İZMİR Çek Cumhuriyeti Tarım Bakanı Vyborny: İzmir\'in tarımdaki gelişimine katkıda bulunan projelerde iş birliğine hazırız

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ÇEK Cumhuriyeti Tarım Bakanı Marek Vyborny, 'Çek Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri' toplantısındaki konuşmasında, İzmir'in tarım sektörünün gelişimine katkıda bulunan projelerde iş birliğine hazır olduklarını söylerken; İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de iki ülke arasındaki tarım ve hayvancılık sektörlerindeki potansiyel gelişmeye açık olduğunu kaydetti.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) iş birliğiyle, İzmir ile Çek Cumhuriyeti arasında tarım ve hayvancılık sektörlerindeki iş birliklerini güçlendirmek ve ülkeler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sağlamak amacıyla 'Çek Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri' toplantısı yapıldı. İZTO Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, iki ülke arasındaki iş birlikleri geliştirilerek, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık uygulamaları ile yeni teknolojiler konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıya İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Çek Cumhuriyeti Tarım Bakanı Marek Vyborny, Çek Cumhuriyeti Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Jana Havdova, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ POTANSİYELİ BÜYÜK'

Tarım sektöründe iş birliğinin desteklenmesinin iki ülkenin geleceği için önemli olduğunu dile getiren Çek Cumhuriyeti Tarım Bakanı Marek Vyborny, "Ortak projelerin fırsat teşkil edeceğine inanıyorum. İzmir'in tarım sektörünün gelişimine katkıda bulunan projelerde Çek Cumhuriyeti'nin iş birliğine hazır olduğunu taahhüt etmek isterim" dedi. Çek Cumhuriyeti ile Türkiye'nin ticaret hacminin son birkaç yıl içine artmasına memnun olduğunu vurgulayan Vyborny, iki ülke arasındaki ticaret hacmi potansiyelinin büyük olduğunu kaydetti.Çek Cumhuriyeti'nin İzmir'deki ekonominin gelişmesinde etkili olacağını kaydeden Vyborny, "Zengin bir tarihimiz sayesinde üretimde inovasyon ve geleneksel üretim önemli. Türkiye'ye canlı sığır ithalatı konusunda birinci sıradayız. Ülkemiz arasında büyüyen tarım hacmimin karşılıklı olarak yapılması önemli" dedi.

'İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ'

Tarım makinaları birliği ile yeni bir çevrimiçi platform oluşturduklarını söyleyen Vyborny, tarım, tarım makinaları ve modern inovatif teknolojiler, akıllı tarım hakkında teklifleri 'www.cekagro.com' adresinden ulaşılabileceğini söyledi. İş forumu esnasında Çek şirketlerinin kendilerini tanıtacağını söyleyen Vyborny, "Burada bulunan 30'a yakın iş adamı Çek Cumhuriyeti'yle alakalı iş birliği yapma konusunda hazırdır. İş adamları sayesinde toplantı, her iki tarafa da faydalı olacaktır. Sizi Çek Cumhuriyeti'ne davet etmek isterim. Çek Cumhuriyeti'yle iş birliği yapma konusunda sizlere yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Vyborny, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde bulunan 3 üniversitemiz, tarımla ilgili oldukça önemli işler ortaya koyuyorlar. Bu üniversitelerimiz, ülkenizdeki üniversitelerle de ilgili önemli iş birliği yapmaya hazır."

'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TARIM VE HAYVANCILIK POTANSİYEL GELİŞMEYE AÇIK'

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023 yılında yaklaşık 5,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Ülkemizin Çek Cumhuriyeti'ne ihracatı 1,9 milyar dolar olurken; karşılığında ithalatımız 3,8 milyar dolar dolayında seyretti. Kentimiz ise, ülkemizin Çek Cumhuriyeti'ne olan ihracatının yaklaşık yüzde 7,1'ini gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ticaretin ana kalemlerini motorlu taşıtlar, elektrikli makineler ve cihazlar oluştururken, tarımsal ürünlerin de ön plana çıktığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Çek Cumhuriyeti'ne yaptığımız toplam ihracatın 120 milyon dolarını tarımsal ürünler oluşturuyor. Süs bitkileri ve mamulleri ile zeytinyağının, ülkemizin ihracatındaki önemli tarımsal ürün kalemleri olduğunu görüyoruz. Çek Cumhuriyeti'ne yaptığımız ihracatta oransal olarak en çok artışı kaydeden kalem ise su ürünleri oldu. 2022 yılında su ürünleri ve hayvansal mamullerde 744 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişken, 2023 yılında bu rakamı yüzde 96'lık artış kaydederek 1,4 milyon dolara çıkardık. Ülkemizden Avrupa'ya yapılan organik tarımsal ürün ihracatımız, Ukrayna'nın ardından ikinci sırada yer almakta. Tarımsal ürünler açısından ele aldığımızda, kentimizin ülkemizin Çek Cumhuriyeti'ne olan tarım ürünü ihracatının yaklaşık yüzde 7,6'sını oluşturduğunu görüyoruz. İki ülke arasındaki tarım ve hayvancılık sektörlerindeki potansiyel gelişmeye açık" diye konuştu.

'ÇİFTÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI HAZIRLANABİLİR'

Çek Cumhuriyeti ile tarım sektöründe iş birliğini derinleştirmek ve karşılıklı bilgi alışverişi sağlamak amacıyla çiftçi eğitim programları hazırlanabileceğini aktaran Özgener, "Çek Cumhuriyeti'nin organik tarım alanındaki gelişmiş deneyim ve uygulamaları, özellikle kentimizde faaliyet gösteren çiftçilerimiz için büyük bir fırsat teşkil ediyor. Önerimiz, Çek Cumhuriyeti'nin organik tarım alanındaki bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak amacıyla, kentimizden seçilecek bir grup çiftçinin, Çek Cumhuriyeti'nde organik tarım uygulamaları ve tarım politikaları hakkında eğitim alacağı bir ziyaret gerçekleştirilmesi. Bu eğitim programı kapsamında, çiftçilerimiz yalnızca organik tarım yöntemleri hakkında değil, Çek Cumhuriyeti'ndeki uygulamalı tarım deneyimlerini gözlemleme ve bu bilgileri ülkemizde uygulama olanağına da sahip olacaklar" dedi.

'FIRSATLAR SUNACAK'

Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti'ne birçok tarımsal ürün ihraç ettiğini söyleyen Çek Cumhuriyeti Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Jana Havdova da iş forumunun Çek ortaklar için aşı, hayvansal malzemeler ve canlı sığır alanında fırsatlar sunacağını aktardı.

Toplantıda iki ülkeden iş dünyası temsilcileri, tarım ve hayvancılık sektörleriyle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,