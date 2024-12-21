Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Hizmet ve Projelerini Anlattı

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ulusal ve yerel medya kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, devam eden hizmetleri ve yaşama geçirilen projeleri anlattı.

Kahramankazan Connect Thermal Otel'de belediye hizmetlerinin anlatılması için düzenlenen toplantıya, yerel ve ulusal alanlarda hizmet veren yayın kuruluşu temsilcileri katıldı. Kahramankazan'da yapılan hizmetlerin tanıtıldığı video gösterimiyle başlayan program, basın toplantısı ile devam etti.

İlçede 90 yıllık bir siyasi geçmişe sahip olduklarını belirten Başkan Çırpanoğlu, siyasi hayatına ilişkin de bilgi verdi. Çırpanoğlu, Türkiye'nin ilk köylü kadın milletvekili olan ve aynı zamanda kendisinin büyükannesi olan Satıkadın'ın hatırasını yaşatmak için yapılan çalışmaları tanıttı.

Termal turizm alanında önemli bir projeye imza atmayı planladıklarını belirten Başkan Çırpanoğlu, söz konusu çalışma ile Kahramankazan'ı sağlık turizminin önde gelen bölgelerinden biri yapmayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Çırpanoğlu, termal turizm projelerine ilişkin şunları söyledi:

"Termal sağlık turizmi uluslararası düzeyde olacak dememin sebebi şu: Kızılcahamam'da, Ayaş'ta, Haymana'da bizim termal turizmlerimiz var fakat Kahramankazan ilgili öngörümüz farklı. Görüşmelerimiz ve yazışmalarımız bitme noktasında. Bu bölgede yapılacak sağlık turizmine yönelik termal turizmle beraber geleneksel usulle termal turizm yapmayacağız. İsviçre'de ve Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde sosyal devlet çok iyi yürütüldüğü için yaşlılarına ve hastalarına Türkiye veya başka ülkelere göndermek suretiyle sağlık turizmi gelişmiş vaziyette."

Ulaşım alanında yaşanan sorunları azaltmak üzere harekete geçtiklerini, Kahramankazan'ın merkezinde yer alan terminal alanının iki ay içerisinde yeniden faaliyet göstermeye başlayacağını belirten Başkan Çırpanoğlu, "Kahramankazan'a önümüzdeki 2 ay içerisinde bir terminal yapacağız. Terminalimizin yapımına başlayacağız. Yapılacak alanı düzeltmeye başladık. Terminale TUSAŞ'ta ki hain saldırıda şehit olan taksicimiz Murat Arslan'ın ismini vereceğiz. İki ay içerisinde hayata geçecek" dedi.

Sanayi alanındaki gelişmelerden ve Kahramankazan'ın hızla büyümeye devam etmesi ile ilgili bilgi veren Başkan Çırpanoğlu, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki birçok kişi şaşırıyor 'Kazan nasıl bu kadar hızlı büyüyor' diye"

"Kahramankazan gitgide medeni bir hal alıyor. İnanıyorum ki birçok kişi şaşırıyor 'Kazan nasıl bu kadar hızlı büyüyor' diye. Burada benim çok fazla bir payım olduğunu söylemiyorum. Artık Kahramankazan ile ilgili cin şişeden çıktı. Kahramankazan, sanayisiyle artık tutulamayacak derecede hızla büyüyor. Devletimizin büyük yatırımları buraya geldiği gibi gelmeye de devam ediyor. En son BMC Power burada, tank palet fabrikasının bir bölümü de Kahramankazan'da, bir yıl içerisinde devreye girecek. Lojistik Üssü'nden bahsetmeme gerek yok, görüyorsunuz. Türkiye'nin merkezi ve ortası olmasından dolayı ve bütün yol güzergahlarının buradan geçmesinden ötürü gururla andığımız lojistik üssümüz var. İnşallah daha da büyüyecek."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bir randevu istediklerini fakat şu ana dek dönüş alamadıklarını aktaran Başkan Çırpanoğlu, Kahramankazan'daki kentsel dönüşüm projesini yeniden almak istediklerini ifade etti. Başkan Çırpanoğlu, "Deprem bölgesi dahil birçok kentsel proje olduğu için Kahramankazan kentsel projesine vakit ayıramayacaklarını düşünüyoruz. Bu yüzden bu projenin bize devredilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kahramankazan'ın merkezinden geçen Ova Çayı'nı turistlik anlamda canlandırmak istediklerini söyleyen Başkan Çırpanoğlu, 2,5 yıl sonra burayı ziyaret edecek vatandaşların çok medeni bir hayat ile karşılaşacağının vurgusunu yaptı. Kahramankazan'dan ayrılarak çevre ilçelerde yaşamayı tercih eden vatandaşların yeniden ilçeye döneceğini belirterek, "Havası güzel olan, insanı güzel olan, suyu güzel olan güzide ilçemizin bu kadar ucuza gitmesini istemiyorum" dedi.

"Kavurma Festivali" düzenlenecek

Tescilli "Kazan kavurması" ile ilgili çalışma yapmayı planladıklarını söyleyerek, gelecek yıldan itibaren Kahramankazan'da "Kavurma Festivali" düzenleyeceklerini açıkladı. Başkan Çırpanoğlu, bölgenin kırmızı et ile meşhur olduğunu ve bölge eti ile yapılan kavurmayla önce Türkiye'yi daha sonra ise dünyayı tanıştırmayı hedeflediklerini söyledi. Uluslararası düzeyde bir festival düzenleyeceklerinin altını çizen Başkan Çırpanoğlu, Kahramankazan Belediyesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Ankara Kent Konseyi ortaklığında ilk etapta 40 aşçının elinden 40 farklı lezzette kavurmayı vatandaşlar ile buluşturmak istediklerini belirtti.

