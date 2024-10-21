İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Cumhuriyet Her Yerde' sloganıyla 101. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını Menderes'te gerçekleştirdi. Müzik, tiyatro ve çeşitli atölyelerle dolu etkinlikte hem gençler hem de çocuklar keyifli anlar yaşadı.

21.10.2024 10:03  Güncelleme: 11:26
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Cumhuriyet Her Yerde" sloganıyla 19 kırsal ilçede 15 güne yayılacak şekilde organize ettiği Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı kutlama şenlikleri Menderes'te devam etti. Çukuraltı sakinleri müzikten tiyatroya keyif dolu anlar yaşarken, çocuklar atölyelere katıldı. Menderes'te 7'den 70'e herkesi Cumhuriyet ruhu sardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılı kutlamalarını dört bir yana yaymaya devam ediyor. İlki 15 Ekim'de Kemalpaşa Aşağıkızılca Mahallesi'nde yapılan, ardından Tire Kahrat, Aliağa Hacıömerli, Urla Zeytinler, Foça Kazım Dirik Mahallesi ile devam eden "Cumhuriyet Her Yerde" etkinlikleri, altıncı durağında 29 Ekim coşkusunu Menderes'e taşıdı. Menderes Çukuraltı Mahallesi'nde düzenlenen şenliklere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menderes Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Cumhuriyet'in kazanımlarını geleceğe taşıyacağız"

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, "Tarihimizin en değerli günlerinden birini, gerçek bir bayramı büyük bir mutluluk ve gururla kutluyoruz. 101 yıl önce ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuza kadar bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i, ilk günkü coşku ve heyecanla yaşatmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet, yönetim şeklinin yanında kazanımlarıyla tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir. Hep birlikte Cumhuriyet'e sahip çıkmaya, kazanımlarını geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

101'inci yaşa coşkulu karşılama

Kutlamalar Bando Vita'nın performansıyla başladı. Bando ekibi Cumhuriyet ile özdeşleşen birbirinden keyifli marşları çalarak coşkuyu zirveye çıkardı. Bandonun marşlarına vatandaşlar bayraklarla hep bir ağızdan eşlik etti. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Orkestrası eşlinde Pelin Kadıoğlu sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi. Pelin Kadıoğlu performansının ardından sahneyi İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatrolarına bıraktı.

Atatürklü Yıllar sergisi ve birbirinden renkli stantlar

Etkinlik alanında İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşeri İletişim Merkezi (HİM) standı kurularak vatandaşların talepleri topladı. Alana ayrıca çocuklar ve gençler için teknoloji atölyesi, origami atölyesi, gezici kütüphane stantları kuruldu. Gençlere VR gözlük deneyimi yaşatılırken, engelsiz bir kent için sokak farkındalık çalışmaları yürütüldü. Çocuklara yüz boyama ve sokak etkinlikleriyle keyifli anlar yaşatılırken, Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi (APİKAM) tarafından açılan Atatürklü Yıllar Fotoğraf Sergisi ziyaretçilerden tam not aldı.

Program şöyle devam edecek:

21 Ekim Pazartesi - Seferihisar Ulamış Mahallesi Köy Meydanı (16.00-19.00)

22 Ekim Salı - Çeşme Germiyan Mahallesi (16.00-19.00)

23 Ekim Çarşamba - Selçuk Belevi Mahallesi (16.30-19.30)

23 Ekim Çarşamba - Menemen Seyrek Gazi Mustafa Kemal Mahallesi (18.00-21.00)

24 Ekim Perşembe - Beydağ Cumhuriyet Mahallesi (16.30-19.30)

25 Ekim Cuma - Kınık Yayakent Mahallesi Cumhuriyet Meydanı (15.00-18.00)

25 Ekim Cuma - Kiraz Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı (16.00-19.00)

26 Ekim Cumartesi - Karaburun Mordoğan Cumhuriyet Meydanı (14.00-18.00)

27 Ekim Pazar - Torbalı Saipler Mahallesi (16.00-19.00)

27 Ekim Pazar - Ödemiş Konaklı Mahallesi Köy Meydanı (18.00-22.00)

27 Ekim Pazar - Dikili Çandarlı Mahallesi (15.00-18.00)

28 Ekim Pazartesi - Bergama Yenikent Mahallesi (14.00-19.00)

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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