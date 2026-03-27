İzmir'de Cinayet ve İntihar

27.03.2026 04:19
Uğur Baycan, eski eşi Havva Çubukçu'yu öldürdükten sonra intihar etti.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde ayrıldığı eşi 2 çocuğunun annesi Havva Çubukçu'yu (34) tabanca ile öldüren Uğur Baycan (37), olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Bayraklı ilçesi Muhittin Erenler Mahallesi 2169 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Havva Çubukçu, evine gelen eski eşi Uğur Baycan ile henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı. Evde yaşanan ve sokağa taşan tartışma sırasında Baycan, yanında bulunan tabancayla Çubukçu'ya ateş ederek kaçtı. Çubukçu kanlar içerisinde yere yığılırken, gürültü ve silah seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Çubukçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan Baycan ise kısa süre sonra Refik İnce Mahallesi'nde 1925 Sokak'ta suç aleti tabanca ile kendisini vurarak intihar etti. Baycan ve Çubukçu'unun cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

İki çocukları olduğu öğrenilen çiftin ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

