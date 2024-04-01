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01.04.2024 02:14  Güncelleme: 02:15
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 10.697
Toplam Seçmen : 3.459.970
Açılan Sandık : 10.352
Açılan Sandık Oranı : % 96,77
Kullanılan Oy : 2.619.976
Geçerli Oy : 2.545.847
Katılım Oranı : % 78,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEMİL TUGAY% 48,761.241.238
AK PARTİHAMZA DAĞ% 37,28949.071
DEM PARTİAKIN BİRDAL% 3,8698.232
İYİ PARTİÜMİT ÖZLALE% 3,5389.869
ZAFER PARTİSİNAŞİT BİRGÜVİ% 1,9349.255
DİĞER% 1,7444.234
YENİDEN REFAHCEMAL ARIKAN% 0,7819.831
DPBURCU BOSTANCIOĞLU% 0,37.684
SAADETMUSTAFA ERDURAN% 0,297.474
MEMLEKETCÜNEYT OĞUZ% 0,276.997
TKPSAVAŞ SARI% 0,266.643
BTPYÜKSEL ODABAŞI% 0,246.188
DEVA PARTİSİSERAP KARAOSMANOĞLU% 0,164.182
EMEPKEMAL KÖROĞLU% 0,122.969
VATAN PARTİSİSERHAN BOLLUK% 0,082.071
DSPKEMAL CEM PÜLTEN% 0,082.012
HKPÖZLER ÇAKIR% 0,061.496
ANAPALİ SUNGUR% 0,051.246
TKHDENİZ ÇELİK% 0,051.153
HAK-PARSAİT DEMİR% 0,04989
AB PARTİAYPERİ KÖSEOĞLU% 0,03808
ABPHÜSEYİN HAN% 0,03782
BAĞIMSIZBARIŞ ÜRKMEYEN% 0,01327
BAĞIMSIZEGE ÖNCÜ% 0,01293
BAĞIMSIZYASİN DEMİRKIRAN% 0,01272
BAĞIMSIZUMUT CESURER% 0,01181
BAĞIMSIZMENDERES BOZKURT% 0,01179
BAĞIMSIZCÜNEYT AKER% 0,01171
ALİAĞA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSERKAN ACAR% 46,7627.455
CHPÇAĞATAY GÜÇ% 44,3126.015
DEM PARTİGÜL EKİCİ% 3,331.954
İYİ PARTİMUSTAFA BAHADIR GÜLTEKİN% 1,21709
ZAFER PARTİSİERDİNÇ TAHTACI% 1,09640
YENİDEN REFAHHÜR ERDEM ÜNAL% 0,88514
SAADETMAHMUT KOÇ% 0,54317
HÜDA PARİSLAM ASLAN% 0,39230
MEMLEKETTOLGA KORKUT% 0,26154
DİĞER% 0,22130
BTPGÜRCAN ALKAN% 0,19109
BAĞIMSIZERSİN DOĞAN% 0,18106
TKPATİLLA IŞIK% 0,1696
DEVA PARTİSİHAKAN ERÖRS% 0,1692
OCAKCOŞKUN ATİKOL% 0,1269
DSPHATİCE SÜNER% 0,0950
VATAN PARTİSİHASAN ŞAHİN% 0,0638
TKHCEM GÖZÜAÇIK% 0,0532
BALÇOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPONUR YİĞİT% 61,1928.184
AK PARTİEROL EROĞLU% 22,5210.373
İYİ PARTİHİCRAN HELEZÜR% 5,032.319
ZAFER PARTİSİORHUN BENLİCAN% 3,081.420
TİPERAY SEVİNDİRİCİ% 2,811.293
DEM PARTİHÜSEYİN ÇELİK% 2,711.246
MEMLEKETNİLGÜN BUZAN% 0,49226
TKPZEYNEP MERT YALÇIN% 0,47216
YENİDEN REFAHİBRAHİM EMRE AKBAŞ% 0,43196
BTPSEVİNÇ BAYSAL% 0,26122
DEVA PARTİSİBURCU MUZAFFER YERELİ% 0,22100
SAADETSEYFULLAH ÖZBEK% 0,22100
HÜDA PARCANER ÜREYİL% 0,1257
DSPKÜBRA KARADEMİR% 0,1150
VATAN PARTİSİBETÜL KAYA% 0,0941
HKPAYSUN SERBEST% 0,0836
ANAPYILDIZ NİĞDELİ% 0,0733
DPYAVUZ AYNACI% 0,0732
MİLLETŞÜKRÜ CEBECİ% 0,0316
BAYINDIR

