İzmirliler İzmir Kitap Fuarı'na Akın Etti - Son Dakika
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İzmirliler İzmir Kitap Fuarı'na Akın Etti

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İzmir Kitap Fuarı, İzmirli kitapseverlerin akınına uğramaya devam ediyor. Kültürpark’ta kurulan stantlardan kitap alışverişi yapıp yazarların imza günü programlarına katılan kitapseverler, yazar söyleşileri ve sahne etkinliklerine de katılıyor. Fuarın bu yılki uluslararası onur konuğu Wilhelm Schmid ise çok okunan “Mutsuz Olmak” kitabı üzerine mutluluk ve mutsuzluk hakkında okuyucuları ile söyleşi yaptı.

20.04.2025 11:20  Güncelleme: 12:27
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(İZMİR) - İzmir Kitap Fuarı, İzmirli kitapseverlerin akınına uğramaya devam ediyor. Kültürpark'ta kurulan stantlardan kitap alışverişi yapıp yazarların imza günü programlarına katılan kitapseverler, yazar söyleşileri ve sahne etkinliklerine de katılıyor. Fuarın bu yılki uluslararası onur konuğu Wilhelm Schmid ise çok okunan "Mutsuz Olmak" kitabı üzerine mutluluk ve mutsuzluk hakkında okuyucuları ile söyleşi yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliği ile 18 Nisan'da "Çocuk ve Sanat" temasıyla Kültürpark'ta kapılarını açan İZKİTAP-5. İzmir Kitap Fuarı kitapseverlerin akınına uğruyor. Fuarda, çok sayıda yayınevinin kurduğu stantlarda kitap alışverişi yapan yurttaşlar sahaflar, müzayedeler, konuk yazarlar, sergiler, söyleşiler ve imza günleri düzenleniyor. Fuarın uluslararası onur konuğu felsefeci ve yazar Wilhelm Schmid ise İzmirli okuyucuları ile Uzun Havuz Etkinlik Alanı'nda bir araya geldi. Türkiye'de en çok okunan kitabı "Mutsuz Olmak" üzerine söyleşi gerçekleştiren Schmid, mutluluk ve mutsuzluğa dair düşüncelerini paylaşıp okuyucuların sorularını yanıtladı. Schmid, söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı.

Schmid: "Mutluluk peşinde koşarken mutsuz oluyoruz"

Türkiye'de en çok okunan kitabının Mutsuz Olmak olduğunu öğrendiğinde şaşırdığını ifade eden Schmid, " Almanya'da hangi konuda konuşalım diye sorduğumda cevap 'Mutluluk' olur. Bütün Batı dünyasında insanlar mutluluğun peşinde. Sahip olmadığımız şeyler için çıldırırız. İnsanlar mutlu olmadıklarında mutluluğun peşine düşerler. Mutluluk felsefenin en eski sorularından biri. Bütün insanlar içten içe hayatın yalnızca güzel yanlarının olmadığını, keyifsiz ve üzücü tarafları olduğunu da bilir. Yalnızca başarı değil, başarısızlıkların da olduğunu bilirler. Ancak modern insanlar bunu kabullenmekte zorluk çekiyor. Modern insanlar hayatın yalnızca olumlu gitmesini ister. Bu da onların mutsuzluk kaynağı olur. İnsanlar mutluluğun peşinde koşarken mutsuzluğu yaşıyor. Ondan sonra da asıl büyük sorunlar başlıyor. Mutsuzluk durumu kabullenilmediği sürece bununla baş edilemiyor. Ancak kabullendiğimiz sürece bununla baş edebiliriz" diye konuştu.

Emekli: "Kitabın ömrü ve şarjı bitmez"

Fuarı gezen yurttaşlar hem stantlardan hem de etkinliklerden memnun kaldıklarını belirtti. Elvan Emekli isimli kitapsever, "Fuarın açık havada olması çok daha güzel olmuş. Buranın ambiyansı çok başka. Siyasi kitapları okumayı seviyorum. Siyaset ve psikoloji ile ilgili kitaplar aldım. Şu zamanda gezmek ve yeni tecrübeler edinmek çok zor. 'Çok okuyan mı bilir çok gezen mi?' derler. Çok gezemeyecekseniz mutlaka kitaplara bir şans verin. Şu anda çok fazla iletişim aracı ve dikkat çalan çok fazla yöntem var ama kitabın ömrü ve şarjı bitmez" dedi.

