İzmir'de çıkan yangınlarda onlarca dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
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İzmir'de çıkan yangınlarda onlarca dönüm alan zarar gördü

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İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde çıkan yangınlarda onlarca dönüm alan zarar gördü. Yangınlar havadan dronla görüntülendi. İlk müdahale hızlı bir şekilde yapıldı ve söndürme çalışmalarına çok sayıda ekip katıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangın bölgesine gelerek çalışmaları yönlendirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

30.06.2024 10:59
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İZMİR'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde dün çıkan yangınlarda, onlarca dönüm alan zarar gördü. Selçuk'ta yanan alanlar, havadan dronla görüntülendi.

Menderes ilçesinde Şaşal Mahallesi yakınlarında dün saat 13.00 sıralarında, Çamönü Mahallesi yakınlarında saat 13.30 sıralarında 2 ayrı orman yangını çıktı. Alevlere 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Alevlerin yaklaştığı kırsal Çamönü Mahallesi'nde bazı evlerdeki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Köylülerin de destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sırasında bazı vatandaşlar da evlerinin çatısına su tutarak alevlerden korumaya çalıştı.

İLK MÜDAHALE, 8 DAKİKA İÇİNDE YAPILDI

Menderes'teki yangına müdahale sürerken, dün saat 17.00 sıralarında Selçuk ilçesinde de orman yangını çıktı. Alevlere ilk müdahale, 8 dakika içinde yapıldı. Söndürme çalışmalarına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Yangına, 4 uçak ve 8 helikopter olmak üzere toplam 12 hava aracı ve 44 arazöz, 14 su ikmal, 5 dozer ve 480 kişilik ekiple müdahaleye başlandı. Selçuk- Kuşadası yolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

İZMİR VALİSİ YANGIN BÖLGESİNDE

Yangın bölgesine gelen İzmir Valisi Süleyman Elban da incelemelerde bulunup, çalışmaları yönlendirdi. Vali Elban, alevlerin Kuşadası tarafına da sirayet ettiğini söyledi. Yangının küçük bir tarla civarında çıktığını da belirten Elban, "Yangın nedeni muhtemelen orada birinin attığı bir ateş olabilir veya tarlada bir çalışmadan kaynaklanabilir. Jandarmamız araştırmasına devam ediyor. Henüz gözaltına alınan bir kişi yok ama çok boyutlu araştırmalarımız devam ediyor" dedi. Alevler, bölgede bulunan bir otele yaklaştı. Otelde bulunan misafirler tahliye edilirken, otel çalışanlarına ait olan lojman da tedbir amacıyla boşaltıldı.

BAKAN: 3 ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

Hava kararınca 3 adet gece görüş helikopterleri ile alevlere müdahale edildi. Gece boyunca ayrıca 118 kara aracı ve yaklaşık 500'e yakın personelle yangına müdahalede bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Selçuk'taki yangında 350 hektar, Menderes'tekinde ise 150 hektar alanın etkilendiğini belirterek, "Etkilenen alan demek, tamamının yanması anlamına gelmiyor. Yangınların söndürülmesi sonrasında ne kadar alanın hasar gördüğünü yine arkadaşlarımız tarafından açıklanacak" dedi.

Bakan Yumaklı, son açıklamasında, İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçeleri ile Balıkesir'in Susurluk ilçelerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. Öte yandan yangının başladığı değerlendirilen Selçuk'un Pamucak bölgesinde zarar gören alanlar, havadan dronla ile görüntülendi. Yeşil alanların, siyaha büründüğü görüldü.

İzmir\'de çıkan yangınlarda onlarca dönüm alan zarar gördü
Kaynak: DHA

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