Açılan Sandık Oranı : % 96,69
Katılım Oranı : % 86,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDAVUT SAKARSU% 56,0514.389
AK PARTİUĞUR DEMİREZEN% 36,399.341
DEM PARTİROJDA TANMAN% 2,48637
İYİ PARTİKENAN GÖKÇEN% 1,5385
DİĞER% 0,83212
HÜDA PARYUNUS ŞANİ% 0,65167
YENİDEN REFAHMUAMMER SARIBAŞ% 0,45115
MEMLEKETALİ SAİP ERİŞEN% 0,3282
ZAFER PARTİSİCEMİL ARAS% 0,3179
BTPHALİL TANI% 0,2871
DSPCEM KARAPO% 0,2463
SAADETFATMA DÜNDAR% 0,1950
DPSÜLEYMAN EREKOĞLU% 0,1128
DEVA PARTİSİHASAN KAMİL ŞENSES% 0,0821
TKPELİF DOĞAN ÇİFTÇİ% 0,0718
VATAN PARTİSİMEHMET KERET% 0,0513
BAYRAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİRFAN ÖNAL% 46,1678.823
AK PARTİBİLAL KIRKPINAR% 41,6771.144
DEM PARTİPERVİN POLAT% 3,726.358
İYİ PARTİMEHMET ERDİNÇ ÇOBANOĞLU% 2,54.278
ZAFER PARTİSİFATİH AYDEMİR% 1,732.948
DİĞER% 1,692.883
YENİDEN REFAHMURAT KAN% 0,931.582
SAADETVEDAT KOLUKISA% 0,33556
TKPALİ KILINÇ% 0,25421
BTPAYŞE KELEPİR% 0,19329
MEMLEKETŞEVKET SALMAN% 0,19317
DEVA PARTİSİREFİK HAKAN TUFAN% 0,18311
DPETHEM İZMİRLİ% 0,1177
APBUSE NUR TAŞKIRAN% 0,08130
EMEPKEMAL AYDIN% 0,07121
DSPDİZEM DURMAZ% 0,06103
VATAN PARTİSİNURTEN KURNAZ% 0,0697
HÜDA PARİLHAN DALĞIÇ% 0,0587
ANAPFATMA SÖZER% 0,0354
MİLLETİBRAHİM MERT CEBECİ% 0,0120
OCAKKADER ÜRENTAY% 09
BERGAMA

Açılan Sandık Oranı : % 86,42
Katılım Oranı : % 84,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTANJU ÇELİK% 50,9229.678
AK PARTİSADIK DOĞRUER% 43,4725.335
DİĞER% 2,061.201
İYİ PARTİNEZİH ÖZUYAR% 1,02595
ZAFER PARTİSİUĞUR PAÇALI% 0,68398
DPKEMAL AYRİÇ% 0,47274
DEM PARTİROJBİN TUFAN% 0,38219
YENİDEN REFAHMUTLU METİN% 0,36208
SAADETHALİT GÜL% 0,23136
BTPCANER YATAR% 0,1375
HÜDA PARREŞAT UŞAR% 0,0845
DSPBERK OYAR% 0,0637
TKPNURCAN TABAN% 0,0636
AB PARTİYILMAZ SEÇKİNER% 0,0634
VATAN PARTİSİÖZGÜR DOĞU SAYMAZ% 0,0210
BEYDAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 92,86
Katılım Oranı : % 89,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞAKİR BAŞARAN% 56,054.262
AK PARTİHÜSEYİN AY% 33,732.565
İYİ PARTİYASİN KIRMIZI% 7,97606
YENİDEN REFAHÖZGÜR ÇOLAK% 0,5139
ZAFER PARTİSİERKAN ÖZTÜRK% 0,2922
DPTUĞBA DEMİREL% 0,2922
BTPİSMAİL ÇEVİK% 0,2519
SAADETMUSTAFA BEKAR% 0,2418
DSPHÜSEYİN KİREÇ% 0,2116
VATAN PARTİSİHÜSEYİN ÇAKICI% 0,1310
BAĞIMSIZSONGÜL MELİKLER% 0,18
TKPMELİS ÖZYOL% 0,097
HÜDA PARMEHMET GÖKTAŞ% 0,075
DEVA PARTİSİTOLUNAY KARAVAR% 0,075
BORNOVA

Açılan Sandık Oranı : % 98,04
Katılım Oranı : % 79,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖMER EŞKİ% 48,78125.039
AK PARTİCEVDET ÇAYIR% 3487.159
DEM PARTİSAKİ GÖK% 3,639.316
ZAFER PARTİSİBELGİN ÇİÇEKSEVER% 3,468.869
İYİ PARTİUĞUR URAY% 2,997.664
DİĞER% 2,817.208
YENİDEN REFAHÖMER KARASU% 1,112.834
TİPBARAN KÖSEOĞLU% 0,571.467
SAADETHASAN CEYLAN% 0,37938
MEMLEKETMEHMET ALİ ARTUNCA% 0,36933
BTPADEM ÖZTÜRK% 0,33838
TKPMEHMET DÜŞÜNCELİ% 0,32823
DEVA PARTİSİMUHAMMET YILMAZ% 0,29734
DPOSMAN KOCATÜRK% 0,17432
DSPSERAP İLTER% 0,17423
EMEPİSMAİL HAKKI ŞİMŞEK% 0,15389
HKPBİRSEN ADEKA% 0,1246
HÜDA PARVEDAT AKİZ% 0,09243
VATAN PARTİSİZUHAL OF% 0,09235
ANAPBERK ALBAYRAK% 0,08210
BAĞIMSIZFURKAN UYSAL% 0,04109
AB PARTİBİLAL YILMAZ% 0,0497
MİLLETEMİR ALKIN TUNCAY% 0,0374
OCAKHASAN CANYILDIRAN% 0,0253
BUCA

