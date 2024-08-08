İzmir Depremiyle Hayatını Kaybeden İkizlerin Annesi Mardin\'de Kütüphane Açtı

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İZMİR'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün annesi Tülin Batmaz, kurduğu Sayra ve Çınar Vakfı aracılığıyla 6'nci Sayra & Çınar Vakfı Kütüphanesi'ni Mardin Mazıdağı Kemerli İlkokulu ve Ortaokulu'nda açtı. Mardin'in 8 köyünden taşımalı olarak gelen minik öğrencileri kitaplarla buluşturduklarını söyleyen Batmaz, "Sayra ile Çınar, bir ışık yolu tuttu. Bu ışığı, İzmir'den Mardin'e tutmak çok gurur vericiydi" dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Rızabey Apartmanı'nın enkazında hayatını kaybeden ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün anneleri Tülin Batmaz, başlattığı 'İyilik ikizim' hareketini, 'Sayra ve Çınar Vakfı'na dönüştürdü. Sayra ve Çınar Vakfı olarak İzmir'in Kemalpaşa ve Bornova ilçelerinde kurdukları toplam 5 kütüphanenin ardından 6'ncısını ilk defa şehir dışına çıkarak Mardin Mazıdağı'nda açtıklarını belirten Tülin Batmaz, daha önce hiç kütüphane görmemiş, 8 köyden taşımalı sistem kapsamında eğitim alan çocukları kitaplarla buluşturduklarını ifade etti.

'8 KÖYE BİR KÜTÜPHANE YAPMIŞ OLDUK'

Metruk bir binaya tadilat yaparak yepyeni bir kütüphane kurduklarını anlatan Batmaz, "Bize ulaşıp 'Hiç kitabımız yok, bize kitap gönderin' dediler. Biz de 'Sadece kitap göndermeyelim, kütüphane yapalım' diyerek yola çıktık. Okulda kütüphane yapılacak bir alan dahi yoktu. Okulun bahçesinde metruk bir bina vardı. Tamamen bakımsız ve oldukça kötü bir durumdaydı. Binanın içi ve dışına tadilat yaparak yaş grubuna göre 2 ayrı kütüphane oluşturduk. 8 köye bir kütüphane yapmış olduk. Açılışı 23 Nisan 2024'te gerçekleştirildi. 2023 yılında açmayı planlamıştık, 6 Şubat depremi nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak hayata geçirildi" dedi. Mardin'de kütüphane kavramını bilmeyen öğrencilerin bulunduğunu dile getiren Batmaz, köy okullarında okuyan birçok çocuğun çok fazla kitap okunmayan bir ortamda yetiştiğini söyledi. Öğrencilerin birçoğunun Sayra ve Çınar'ı tanımadığını kaydeden Batmaz, şöyle devam etti:

"300 öğrenciden 'Sayra ve Çınar' bir kitap adı mı' diye soranlar oldu. Her kütüphanenin açılışı öncesi Sayra ve Çınar'ın hikayesini anlatan bir öz geçmişi kapıya asıyoruz. Çünkü onlar geleceği parlak iki gençti. Türkiye'nin ve dünyanın böyle gençlere ihtiyacı var. Kendilerine bir hedef koymaları açısından onları tanımaları önemliydi. Çok etkilenip, bana 'Siz anneleri misiniz?' diye sordular. Ben de anneleri olarak onların bana böyle bir misyon bırakmasından dolayı çok gururluyum. İyi insanların çoğalmasına ihtiyaç var ki biz daha çok çocuğa ulaşalım."

'KİTAPLARI YAŞ GRUBUNA UYGUN AYIRDIK'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak ve kütüphane açmak için gittikleri Mardin'de çocuklara hediyeler dağıtıp, birlikte hamburger yediklerini dile getiren Tülin Batmaz, "Kütüphane için 3 bin 500 kitap topladık. Hepsi birer kez okunmuş ama raflarda bekleyen yıpranmamış kitaplardı. İzmir'deki Türkçe öğretmenlerimizin desteğiyle çocuklara uygun yaş gruplarına göre olan kitapları ayrıştırdık. Tadilat için bağış yapan gönüllülerimiz oldu" dedi.

'BURS BAŞVURULARI BİNİ AŞTI'

Sayra ve Çınar Vakfı olarak çocukların eğitimine öncelik verdiklerini anlatan Batmaz, son olarak şunları ifade etti: "Sayra ve Çınar'ın sahip olduğu koşullara Türkiye'de bütün çocuklar sahip olamayabiliyor. Amacım, her çocuğu mutlak bir standarta getirebilmek. Hiç kitabı olmayan çocuklara böyle bir eğitim ışığı sunmak muhteşem bir duygu. Çünkü çocuklar kitaplara dokunmak istediler, okumak istediler, açıp defalarca içine baktılar. Sayra ile Çınar, bir ışık yolu tuttu. Bu ışığı, İzmir'den Mardin'e tutmak çok gurur vericiydi. Geçen sene ilk 6 ayda 30 öğrenci okuttuk. Şu an vakfımıza başvurular bini aştı. Sadece maddi değil, farklı desteklerde bulunuyoruz. Çocuklara staj imkanı sağlıyor onlara sosyo-ekonomik düzeyde de destek veriyoruz. Bundan sonra da en az 10 kütüphane yapacak kitabımız var."

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Can ÇUBUKÇUOĞLU/ İZMİR, DHA)