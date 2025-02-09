Kadim Aşiretler Federasyonu'ndan Çözüm Sürecine Destek - Son Dakika
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Kadim Aşiretler Federasyonu'ndan Çözüm Sürecine Destek

Kadim Aşiretler Federasyonu\'ndan Çözüm Sürecine Destek

Kadim Aşiretler Federasyonu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çözüm sürecine dair açıklamalarını destekleyerek PKK'nın silah bırakmasını ve Türk-Kürt kardeşliğini vurguladı. Federasyon başkanı Rasim Aslan, ülkenin huzuru için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

09.02.2025 16:27  Güncelleme: 16:32
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı açıklama sonrası başlayan sürece Kadim Aşiretler Federasyonu'ndan destek geldi. Federasyon Başkanı Rasim Aslan, "Et ve tırnak gibi birbiri ile bütünleşen Kürt ve Türk halkları için devlet üstüne düşeni yapmalıdır. PKK ise Kürt halkının yaşadığı acılara kulak vererek bu çağrıya olumlu cevap vermeli, silah bırakma iradesini ortaya koymalıdır" dedi.

Van'da faaliyet gösteren ve birçok ilden aşiretlerin kanaat önderlerinin üyesi olduğu Kadim Aşiretler Federasyonu öncülüğünde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama sonrası başlayan sürece destek geldi. İstanbul başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'nun 22 ilinde 230'u aşiret lideri toplam 430 kişi, bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Basın açıklaması öncesi Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.

'TÜRKİYE'DE 40 YILDIR BÜYÜK ACILAR YAŞANDI'

Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan, "Tarih boyunca aşiretlerimiz, sadece bir toplumsal yapı değil, aynı zamanda adaletin, dayanışmanın ve merhametin temsilcisi oldu. Türkiye'de son 40 yılda büyük acılar yaşandı. Bu süreçte telafisi olmayan büyük can kayıpları oldu. Hiçbir kazananı olmayan yoğun bir çatışma ortamı iç ve dış çevrelerce yaşatıldıkça gencecik evlatlarımızı kaybettik. Annelerimizin gözyaşları, ailelerimizin feryatları yeri göğü inletti. Çok büyük maddi ve manevi tahribat oldu. Bölge insanı büyük acılar yaşadı, şehirler harabeye döndü. Bölgede yaşayan İslami kurumlar hedef haline getirildi. Mütedeyyin insanlar korkunç işkenceler ile katledildi. Ülkemizin uzun bir zamandır terör olaylarının çok büyük maddi ve manevi zarar gördüğü apaçık bir gerçektir. Kardeşçe yaşamamızı istemeyen bazı güçler, bu kaos ortamının bitmesini istememektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyanın huzursuzluğunun azalması ve refah düzeyinin yükselmesi için emperyalist güçlerin oluşturduğu bu terör belasından bir an önce kurtulmak gerekmektedir" dedi.

'BU SÜREÇ HİÇBİR SİYASİ PROPAGANDAYA KURBAN EDİLMEMELİDİR'

Aslan, başlatılan süreci sonuna kadar desteklediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Ülkemizin, coğrafyamızın, vatandaşlarımızın huzur ve refah içinde yaşaması için atılacak olumlu ve hayırlı her adımı önemsiyor ve destekliyoruz. Onun için çözüm sürecinin üstünden uzun yıllar geçmişken yapılan yeni çağrı ile yitirmiş olduğumuz umutlar bir daha yeşerdi. Öncelikle PKK'nın silah bırakmasına yönelik Abdullah Öcalan'a yapılan çağrı son derece değerli ve yerinde bir çağrıdır. Bu sorunu çözme noktasında ortaya konulan her irade değerlidir. Tabii olarak Kürt sorununun muhatabı Kürt halkıdır. Kürt halkı kendi içinde geniş, demografik ve İslami yapıya sahip bir halktır. Hem Öcalan, hem siyasal Kürt partiler, hem de İslami oluşumlar bu sürece katkıda bulunmak zorundadırlar. Bilinmelidir ki Türkiye, Türkiye'deki Türklerin ve Kürtlerin güvende yaşayabileceği, emperyalist güçlerin sömürüsüne karşı yekvücut direnebileceği tek vatandır. Bugün Orta Doğu'da Gazze ve Lübnan ile sınırlı kalmayacak saldırıları durdurabilecek tek ülke Türkiye'dir. Bu nedenle bu süreç hiçbir siyasi propagandaya kurban edilmemelidir. PKK sorunu sadece Kürt sorununun ortaya çıkardığı bir sorun değildir. Ancak çoğunlukla Kürt sorunundan beslenmiştir. PKK yerel ve küresel boyutları olan, ekonomik ve sınıfsal yapıdan beslenen bir oluşumdur. Bu minvalde silah bırakma çağrısı değerli bir çağrıdır. Et ve tırnak gibi birbiri ile bütünleşen Kürt ve Türk halkları için devlet üstüne düşeni yapmalıdır. PKK ise Kürt halkının yaşadığı acılara kulak vererek bu çağrıya olumlu cevap vermeli, silah bırakma iradesini ortaya koymalıdır. Bu mesele, doğusundan batısına bütün toplumun ortak meselesidir. Dolayısıyla bütün siyasi tarafların sürece destek olmaları ve olumlu katkı vermesi tarihi bir sorumluluktur. Siyasi, felsefi, dini ve ideolojik olarak hangi görüşe sahip olursa olsun, tüm toplum kesimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının diğerlerini dışlamadan, ötekileştirmeden kendi müktesebatı gereğince sürece taraf olmaları, katkı vermeleri, sürecin kapsayıcı ve sağlam bir zeminde çözüme kavuşması için önemlidir. Bizler Kadim Aşiretler Federasyonu olarak, köklü birikimimiz, kadim kültür ve medeniyetimiz ile ön yargısız ve samimi her türlü girişimi desteklediğimizi bildiriyoruz. Tabii ki toplumumuzun kültür, inanç ve değerlerinin görmezden gelinmemesi, bütün bu süreçte bir şekilde acıyı çeken kesimlerin gönüllerine su serpecek kalıcı çözüm odaklı bir yaklaşımın sergilenmesi çok önemlidir. Bu bağlamda 85 milyon vatandaşımızın kardeşliği için ülkemizde birlik ve beraberliği sağlamak adına, bu bildiri ile sesimizi Türkiye'de yaşayan bütün halklara iletmek istiyoruz ve herkesi çözümün bir çağrısı olmaya çağırıyoruz."

Kaynak: DHA

Devlet Bahçeli, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Güncel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadim Aşiretler Federasyonu'ndan Çözüm Sürecine Destek - Son Dakika

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