Açılan Sandık Oranı : % 93,02
Katılım Oranı : % 73,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGÖRKEM DUMAN% 41,81108.917
AK PARTİADNAN ÖZTEKİN% 37,9298.792
İYİ PARTİSUAT NEZİR% 8,522.148
DEM PARTİHURŞİ ATAMAN% 513.027
DİĞER% 1,975.121
ZAFER PARTİSİMUSTAFA DİNÇER% 1,884.897
YENİDEN REFAHÜMİT TOKER% 0,922.389
TİPÖZLEM AVCI% 0,33857
SAADETSELÇUK KAVUŞAN% 0,27712
BTPMELEK ÇELİK% 0,18475
TKPHAMZA FIRAT KULA% 0,18470
MEMLEKETGÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK% 0,18462
EMEPNEFİZE SELÇUK% 0,15396
DEVA PARTİSİMEHMET AYBAR UYGUR% 0,15395
BAĞIMSIZMEHMET VEFA DEMİR% 0,1262
HÜDA PARHÜSEYİN ŞANİ% 0,1260
DSPTAHSİN İLİK% 0,09232
SOL PARTİERKAL GÜNEL% 0,09223
VATAN PARTİSİRAMAZAN ÇALIŞKAN% 0,06154
DPDERYA YENTÜR% 0,06149
ANAPRECEP ÇAKILKAYA% 0,04118
MİLLETNALAN EMİR% 0,0138
OCAKNUR ASLAN% 0,0125
ÇEŞME

Açılan Sandık Oranı : % 98,47
Katılım Oranı : % 75,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLAL DENİZLİ% 53,7615.446
MHPESAT TANIK% 34,459.898
DEM PARTİABDULLAH DOKCU% 4,151.191
ZAFER PARTİSİCAN YAMAN% 2,36679
BAĞIMSIZESEN FATMA KABADAYI VHİTİNG% 1,69484
İYİ PARTİHAVVA EVCİ% 1,61463
TKPENVER YASER KÜÇÜKGÜL% 0,6172
BTPSÜLEYMAN ŞENER% 0,3497
DİĞER% 0,387
YENİDEN REFAHAHMET BİLER% 0,1954
HÜDA PARAHMET YILMAZ% 0,1543
DEVA PARTİSİOSMAN KEREM ENGİN% 0,1132
SAADETAHMET HAZIRBULAN% 0,1132
VATAN PARTİSİHASAN EROL ASLANOĞLU% 0,0721
HKPTUBA KAYA% 0,0720
DSPMETİN YILMAZ DOĞUIŞIK% 0,0412
ÇİĞLİ

Açılan Sandık Oranı : % 94,93
Katılım Oranı : % 78,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPONUR EMRAH YILDIZ% 47,9557.931
AK PARTİMURAT GÖKÇEKAYA% 37,6645.499
ZAFER PARTİSİSELAHATTİN ERNİŞ% 2,713.274
İYİ PARTİÖZGÜR DOĞAN% 2,493.006
DEM PARTİAHMET ŞANCİ% 2,212.664
TİPORHAN AKINCI% 2,172.626
DİĞER% 1,461.767
TKPEMEL DİRİL% 1,151.395
YENİDEN REFAHSALİM AY% 0,58695
MEMLEKETETHEM UYSAL% 0,24292
EMEPBARIŞ İPEK% 0,19228
DPHASAN CAN AKAY% 0,19226
SAADETHÜSEYİN AYIN% 0,19224
DEVA PARTİSİYAKUP ATEŞ% 0,18213
BTPGÜNEŞ BAŞIBÜYÜK% 0,13162
BAĞIMSIZHIDIR DOĞAN% 0,11131
GELECEK PARTİSİATEŞ ERTOŞİ% 0,09108
DSPAYTEKİN KARAGÜZEL% 0,0787
VATAN PARTİSİBÜLENT ŞAHİN% 0,0676
HKPSEMRA DALICI% 0,0561
HÜDA PAREMRULLAH KAPAR% 0,0560
BAĞIMSIZHİLAL SUSUZ% 0,0447
MİLLETERGÜN BOYACIOĞLU% 0,0229
OCAKMUSTAFA DEMİREL% 0,0110
DİKİLİ

