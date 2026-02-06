Kadıköy'de Duygu Apartmanı İçin Dönüşüm Süreci Başladı.

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Belçim KILIÇARSLAN

(İSTANBUL) - 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Kadıköy Feneryolu Mahallesi'nde bulunan Duygu Apartmanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "İstanbul Yenileniyor" kampanyası kapsamında kentsel dönüşüm sürecine girdi. KİPTAŞ tarafından yürütülen proje çerçevesinde binanın yıkımı başlatılırken, dönüşümün 15 ila 18 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya, "Bizi bu yaptığımız işler mutlu ediyor. Çünkü ne kadar fazla vatandaşımızı daha güvenli evlere alabilirsek daha güçlü evlere alabilirsek hepimiz daha rahat uyuruz. 6 şubat depremleri hepimize gösterdi ki ülke olarak kimse çok fazla güvende değil" dedi.

"6 Şubat hepimize çok acı bir tabloyu gösterdi"

KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya, depremin yıl dönümünde yapılan yıkımın hem hüzünlü hem de anlamlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün maalesef 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü. Sabah dört on yedide depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı andık. O günleri maalesef biraz daha derinden hissettik, üzüldük. Ama aynı aynı zamanda anlamlı bir gün bizim için. Bugün Kadıköy Feneryolu Mahallesi'nde Duygu Apartmanı önündeyiz. Gördüğünüz apartman Duygu Apartmanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'İstanbul Yeniliyor' kampanyasına başvurdu ve dönüşümü başlattık. Buradaki vatandaşlarımız da hak sahiplerimiz ile bugün ilk yıkımı gerçekleştiriyoruz. 15 ay ya da 18 ay arası bir sürede de evlerini teslim edeceğiz. Güvenli evlere kavuşacaklar. Biraz sonra Bakırköy'e geçeceğiz. Öğlen saatlerinde Bakırköy'de yine bir dönüşüm projesinin startını vereceğiz. Bizi bu yaptığımız işler mutlu ediyor. Çünkü ne kadar fazla vatandaşımızı daha güvenli evlere alabilirsek daha güçlü evlere alabilirsek hepimiz daha rahat uyuruz. 6 şubat depremleri hepimize gösterdi ki ülke olarak kimse çok fazla güvende değil. Daha çok çalışacağız. Dönüşümü hızlandıracağız. İstanbul Yenileniyor kampanyamızda bu binada da birkaç tane hak sahibimizin de yararlandığı şekilde emeklilerimiz gibi gelir durumuna bakılarak bazı şeyler yapılıyor. Bunların sonucu dönüşümün yüzde 65'ine varan kısmını Kiptaş karşılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte. Bu bizi mutlu ediyor. Bu binada da var bu kampanyaya başvuran vatandaşlarımız. Aynı zamanda İstanbul Yenileniyor kampanyasının bir özelliği de şu. Hem hak sahibine yani mülkün sahibine hem de içinde varsa kiracısına kira desteği veriyor. Bu da dönüşümün önündeki direnci biraz daha kırıyor. Ne kadar kolaylaştırabilirsek, ne kadar hızlı sürede bu dönüşümü bitirebilirsek biz o kadar rahat ederiz. Ben öncelikle hak sahiplerine bu dönüşümü baştan bu apartmanda oturan komşularımıza gösterdikleri cesaret ve Kiptaş'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne olan güvenleri için teşekkür ediyorum. Biz her gün daha fazla çalışarak bu sorunu çözmeye çalışacağız" diye konuştu."

"Dönüşümün yüzde 65'ine varan kısmı karşılanıyor"

İstanbul Yenileniyor kampanyasının sosyal boyutuna da değinen Kaya, "Bu binada da birkaç tane hak sahibimizin yararlandığı şekilde, emeklilerimiz gibi gelir durumuna bakılarak bazı destekler sağlanıyor. Bunların sonucunda dönüşümün yüzde 65'ine varan kısmını KİPTAŞ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi birlikte karşılıyor. Aynı zamanda bu sistem hem hak sahibine hem de varsa kiracısına kira desteği sağlıyor. Bu da dönüşümün önündeki direnci kırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaya, konuşmasının sonunda hak sahiplerine teşekkür ederek, "Bu apartmanda oturan komşularımıza gösterdikleri cesaret ve KİPTAŞ'a, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne duydukları güven için teşekkür ediyorum. Biz her gün daha fazla çalışarak bu sorunu çözmeye çalışacağız" dedi.

"1976 yapımı, 24 bağımsız birimli bir binaydı"

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir ise Duygu Apartmanı'nın İstanbul Yenileniyor sistemi kapsamında örnek projelerden biri olduğunu belirterek, "Bu bina 1976 yılında yapılmış, yaklaşık 50 yıllık bir yapı. 24 bağımsız birimden oluşuyordu. 6 Şubat depremlerinin ardından 2023 yılında hak sahipleri İstanbul Yenileniyor sistemine başvurdu. Uzlaşı süreci biraz gecikti ancak 6 Haziran 2025 itibarıyla riskli yapı ilan edildi. Eylül ayı itibarıyla da yüzde 100 çoğunluk sağlanarak sözleşme süreci tamamlandı" dedi.

Demir, tahliyelerin ardından bugün yıkımın gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Yaklaşık 4 bin metrekarelik bir inşaat alanına sahip olacak yeni yapı 37 bağımsız birimden oluşacak. Vatandaşlarımızla kat karşılığı ve borçlanma şeklinde karma bir model geliştirdik" diye konuştu.

