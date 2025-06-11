İzmir İçin Yeşil Kuşak Önerileri Cop İzmir'de Konuşuldu - Son Dakika
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İzmir İçin Yeşil Kuşak Önerileri Cop İzmir'de Konuşuldu

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11.06.2025 10:52  Güncelleme: 12:16
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İzmir İçin Yeşil Kuşak Önerileri Cop İzmir\'de Konuşuldu
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“COP30’a Giderken Yerelden Küreseli Görmek-İzmir’in Geleceği: Yeşil Kuşaklar” etkinliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği İzmir Ofisi işbirliği ile Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Türkiye’de ilk kez yerel düzeyde bir COP organizasyonu olan COP İzmir serisinden elde edilecek çıktıları, eylem planlarına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

(İZMİR) - "COP30'a Giderken Yerelden Küreseli Görmek- İzmir'in Geleceği: Yeşil Kuşaklar" etkinliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği İzmir Ofisi işbirliği ile Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Türkiye'de ilk kez yerel düzeyde bir COP organizasyonu olan COP İzmir serisinden elde edilecek çıktıları, eylem planlarına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği İzmir Ofisi, COP30 yolculuğunda yerelden küresele katkı sunmak ve doğa temelli yeşil dönüşüm vizyonunu paylaşmak amacıyla "COP30'a Giderken Yerelden Küreseli Görmek-İzmir'in Geleceği: Yeşil Kuşaklar" başlıklı etkinlik organize etti.

Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki etkinlikte, sunum, interaktif çalışmalar ve yuvarlak masa toplantıları da yer aldı. "Tek sağlık" ve "iyi olma" yaklaşımları kapsamında gerçekleştirilen dördüncü COP İzmir programına, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve şehir plancısı Ali Faruk Göksu da katılarak konuşma yaptı.

Okyay: "Türkiye'de ilk COP'u İzmir başlattı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, dördüncü COP İzmir organizasyonunu düzenlediklerini hatırlatarak, COP organizasyonlarının bugüne dek ülkeler bazında yapıldığını ve yerelde güçlenmiş yapılara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Okyay, "Ülkelerin dinamikleri her kent için farklı olabiliyor. Merkezde söylenen, bazen yerelde geçerli olamayabiliyor. O yüzden kendi ihtiyaç ve önceliklerimizi kentler olarak ortaya koyalım fikri gelişti. Türkiye'de ilk COP'u İzmir başlattı. Tüm bu bilgileri alacağız ve Bursa'da Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlıklı Kentler Birliği toplantısında sunacağız. ICLEI'nin (Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler) yürüttüğü başka bir toplantıda da sunum yapacağız ve bunları eylem planlarımıza dökmeye çalışacağız. Sizin profesyonel birikiminiz bu yolu aydınlatacak. İzmir'de hep beraber bu çalışmaların öncüsü olmak zorundayız" diye konuştu.

Göksu: "İzmir, yerel COP vizyonunu gündeme aldı"

Şehir plancısı Ali Faruk Göksu, "İzmir'de Mavi-Yeşil Altyapı ve Ekolojik Koridorlar" başlığıyla bir sunum yaptı. 2024 yılında bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığın yaşandığını, 2050 yılına kadar 216 milyon insanın iklim değişikliği nedeniyle göç edebileceğini belirten Göksu, şunları kaydetti:

"Gezegenimiz artık insanoğlunun yarattığı yükü kaldıramıyor. Küresel COP'ların artık bu işe çare bulamadığını, bu yüzden yerel harekete ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. İzmir de yerel COP vizyonuna ne katkı sağlayabiliriz konusunu gündemine almış ve bunu yapmakla çok iyi yapmış. İzmir'in mavi ve yeşil örtüsü, iklim krizinin bir yığın sorununa yanıt verebilir mi, en temel soru bu. Biz doğayı yeniden nasıl keşfedebiliriz, bunun üzerinde durulması gerekiyor. Kültürpark odaklı, Yamanlar'ı, Balçova'yı, İnciraltı'nı dikkate alan, var olan dereleri, yeşilleri sistemin bir parçası haline getirerek bir yeşil kuşak teorisi geliştirip bunu eyleme dönüştürebilir miyiz, çabamız bu. Sevindirici bir şey oldu; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Güzel İzmir Hareketi'ni başlattı. Güzel İzmir Hareketi'nde birtakım kamusal alanların canlanmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu küçük dokunuşlar, bu büyük resme katkı sağlar mı düşüncesiyle bunları yapmaya çalıştık. İzmir için bir mavi-yeşil örtü tasarlanacaksa bölgesel bakmamız, Gediz'iyle, Küçük Menderes'iyle, büyük resme bakarak büyük hedeflerimizi koymamız lazım. Üç renk ve üç strateji geliştirmemiz, kenar etkisini düşünerek İzmir'in doğu kenarını tasarlamamız gerekiyor. Mikro yeşil çözümlerle de o sistemin nasıl çalışacağını görmemiz lazım."

İnteraktif çalışma ve yuvarlak masa toplantıları

Programda, İzmir'in var olan veya zamanla yok olan sulak ve yeşil alanlarının yanı sıra yapılaşmış alanlarını gösteren harita üzerinde interaktif bir çalışma yürütüldü. İzmir'in mavi, yeşil ve gri örtüsü için planlanabilecekler konusunda beyin fırtınası yapıldı. Yuvarlak masa toplantıları ise "İklime Duyarlı Planlama ve Kentsel Dönüşüm", "İklime Duyarlı Tasarım ve Peyzaj: Yeni Nesil Kent Meydanları", "Mavi ve Yeşil Ağlar: Ekolojik Dere Islahı", "Kentte İyi Olma Hali ve Yeşil Alanlar", "Karbon Yutak Alanları", "Kır-Kent Çeperleri" ve "Doğa Rotaları ve Alternatif Turizm Potansiyeli" konu başlıklarından oluştu.

COP İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği İzmir Ofisi, COP organizasyonu ile yerelden başlayarak küresel iklim gündemini şekillendirmeyi, yerelin sesiyle COP30'a katkı sunmayı ve güçlü bir yerel mutabakat oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda iklim krizinin giderek ağırlaşan etkileriyle mücadele etmek, farkındalık yaratmak ve birlikte harekete geçmek amacıyla tüm yerel paydaşların bir çatı altında toplanması hedefleniyor.

Küresel ısınmaya yönelik hükümetlerarası ilk çevre sözleşmesi olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin yürürlüğe girdiği 1994 yılından sonra her yıl bir ülkede düzenlenen Taraflar Konferansı, kısaca "COP" adıyla anılıyor. 2024 yılının kasım ayında Azerbaycan'da düzenlenen COP29, bu yıl kasım ayında COP30 adıyla Brezilya'da düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir İçin Yeşil Kuşak Önerileri Cop İzmir'de Konuşuldu - Son Dakika

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