Açılan Sandık Oranı : % 98,52
Katılım Oranı : % 77,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPADİL KIRGÖZ% 39,1211.723
BAĞIMSIZKEMAL DOYURAN% 35,8610.747
MHPSEMA AKINCI% 15,644.687
DEM PARTİSİNAN ÖZER% 2,47742
BTPAHMET YUSUF MUHCU% 2,1629
İYİ PARTİGÜNEY TANER ŞEN% 1,54462
YENİDEN REFAHADNAN ÇAM% 0,68203
ZAFER PARTİSİSEDAT BATU% 0,6179
VATAN PARTİSİBAİTTİN ERBEY% 0,41123
TKPMEHMET AKİF ALPSAR% 0,34101
SAADETMUSTAFA İNAN% 0,34101
DPFATİH SELEN% 0,2370
BAĞIMSIZTUĞÇE ACAROĞLU% 0,2266
HÜDA PARMEHMET KAYA% 0,1648
DEVA PARTİSİAYŞEGÜL PABUŞÇU% 0,1647
DSPBARKIN KESİCİ% 0,1340
FOÇA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSANİYE FIÇI% 49,710.193
MHPTANER ACAR% 39,598.121
DEM PARTİÖZGÜL TURUNÇOĞLU% 2,65544
TİPOYLUN ERCAN% 2,18447
ZAFER PARTİSİYASİN KAYA% 1,47302
İYİ PARTİDERYA KALE ERDEMLİ% 1,45297
BAĞIMSIZSİNEM ATAN% 0,97198
YENİDEN REFAHNAZİF TUNAHAN ŞEN% 0,3877
TKPCEM GÖNENÇ% 0,3877
SAADETİSMET TOPAL% 0,2143
BTPMUSTAFA ERDOĞAN% 0,1940
MEMLEKETMUSTAFA KARAKAYA% 0,1836
HÜDA PARBAKİ GİNİGEN% 0,1429
DİĞER% 0,1326
BAĞIMSIZAHMET GÜLTEKİN% 0,121
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERSAN ÇALIŞIR% 0,0919
VATAN PARTİSİMESUT ÇALIŞKAN% 0,0816
DSPDUYGU ÖLÇAR ATICI% 0,0613
HKPVEDAT AŞIKOĞLU% 0,0511
GAZİEMİR

Açılan Sandık Oranı : % 99,35
Katılım Oranı : % 79,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜNAL IŞIK% 44,4635.284
AK PARTİDENİZ DOĞAN% 39,9231.683
DEM PARTİİSMAİL BAŞÇI% 4,133.274
ZAFER PARTİSİSEMA AYATAR% 3,432.724
İYİ PARTİSEDAT DAĞ% 3,052.417
DİĞER% 1,321.049
YENİDEN REFAHMURAT BİÇER% 0,92731
MEMLEKETALPHAN KOLAŞİNLİLER% 0,52414
TİPSELDA SALMAN% 0,36284
DEVA PARTİSİKEMAL GÖKALP AKPİR% 0,34269
BAĞIMSIZSEVİNÇ GÜLEÇ% 0,33262
SAADETHANİFE BOZDAĞ% 0,32250
TKPİSMAİL OKCU% 0,23186
BTPBÜLENT TAŞ% 0,22172
HÜDA PARMEVLÜT BALKI% 0,17137
VATAN PARTİSİMEHMET DENİZMEN% 0,13106
DSPZELİHA MELTEM YİĞİT% 0,0651
DPAHMET NEDİM TURBİL% 0,0543
MİLLETSEFA PİŞKİN% 0,0323
OCAKHALUK ŞARMAN% 0,015
GÜZELBAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA GÜNAY% 49,8311.194
İYİ PARTİGİZEM ALBAŞ% 20,714.653
AK PARTİGÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU% 12,322.768
TİPFİKRET SAPMAZ% 8,471.903
MEMLEKETNECLA ÜREMİŞ% 2,63590
ZAFER PARTİSİSENEM ÖCAL% 2,17487
DEM PARTİÖZLEM AYDINALP% 1,29289
TKPCEREN ÜLÜŞ% 0,63142
BAĞIMSIZOSMAN SERKAN ÇAĞLASA% 0,3681
VATAN PARTİSİHÜSEYİN CENGİZ ERŞEN% 0,2761
YENİDEN REFAHMELİH BAŞYİĞİT% 0,2250
SAADETOSMAN TUNÇ% 0,245
DEVA PARTİSİMETİN AVCI% 0,244
DİĞER% 0,1942
BTPÖZLEM KALEM% 0,1841
DSPMUHAMMET MERT AKIN% 0,1534
HÜDA PARALAATTİN AĞIRMAN% 0,0920
HKPBUSE KAYAN% 0,0614
ANAPAYŞE FİDAN% 0,038
KARABAĞLAR