Varol: "Sahaflardan kitap aldım"

Fuarı gezen Figen Varol isimli kitapsever de "Fuarı güzel buldum. Bu yıl daha çok yayınevi gelmiş. Kitap okumayı ailenin küçük yaşta sevdirmesi gerekiyor. Küçük yaşta kitabı severseniz büyüyünce okumaya doyamazsınız. Ben çok kitap okurum. Çocukluğumda da yatmadan önce kitap okurduk. Biri okur, herkes dinlerdi. Şu anda da okumadan uyuyamam. Bugün daha çok sahaflardan bilim ve inceleme türünde kitaplar aldım" sözlerine yer verdi.

İkiz kardeşler fuarı çok sevdi

İzmirli çocuklar da fuarı ilgiyle takip etti. 11 yaşındaki ikiz kardeşler Ayça ve Cemre Yavaş, "Fuarı çok beğendik. Kitaplar aldık. Bir sürü yayınevi ve yazar var. İkimiz de distopya türü kitapları okumayı seviyoruz. Bazen çizgi roman okuyoruz. Kitapları dönüşümlü okuyacağız" dedi.

Sevimlican: "Kitap okumayı çok seviyorum"

13 yaşındaki Mina Sevimlican da aradığı kitapları fuarda bulduğunu belirterek, "Yayınevlerini gezip aradığım kitapları aldım. Yazar Nagihan Kabal ile fotoğraf çektirdim. Çok güzel bir gün geçirdim. Söyleşi ve imza günlerini daha çok annem takip ediyor. Kitap okumayı çok seviyorum. Bazı kitaplar çok değerli. Küçük yaşta başlayıp klasik romanlara geçebiliriz" ifadesini kullandı.

Ertürk: "Çocuklar telefon ve tablete mümkün oldukça az vakit harcasın"

13 yaşındaki Ayhan Zafer Ertürk de fuarı ailesiyle gezen çocuklar arasındaydı. Ertürk, "Fuarda fazla kitap çeşidi var, çok beğendim. Test kitabı ve okuma kitabı aldım. Ben daha çok roman okumayı seviyorum. Çocuklar telefon ve tablete mümkün oldukça az vakit harcasın, kitap okumaya daha fazla özen göstersin" diye konuştu.

Eren: "Çok mutluyuz"

Fuarı gezen 10 yaşındaki Hamza Eren "İZKİTAP'a geldik, kitap aldık. Çok mutluyuz, bugün çok eğlendik. Genellikle macera kitaplarını severim. Vaktimi kitap okuyarak ve arada telefonla oynayarak geçiriyorum" derken, 11 yaşındaki Tutku Yardımcı ise "Burada olduğum için çok mutluyum. Fazlasıyla kitap aldım. Hala geziyorum. Çok zevkli olduğu için daha çok kitap almak istiyorum. Depremle ilgili söyleşiye katıldım. Günüm çok güzel geçiyor" ifadelerine yer verdi.

Fuar, 27 Nisan'a kadar açık olacak

İZKİTAP-5. İzmir Kitap Fuarı, 27 Nisan'a kadar ziyaretçilerin, ağırlayacak. Fuarın onur konukları yazar, karikatürist ve belgesel film yönetmeni Behiç Ak ile felsefeci ve yazar Wilhelm Schmid'in yanı sıra Ahmet Ümit, Enver Aysever, Murat Yetkin, Pınar Öğünç, Sinan Meydan, Banu Avar, Ayşe Tolga, Zeynep Altıok, Akın Birdal, Ahmet Telli, Tacettin Bayır, Mustafa Balbay, İlber Ortaylı, Aret Vartanyan, Murat Ağırel, Timur Soykan'ın da aralarında yer aldığı isimler hem söyleşiler hem imza etkinlikleri hem de yeni kitap tanıtımlarını yapacak.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmirliler İzmir Kitap Fuarı'na Akın Etti - Son Dakika

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