"Ortalama borçlanma 650 bin lira"

Yeni yapıdaki finansman modeline ilişkin bilgi veren Demir, "Vatandaşlarımızın ortalama 650 bin lira gibi bir borçlanmaları var. Bunun yüzde 20'sini peşin, geri kalanını ise inşaat süresince vade farkı olmadan ödeyecekler. Bir emekli vatandaşımız da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı mali destek paketinden faydalanarak yaklaşık 500 bin liralık inşaat maliyetini karşıladı" dedi.

İstanbul Yenileniyor sistemine yoğun başvuru olduğunu söyleyen Demir, "Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 37 bin başvuru aldık. Bu başvurular 515 bin bağımsız birimi ve yaklaşık 1 milyon 800 bin vatandaşı ilgilendiriyor. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 bağımsız birimde dönüşüm sürecine çözüm ürettik. Bununla birlikte yaklaşık 20 bin vatandaşımıza depreme dayanıklı konutlarını teslim ettik" ifadelerini kullandı.

"Şeffaf bir süreç yürütüldü"

Apartman sakinlerinden Cumhur Namruk ise dönüşüm kararını 6 Şubat depremlerinin ardından aldıklarını belirterek, "6 Şubat depreminin ardından bizim apartmanımızın da 50 yıllık bir bina olması nedeniyle böyle bir dönüşüm ihtiyacının da olduğu açıktı. Biz de bu noktada çeşitli müteahhitlerle ve kamu kurumlarıyla ne yapabileceğimize dair şey görüştük. En iyi denetimi sağlayabileceğini düşündüğümüz kurum olan Kiptaş'la da bu şekilde bir anlaşmaya vardık. Yapılan proj ve devir teslim çalışmaları sonrasında işte bugün yıkıma geçmiş durumdayız gördüğünüz gibi. Hızlı ilerledi süreç ve şeffaf ilerledi. Özellikle bu işin şeffaf yürümesinden dolayı çok memnunuz. Göreceğiz hayırlısı" dedi.

"Hiçbir komşumu göçük altında görmek istemedim"

Kader Namruk da başvurunun kendi isteğiyle başladığını belirterek, "Tam da bugün 6 Şubat depreminden sonra karar verdik. Daha doğrusu ben istedim başvurmayı. Komşularımıza da danıştım. Onlar da sağ olsunlar evet dediler. 24 dairelik apartmanımız. Herkes çok mutlu. Zaten binadan kiracılarımız dahil kimse mutsuz ayrılmadı. Güvendik Kiptaş'a da. İBB'nin kurumu sonuçta. İstanbul'da da yaşıyoruz. İBB'de güvendiğimiz bir yer. Brütte çok fazla fark yok. Brütte 99'du 96'ya düştü mesela benim alacağım daire. Tabii ortak alanlar biraz büyük, büyüdüğü için. Çift asansör, yangın merdiveni, dairenin içi biraz daha küçük. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremi beni çok etkiledi. Ben o depremde çalıştım. O kadar büyük kayıplar ki maddi manevi hepsi. Yani koskoca bir bölge neredeyse yok oldu. Yaşanılan inanılmazdı. Bu kadar acizlik... Ben hatta komşularıma dedim KİPTAŞ'a ben güveniyorum. Daha önce KİPTAŞ'ı da duymuştum ama bina dönüştürdüğünü bilmiyordum. Büyük siteler yaptığını biliyordum. Ben hiçbir komşumu göçük altında görmek istemiyorum. Onlar da tamam dediler. Yani bizde yaşlı insanlar da çok. Öyle bir durumu düşünün. Kim kimi kurtarabilir ki? Kendini bile kurtaramaz. Biraz duygulandım. Bugün de yıl dönümü olduğu için. Bu şekilde başvurduk. Güzel de başladılar. Zamanını ne dedilerse her şey tamam. Sizi dinliyorlar. İsteklerinize de bakıyorlar. Ona göre düzenlemeler yapıyorlar. Mesela biz proje içinde düzenlemeler istemiştik. Yaptılar ellerinden geleni" ifadelerini kullandı.

"Süreç söyledikleri gibi güvenle gidiyor"

Apartman sakinlerinden Özata Ayan ise sürecin şimdiye kadar verilen sözlere uygun ilerlediğini belirterek, "Umarım başladığı gibi biter. Bugüne kadar söyledikleri süreçte gitti. Kiptaş'ın söyledikleri gibi devam etti prosedür. Şaka maka işte yıkılmaya başlandı. Bir ay önce boşaltmıştık binayı. Vallahi umarız başladığı gibi de bitsin. Bütün bu süreçte adım adım yerine gelirse her şey çok güzel. Bütün binaların yenilenmesi gerekiyor sonuçta. Mal sahiplerinin mağdur edilmemesi kaydıyla tabii ki. Bu da metrekare olarak olur tabii. Tabii ki küçülecek ama hap kadar bir yere de razı etmek kötü bir şey oluyor. İnşallah onlar da bundan sonraki süreçte belki biraz daha değişir. En azından daha da rahat metrekarelerde oturur insanlar layık oldukları ebatlardaki salonlar, evlerde otururlar. KİPTAŞ olabilecek en doğru şeyi yaptı metrekare olarak da. O açıdan da dediğim gibi süreç söyledikleri gibi güvenle gidiyor" dedi.

Kadıköy Feneryolu Mahallesi'ndeki yıkımın ardından KİPTAŞ ve İBB yetkililerinin Bakırköy'de bir başka dönüşüm projesinin de startını vereceği bildirildi.