Açılan Sandık Oranı : % 99,18
Katılım Oranı : % 76,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEMİNE HELİL İNAY KINAY% 46,28124.885
AK PARTİMEHMET SADIK TUNÇ% 38,77104.637
DEM PARTİOZAN HASAN YILDIRIM% 5,5514.976
ZAFER PARTİSİSEDAT ÜZEN% 2,727.332
İYİ PARTİGÖKHAN UZUN% 2,135.760
YENİDEN REFAHEVREN ŞAHİN% 1,163.138
DİĞER% 0,832.229
SAADETMÜMİN BAŞTÜRK% 0,491.312
DEVA PARTİSİABDULLAH KAYA% 0,36964
TİPBAYRAM BABATUTMAZ% 0,35947
MEMLEKETHATİCE ÇEVİK YALLI% 0,31844
TKPADEM DİLLİ% 0,2534
GELECEK PARTİSİÖZGÜR CİHAN TURAN% 0,17469
BTPFURKAN MERCAN% 0,15409
HÜDA PARYAKUP ÇEVİK% 0,15405
DPALİ ŞENOL% 0,12314
VATAN PARTİSİABDULLAH KARŞILAYAN% 0,08231
DSPSEDAT ATAK% 0,08211
ANAPAYŞEN KILINÇ% 0,06160
MİLLETZEKİ KOÇAK% 0,0259
ADPSALİH KUTLU% 0,0255
KARABURUN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLKAY GİRGİN ERDOĞAN% 51,064.474
AK PARTİEYÜP KAYKAÇ% 43,193.784
TİPMUSTAFA TOSUNLAR% 2,07181
TKPŞADAN TÜTÜNCÜ% 0,979
DEM PARTİERTUĞRUL BARKA% 0,8776
İYİ PARTİZAFER SEVİNÇ% 0,761
ZAFER PARTİSİMELİH TUNCER YOLDAŞ% 0,4237
DSPNESRİN SOYDAN DEMİRCİEFE% 0,1917
VATAN PARTİSİORHAN BULUNMAZ% 0,1917
YENİDEN REFAHYAŞAR ELMAS% 0,1715
BTPYAVUZ ERDOĞAN% 0,076
HÜDA PARFAYSAL ALAK% 0,065
SAADETZEKERİYA YILMAZ% 0,065
DPVOLKAN ŞAHİN% 0,033
DEVA PARTİSİOLCAY ÖZTEMEL% 0,022
KARŞIYAKA

Açılan Sandık Oranı : % 97,22
Katılım Oranı : % 79,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBEHİCE YILDIZ ÜNSAL% 63,27134.422
AK PARTİİSMAİL ÇİFTÇİOĞLU% 21,6646.012
DİĞER% 6,8214.488
İYİ PARTİYETKİN HAFIZOĞLU% 3,667.779
ZAFER PARTİSİCENGİZ GÖKBAYRAK% 1,553.295
DEM PARTİOYA KIZILKAYA ZEYREK% 1,152.439
TİPALP İÇEN% 0,791.670
TKPSEVDA KIRAN% 0,19400
YENİDEN REFAHERCAN GÜÇ% 0,17362
MEMLEKETOSMAN ZEKİ ERGİN% 0,15320
BTPMAKBULE ÜNVERİCİ% 0,15313
DEVA PARTİSİPINAR GÜNGÖR ÖZİNAN% 0,11246
SAADETOZAN GANİÜSMEN% 0,07155
GELECEK PARTİSİMURAD İDİKURT% 0,07142
VATAN PARTİSİHÜSEYİN CEM ZEREN% 0,06124
DSPYASEMİN TOPÇU% 0,0365
DPHÜSEYİN METİNLER% 0,0361
HÜDA PARMEHMET SÖĞÜT% 0,0358
HKPSENGÜL SÖGÜT% 0,0250
MİLLETİSMAİL YASSIKAYA% 0,0128
AB PARTİAYKUT İZZET TENLİ% 0,0117
OCAKSERKAN ATİKOL% 07
KEMALPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 99,65
Katılım Oranı : % 83,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET TÜRKMEN% 44,0331.382
AK PARTİGALİP ATAR% 40,9129.154
YENİDEN REFAHALAETTİN YILMAZ% 6,544.658
SAADETGAMZE YILDIZ% 2,411.714
DEM PARTİELBİRAN YAŞAR% 1,561.115
İYİ PARTİNİZAMETTİN YILMAZ% 1,23877
ZAFER PARTİSİÖMER BAŞKAPAN% 1,01718
DİĞER% 0,74529
BTPBARIŞ ŞAHİN% 0,28202
HÜDA PARERCAN DURMUŞ% 0,27192
TİPSÜLEYMAN ŞENCAN% 0,25179
TKPRECEP AŞKINGİL% 0,15103
DSPAZMİ YAMAÇ% 0,14100
DEVA PARTİSİMEHMET AKİF ÖPÖZ% 0,1389
BAĞIMSIZMEHMET BENLİCE% 0,1178
VATAN PARTİSİTURAN KAYGUSUZ% 0,0642
AB PARTİLEVENT UĞUR ASKER% 0,0430
APÖZKAN ÇALIKLI% 0,0427
BAĞIMSIZGÜLAY IŞIKCAN% 0,0324
MİLLETÜLKÜ ÇOBAN% 0,0322
OCAKMUHAMMED DEMİR% 0,0214
BAĞIMSIZMUSTAFA KANDİL% 0,0110
MİLLİ YOLDUYGU DAĞ% 0,019
KINIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEMA BODUR% 55,7410.575
AK PARTİSAMİ MOLLAAHMET% 39,717.533
İYİ PARTİOLCAY ORAL% 0,92175
DEM PARTİEBUBEKİR TURAN% 0,9171
YENİDEN REFAHHASAN HÜSEYİN LEVENT% 0,82155
BTPSERDAR GÜNAY% 0,3669
TİPSEFA KÖKEN% 0,357
DPENVER KIRMIZI% 0,2649
ZAFER PARTİSİKADİR BOYALICI% 0,2446
HÜDA PARŞEHMUS SUNA% 0,2344
SAADETSUAT SAVUT% 0,2139
DEVA PARTİSİİSMAİL AYKAN CERAN% 0,1121
TKPYILDIZ BİLDİK% 0,0918
DSPAYHAN VURANEL% 0,0713
VATAN PARTİSİONUR İSMET DAL% 0,047
KİRAZ

