanıtımla ilgili sorunumuz var. Bunların üzerine gitmeliyiz" diye konuştu.

"İzmir'i nereden aldık nereye bıraktık"

Tugay, artık herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayarak, "Bizler üzerimize düşeni yapanlar mı olacağız, görmemeyi, anlamamayı, çalışmamayı tercih eden, sorunları sonraki nesillere bırakan insanlar mı olacağız? Herkes belli konumlarda geçici durumda. Dünyayı, ülkeyi, İzmir'i nereden aldık, nereye bıraktık? Bu; medeniyet, akıl, vicdan, sorumluluk işidir. Böyle görünmesini bekliyor ve diliyorum. Başladığımız noktadan daha ileri gitmemiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Konsey ve kurullar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, iklim krizi, ekonomik dönüşüm, teknolojik değişim ve artan toplumsal eşitsizlikler gibi kentlerin çok yönlü sorunlarına çözüm üretmek amacıyla ortak aklı harekete geçiriyor. Şehrin tüm dinamiklerini içine alan kurul ve konseylerin oluşturulmasına öncülük ediyor. Kamu, özel sektör ve akademiyi bir araya getiren bu yapılar, İzmir'in kalkınmasını sağlayacak yol haritası üzerine çalışıyor.

Bu kapsamda Turizm Konseyi, Tarım ve Çevre Konseyi, Yapay Zeka Konseyi, Zeytin Konseyi, Körfez-Ekoloji Kurulu, Su Kurulu ve Arkeoloji Kurulu'nun ardından Gastronomi ve Gıda Konseyi ile Yapı Teknolojileri Konseyi kuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İZPA koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında oluşturulan Gastronomi ve Gıda Konseyi, kentin gıda ve gastronomi alanındaki mevcut durumunu değerlendirmek, potansiyellerini ortaya koymak ve ilgili paydaşların katkılarıyla ortak bir çalışma zemini geliştirmek amacıyla yapılandırıldı. Konseyin, kısa aralıklarla düzenli olarak bir araya gelen ve süreklilik arz eden bir yapı olarak işlemesi planlandı.

