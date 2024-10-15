İzmir'de Karşıyaka Stadı İle İlgili Talepler Yükseliyor - Son Dakika
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İzmir'de Karşıyaka Stadı İle İlgili Talepler Yükseliyor

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Stadı'nın yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kaynak ayıramadığını belirtmesine tepki gösterdi ve Karşıyaka'nın hakkının teslim edilmesini istedi. Ayrıca, üniversiteyi kazanan öğrenciler için ulaşım desteği müjdesi verildi.

15.10.2024 09:57  Güncelleme: 10:50
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ekim ayı olağan meclis toplantısında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uzun yıllardır yapılmayan Karşıyaka Stadı hakkında konuştu. Başkan Tugay, "Kaynak ayıramayız, o yüzden yapmıyoruz denildi. Büyükşehir de 'Biz yapacağız' diyor. Biz Karşıyaka'nın hakkını istiyoruz. Engellenmesin, sadece onu istiyoruz. Yeter artık" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi Başkan Cemil Tugay idaresinde Kültürpark'taki 4 Nolu Hol'de yer alan meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Tüm meclis üyeleri oturumda "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" sebebiyle yakalarına pembe kurdele taktı.

CHP meclis üyeleri de kadına yönelik şiddete tepki göstermek için siyah giyerek toplantıya katıldı. CHP'li meclis üyesi Seyhan Müşerref Kuralı, Türkiye'nin "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden geri çekilmesinin yarattığı olumsuz sonuçları aktardı.

İzmir'de üniversite kazanan ve ilk bine giren öğrencilere müjde

Toplantıda İzmir'de üniversiteyi kazanan öğrenciler için de önemli bir karar görüşüldü. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan gençlerin ulaşım konusunda desteklenmesi yönünde adım atıldı. Türkiye'de sözel, sayısal, eşit ağırlık ve yabacı dil alanlarında ilk bine giren öğrencilere, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere günlük 4 kontör (2 geliş-2 gidiş) üzerinden aylık 120 kontör yüklü toplu taşıma kartı verilmesi amaçlanıyor. Önerge komisyonlarca incelendikten sonra tekrar meclise gelecek.

"Karşıyaka'nın hakkını istiyoruz"

Oturumun gündem dışı konuşmalar bölümünde Karşıyaka Stadı gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin stat konusunda girişimi olduğunu belirten Başkan Cemil Tugay, "Aylarca Gençlik ve Spor Bakanı ile görüşmeyi bekledim ama görüşemedim. Arkadaşlarımıza dedim ki; hiç olmazsa yazı yazalım. Yazı yazıldı, cevap geldi, o cevap üzerine Karşıyaka Belediyesi'ne yazdık, hissenizi Büyükşehir'e devredin diye. Aslında  stadı Gençlik ve Spor Bakanlığı yapacaktı. Öyle karar alınmıştı. Geçen dönem ben bizzat o dönemki Spor Bakanı'mızla görüştüm. 'Stadın yapılmasının önünde hiçbir hukuki engel kalmadı, stadı yapar mısınız, biz de yardımcı olalım' dediğimde, 'Biz buna kaynak ayıramayız, o yüzden yapmıyoruz' dedi. Ondan sonra Büyükşehir'in stadı yapmasıyla ilgili konuşmaya başladık. Büyükşehir 'Biz yapacağız' diyor, vereceksiniz bu iş bitecek. Bu bir iyilik değildir. Bu bir haktır. Karşıyaka'nın hakkını istiyoruz. Karşıyaka Spor Kulübü'nün hakkını istiyoruz. Son 5 buçuk senedir önünde engel olmadığı halde stat yapılmıyor. Bu konuyu kapatalım. Büyükşehir Belediyesi hiçbir girişimde bulunmadı denildiği için cevap vermek durumunda kaldık. Engellenmesin, sadece onu istiyoruz. Engellenmesin. Yeter artık" diye konuştu.

Başkan Tugay'a teşekkür

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ise "Öncelikle size teşekkür ediyorum. Bizim için çok değerli olan bu stat için gerekli adımı attığınız için... Karşıyaka Stadı hepimizin büyük bir heyecanla beklediği bir proje. Siz de bununla ilgili en önemli adımı attınız zaten. Bizim de burada bir yerimiz var. 21 bin 79 metrekare stat alanı var, bunun 2 bin 268 bin metrekaresi Karşıyaka Belediyesi'ne ait. Burası 2015 yılının Ekim ayında 25 yıl süreyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş. Biz Karşıyaka Belediyesi olarak siz Bakanlık'la gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra bunu hemen Büyükşehir'e devretmeye hazırız. Çalışmaların bir an önce başlamasını ve stadımıza kavuşmayı diliyoruz. Bunu da siz başaracaksınız. Size şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Karşıyaka Stadı İle İlgili Talepler Yükseliyor - Son Dakika

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