Açılan Sandık Oranı : % 96,03
Katılım Oranı : % 90,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNASUH COŞKUN% 54,814.976
AK PARTİSALİHA ÖZÇINAR KUTLU% 42,211.532
İYİ PARTİHALİL ÇOKGÜLER% 0,7192
YENİDEN REFAHYUSUF ŞİMŞEK% 0,39106
DEVA PARTİSİHATİCE COŞKUN% 0,3494
BTPADEM YILDIRIM% 0,2672
ZAFER PARTİSİŞEHMUZ KIZILKAYA% 0,2670
DPSONER ALMAZ% 0,2465
SAADETMESUT SERTKAYA% 0,2362
HÜDA PARAHMET AYMELEK% 0,1952
DSPMEHMET ÖKÇECİ% 0,1645
VATAN PARTİSİMEHMET AKİF CERİT% 0,1437
TKPNAGİHAN ÇAKIR% 0,0823
DİĞER% 0,012
KONAK

Açılan Sandık Oranı : % 82,62
Katılım Oranı : % 69,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNİLÜFER ÇINARLI MUTLU% 53,6678.938
AK PARTİCEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI% 33,2948.974
DEM PARTİFARAŞİN GÜMÜŞ% 6,118.984
İYİ PARTİHURİYE SERTER% 2,073.050
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ŞENOL% 1,351.989
DİĞER% 1,151.687
YENİDEN REFAHSELİM TAŞKIN% 0,48708
TİPGÜLHAN ATIŞ% 0,31463
BTPERKAN ANGIN% 0,3442
SAADETTURHAN TUTUMLU% 0,19273
TKPHAYRİYE ÜŞÜMEZGEZER% 0,17254
MEMLEKETDİLEK ETE% 0,17250
DEVA PARTİSİALİ RIZA UYGUR% 0,14212
HÜDA PARCUMA ÖZEL% 0,14206
DSPFATMA PINAR ATAK% 0,11162
DPUĞUR KÜL% 0,08117
ABPENGİN ŞENGÜLER% 0,07109
VATAN PARTİSİBÜLENT KARAGÖZ% 0,0798
ANAPHÜLYA TÜMTÜRK% 0,0461
HKPADNAN GÜRCAN DALICI% 0,0456
MİLLETALPER ÇAĞRI CEBECİ% 0,0226
BAĞIMSIZMUSTAFA TAHİNCİOĞLU% 0,0223
OCAKSADETTİN HASBİL% 0,0118
BAĞIMSIZMÜSLÜM BENLİ% 0,0111
MENDERES

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLKAY ÇİÇEK% 45,3630.504
AK PARTİSİNAN AKDENİZ% 41,0127.580
İYİ PARTİERGUN ÖZGÜN% 4,953.326
DİĞER% 3,862.594
DEM PARTİHANDE AYDOĞDU% 2,721.832
ZAFER PARTİSİCENK CEM ŞAHİN% 0,75501
YENİDEN REFAHHAMZA TAÇYILDIZ% 0,4270
BTPCAN BÜYÜKAŞIK% 0,1599
TİPZEKİ GÜNAYDIN% 0,1599
SAADETAHMET ALKAN% 0,1496
TKPULAŞ ERDOĞAN% 0,1495
DEVA PARTİSİGÜLHAN AKYOL% 0,1177
DPDURSUN KIZILTAŞ% 0,0959
DSPBERNA AYKAÇ% 0,0637
HÜDA PARÖMER BOZKURT% 0,0535
VATAN PARTİSİARMAĞAN GÖRENEL% 0,0323
MİLLETİBRAHİM OKTAY% 0,0317
MENEMEN

