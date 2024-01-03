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Kafes-28 Operasyonunda 18 Ülke Tarafından Aranan 56 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kafes-28 Operasyonunda 18 Ülke Tarafından Aranan 56 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde düzenlenen 'Kafes-28' operasyonlarında, 18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama gibi suçlardan arandığı belirtildi.

Kafes-28 Operasyonunda 18 Ülke Tarafından Aranan 56 Kişi Yakalandı
03.01.2024 - 10:23,
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-28' operasyonlarında, 18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonrasında il emniyet müdürlüklerimizce, İstanbul, Antalya, Sakarya, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova olmak üzere 11 ilde; ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İran, Katar, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) arama kaydı olan 56 şahsa Kafes-28 operasyonları düzenledi" dedi.

'HEPSİNİ TEK TEK KAFESİN İÇİNE KOYACAĞIZ'

Şüphelilerin; suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, saldırı, kalpazanlık, soygun, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, fuhuş, hırsızlık, kaçakçılık, rüşvet, yolsuzluk ve sahtecilik suçlarından arandığını belirten Yerlikaya, "İnterpol tarafından aranan ve emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra ülkemizde olduğu belirlenen 56 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor. Bu sabah şafak vaktinde operasyon düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.

Kaynak: DHA
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