Kahramankazan Belediyesi olarak 9 ay içerisinde gerçekleştirilen hizmetlerin yer aldığı basın bülteninin başlıklarından bahseden Başkan Çırpanoğlu, sunumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SGK borçları ile ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Başkan Çırpanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu borçları ödeyeceğiz ama tek sıkıntı, bu borçların hemen ödenmesinin istenmesi"

"268 milyon TL gibi bir SGK borcumuz var. Konuyla alakalı SGK İl Müdürümüz ile görüştük ve borcumuzun ödenebilmesi için bir ödeme planı oluşturmak istiyoruz dedik. Eğer kabul ederlerse, belediyemize ait arazileri teminat olarak verebiliriz. Bu borçları ödeyeceğiz ama tek sıkıntı, bu borçların hemen ödenmesinin istenmesi. Ayrıca, vergi borçları nedeniyle 73 arsamıza şerh koyulmuş durumda. Kendi borcum olsa malımı mülkümü hiç düşünmeden feda ederim ama başkası yemeği yiyip hesabı bize bırakınca canımız sıkılıyor açıkçası. Devlette devamlılık esastır. Borcumuz borçtur ama bu kadar hızlı ödenmesini istenmesi, siyasi nedenlerden dolayı bu sıkıntıyı yaşamak gerçekten çok kötü bir durum."

Çırpanoğlu, "Termal Turizm ile ilgili çalışmalar neler olacak?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Soğucak Mahallesi'nde bir termal sağlık turizm alanı inşa etmeyi düşünüyoruz. Bu alanın hali hazırda Kızılcahamam, Haymana ve Ayaş bölgelerinde farklı olarak uluslararası düzeyde olmasını planlıyoruz. Termal turizm alanında yazışmalarda son aşamaya gelindi. İnşallah önümüzdeki süreçte sağlık turizmi alanında da Kahramankazan'ımıza katkıda bulunmayı istiyoruz."

KazanBel Beton firmasının zarar ettiğini ama yine de firmaya yatırımlar yapmaya devam edilmesi hakkında sorulan soruyu cevaplayan Başkan Çırpanoğlu, şunları aktardı:

"'Altın yumurtlayan tavuk' ifadeleri ile geçmiş dönemin kötü yönetimi neticesinde aslında o düzeyde işletilemediğini söylemek istedik. Şu an beton firmamız alanında uzman yöneticiler tarafından işletilmekte. Kahramankazan Belediyesi'nin özel teşebbüsü olan ve ilçedeki inşaat sektörüne yön verecek kapasiteyi barındıran bir firmanın sabah 08.00 akşam 17.00 mantalitesinde çalışması doğru değildi. Gerekli çalışma çizelgesi ve mesai saatlerinde değişiklikler sonrası 11 bin metreküp olan üretim kapasitemizi 25 bin metreküpe çıkartmak suretiyle altın yumurtlar hale getirdik. Bu konu dışında ücretsiz beton gönderiminin önüne geçerek gerekli durumlarda kırsal mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına gönderilecek betonları maliyetinden gönderme kararı aldık. Firmamızı siyasi vesait ile yönetilen firma statüsünün çıkararak zarara uğrayan bir firma olarak değil doğru yönetim sayesinde rekor üstüne rekor kırmaya devam eden bir firma konumuna getirdik."

"Kahramankazan'a katma değer katacak projelere imza atacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Başkan Çırpanoğlu, şöyle konuştu:

"Çitayı biraz daha yukarıya taşımayı istiyoruz. Nüfus anlamında en az üç katı artacak kapasiteye ve yere sahibiz fakat bunun yolu kentsel dönüşümden geçiyor. Eskişehir havasında bir Kahramankazan hayalini kentsel dönüşüm ile birlikte gerçekleştirmek istiyorum. Ankara'daki ilk tramvayı şehir içerisinde ben dolaştırmak istiyorum. Bu hayallerimi gerçekleştirdiğim zaman gerçekten ben bu işi başarmışım diyebileceğim."

Çırpanoğlu, "Tasarruf tedbirlerine takıldığınız ve bu yüzden aksatılan hizmetler oluyor mu" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Maddi anlamda bahane üretebilecek bir ilçe konumunda değiliz. Güdül gibi Ayaş gibi Kalecik gibi ilçelere nazaran bizim büyük bir sanayimiz var. Binlerce fabrikanın olduğu, bu kadar vergi gelirinin olduğu ve Ankara'nın sanayi anlamında en çok ticaretin yapıldığı ilçemizde bahane üretilmemesi gerekiyor. Önceki yönetimi başarısız bulmamda ki en büyük sebeb 90 milyon TL borcu bu kadar geliri olan bir yerde 720 milyon TL'ye çıkarmalarından dolayı. Ben de 4, 5 yıl sonra şayet 720 milyon TL olarak devraldığım borcu 8-9 kat artırarak bırakırsam bana da başarısız bir belediye başkanı diyebilirsiniz."