Açılan Sandık Oranı : % 97,24
Katılım Oranı : % 79,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYDIN PEHLİVAN% 48,5554.964
CHPDENİZ KARAKURT% 37,9542.954
DEM PARTİFUAT ŞENGÜL% 6,737.615
İYİ PARTİTANZER SUCU% 1,832.075
ZAFER PARTİSİGÖKHAN TAŞ% 1,61.813
DİĞER% 1,511.706
YENİDEN REFAHYUSUF AYDOĞAN% 0,56630
SAADETTEKİN ALPTEKİN% 0,27310
TKPMAHİR ADIGÜZEL% 0,24275
BTPYILMAZ GÖKCE% 0,19217
DEVA PARTİSİŞEYHMUS DAL% 0,14153
EMEPFERHAT GÜRKAN% 0,11128
HÜDA PARMEHMET ŞAH KALKAN% 0,11120
DSPTÜLİN ÖZ% 0,0885
VATAN PARTİSİRAMAZAN HAYRİ ARACI% 0,0561
MİLLETYUNUS EMRE ÖZGÜN% 0,0445
OCAKMEHMET KESKİN% 0,0224
BAĞIMSIZERSAN SEVİN% 0,0117
BAĞIMSIZTURGUT KOÇMAN% 0,018
NARLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 99,32
Katılım Oranı : % 78,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERMAN UZUN% 58,8222.136
AK PARTİMURAT SARMAN% 13,264.991
BAĞIMSIZERGİN DEMİR% 11,774.429
DEM PARTİHASAN DİKİCİ% 4,021.515
BAĞIMSIZMETİN YILDIRIM% 3,481.310
ZAFER PARTİSİBATUHAN BARUT% 2,38895
İYİ PARTİFEZA GENİŞOĞLU% 2,06775
TİPGİZEM AYRANCI DEMİRHAN% 1,28482
BTPNAİL DİNLER% 0,82308
DEVA PARTİSİMUSTAFA AKKUŞ% 0,76286
TKPMEDİHA ŞULE TANSAL% 0,46172
YENİDEN REFAHRAMAZAN DURAN% 0,28104
VATAN PARTİSİGAZİ KENDİGELEN% 0,1763
SAADETSERHAT AFŞAR% 0,1244
DSPŞAHİN ARSLANOĞLU% 0,140
HÜDA PARİBRAHİM ÇEVİK% 0,137
HKPSUAT ŞAHİN% 0,0727
MİLLETALİ DEĞER% 0,0521
ÖDEMİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 96,92
Katılım Oranı : % 80,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA TURAN% 41,6432.782
AK PARTİALİ HADİM% 3426.766
DPDİLEK ACAR GÜLEÇ% 18,5714.615
İYİ PARTİGÜVEN KILIÇ% 1,24978
DİĞER% 1,01798
BAĞIMSIZMEHMET BAYINDIR% 0,79623
ZAFER PARTİSİMEHMET DAĞLI% 0,51405
DSPSEVDA İNANLI% 0,51403
DEM PARTİMEHMET NEZİR KABAK% 0,44346
YENİDEN REFAHORHAN HALICI% 0,3232
BTPKAZIM ÇETİN% 0,17130
DEVA PARTİSİCANSU AĞARTAN% 0,16126
SAADETMUSTAFA YORUCU% 0,16125
HÜDA PARNEDİM DÖNER% 0,13104
MEMLEKETERDAL GÜMÜŞTEKİN% 0,1399
TİPFİRDES MURSALLI% 0,0972
MİLLETKAMİL PINAR% 0,0752
VATAN PARTİSİHASAN ATİLLA TÜRKÖZ% 0,0434
TKPSİMGE SÖNMEZ% 0,0429
SEFERİHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 94,37
Katılım Oranı : % 79,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİSMAİL YETİŞKİN% 43,4914.602
MEMLEKETHAMİT NİŞANCI% 28,219.471
AK PARTİAHMET AYDIN% 17,876.002
DEM PARTİCANAN KILIÇ% 2,74920
DİĞER% 1,75588
İYİ PARTİERMAN ÇIKAR% 1,12376
ZAFER PARTİSİİNCİ PAKSOY% 1,04349
BAĞIMSIZSALİH TURAN% 0,93311
TİPDİLBER SEVAY AKER% 0,68230
ANAPŞÜKRÜ TUNÇDELEN% 0,37123
TKPEKİN ŞEN ÖNOĞLU% 0,33112
YENİDEN REFAHTANER VURAL% 0,3100
GELECEK PARTİSİHALİL BUDAK% 0,2789
BTPOSMAN AZBAY% 0,1861
VATAN PARTİSİABDULLAH ÖZOĞLU% 0,1861
DEVA PARTİSİEMİN YÜCE% 0,1860
SAADETZEHRA ÇAKAR% 0,1552
HÜDA PARNEDİM ÖZTÜNÇ% 0,0828
DSPSEDA ÇAKIR% 0,0723
DPBERKANT İNCEKARA% 0,0620
SELÇUK

Açılan Sandık Oranı : % 90,53
Katılım Oranı : % 81,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFİLİZ CERİTOĞLU SENGEL% 35,437.641
BAĞIMSIZHÜSEYİN VEFA ÜLGÜR% 34,037.340
AK PARTİDAHİ ZEYNEL BAKICI% 20,994.527
DEM PARTİAYŞE ÖZDAMAR% 3,19688
BAĞIMSIZGÜRKAN USANMAZ% 2,54547
İYİ PARTİASLAN SEZGİN% 1,2259
BTPERDEM ÇONKARA% 0,64139
ZAFER PARTİSİSERKAN ESEN% 0,4494
TİPUĞUR FIRAT% 0,2554
DEVA PARTİSİRABİA BEYAZ% 0,2350
DİĞER% 0,1942
VATAN PARTİSİİNCİLAY ESEN% 0,1840
YENİDEN REFAHEDA YAZGAÇ DEMİRAYAK% 0,1736
HÜDA PARCELALETTİN ÇINAR% 0,1634
TKPAYŞE CEREN YAZICI% 0,1532
SAADETHÜSEYİN GÜNAYDIN% 0,1532
DSPŞERİFE ŞULE ÜNLÜ% 0,0612
TİRE

Açılan Sandık Oranı : % 92,56
Katılım Oranı : % 82,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYATİ OKUROĞLU% 47,4824.218
MHPARİF DEMİRKAN% 26,8513.694
İYİ PARTİSALİH ATAKAN DURAN% 20,9110.663
DEM PARTİSEDAT TURAN% 1,52775
ZAFER PARTİSİTURHAN GÜRAKSIN% 0,75382
YENİDEN REFAHHASAN HARMANKAYA% 0,54274
TİPMEMET ALİ ÖZTÜRK% 0,31160
DEVA PARTİSİFATMA YILDIRIM% 0,31159
SAADETHALİL YALÇINKAYA% 0,3153
BAĞIMSIZMEHMET DAL% 0,24122
HÜDA PARRAMAZAN ÖZTÜRK% 0,23116
BTPBAYRAM UZUNAY% 0,1890
VATAN PARTİSİHASAN CAN% 0,1473
TKPNEJLA SAL% 0,1262
DSPUĞUR KAYA% 0,1261
TORBALI

Açılan Sandık Oranı : % 97,53
Katılım Oranı : % 80,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖVÜNÇ DEMİR% 45,753.821
AK PARTİÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR% 40,347.455
DEM PARTİADEM AYDIN% 6,427.560
İYİ PARTİMELİH TERZİOĞLU% 2,172.552
ZAFER PARTİSİEMİNE GÖÇAY% 1,521.785
YENİDEN REFAHİSMAİL TANAS% 1,291.520
DİĞER% 0,991.161
SAADETCANER DİRLİK% 0,31364
HÜDA PARMEHMET HANİFİ AVCI% 0,26306
DEVA PARTİSİSERKAN YAŞAR% 0,19229
TKPSERDAR ÖZ% 0,17195
TİPEYYÜP ÇİÇEK% 0,16193
GELECEK PARTİSİZEYNEL ABİDİN FİDANER% 0,14162
DPÖZALP TÖR% 0,12144
BTPGÖKHAN KÜÇÜKER% 0,1118
VATAN PARTİSİENGİN US% 0,0672
DSPHÜSEYİN ENES GÜNGÖR% 0,0565
MİLLETDUDU ŞAHİN% 0,0334
BAĞIMSIZMİTHAT MENDEŞ% 0,0226
URLA

Açılan Sandık Oranı : % 89,47
Katılım Oranı : % 77,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELÇUK BALKAN% 71,0828.737
AK PARTİTARKAN BAKIRLI% 18,027.284
ZAFER PARTİSİF. BELMA CAMCI% 2,2889
TİPAYTEKİN AKTAŞ% 1,95789
DEM PARTİSAİM SERİN% 1,75707
İYİ PARTİERTUNÇ TEZCAN% 1,63660
TKPTUĞBA ÇEKİCİ% 1,15465
MEMLEKETJÜLİDE GENÇER% 0,41166
YENİDEN REFAHSAMET KOÇLU% 0,38153
DİĞER% 0,37150
BTPAHMET ALİ BAŞÇIL% 0,34136
VATAN PARTİSİAYŞE GÜL BATIGÜN% 0,1664
SAADETMEHMET ORAKÇI% 0,1458
DEVA PARTİSİGÖKHAN ÇETİN% 0,1147
HKPONUR KUZUCU% 0,1143
HÜDA PARALİ CAN RÜZGAR% 0,0937
DSPOYA KAHRAMAN% 0,0727
ANAPDİLAN DAĞ% 0,0415

Kaynak: AA

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    02:53 Murat Kurum: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.

  • Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti
    02:51 Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.

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    02:50 Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde

    Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.

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    02:48 Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu:
    02:48 Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu: "Bir Kişinin Vesayet Dönemi, Bugün İtibariyle Bitmiştir"

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.

  • Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde
    02:47 Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 02.15 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 59.78, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 31.23 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 98,27'si açıldı.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı
    02:47 MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.

  • Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde
    02:47 Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.

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    CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, rakibinin kazandığını iddia etmesine rağmen sandık sonuçlarına güvendiklerini ve seçimi kazandıklarını belirtti.


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22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
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