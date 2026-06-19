Kahramanmaraş UNESCO Edebiyat Şehri Oldu

KAHRAMANMARAŞ'ın UNESCO Edebiyat Şehri yolculuğu programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "UNESCO Dünya Belleği Programı kapsamında da 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin kütüğe kayıtlı 12 eseri bulunmaktadır. Kahramanmaraş işte bütün bu silsileye yeni bir nişan daha eklemiştir. Eshab-ı Kehf Külliyesi UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne kayıtlı olan Kahramanmaraş, edebiyat alanında Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olarak 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul edilmiştir. Kahramanmaraş aynı zamanda ana dili Türkçe olan şehirler arasında da söz konusu alanda üyelik alan ilk şehirdir. Bu yönüyle de 'edebiyat şehri olan ilk Türk kenti' olma ayrıcalığına mazhar olmuştur" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 'Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri Yolculuğu' programına katıldı. Programa Bakan Ersoy'un yanı sıra UNESCO Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Yayman, Mustafa Demir, yazarlar, şairler ve çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajın okunmasıyla başlayan program, Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri adaylık sürecine ilişkin değerlendirmelerle devam etti.

'ŞAİRLERİ VE SANAT İNSANLARIYLA MİLLETİMİZİN KÜLTÜR HAZİNESİNDE MÜSTESNA BİR YERE SAHİPTİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın program kapsamında okunan mesajında, "Kahramanmaraş'ımızın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'nin ilk ve tek edebiyat şehri olarak kabul edilmesi vesilesiyle düzenlenen programa davetiniz için teşekkür ediyorum. Asırların birikimini, şiirin, sözün ve düşüncenin köklü mirasını geleceğe taşıyan Kahramanmaraş; yetiştirdiği yazarları, şairleri ve sanat insanlarıyla milletimizin kültür hazinesinde müstesna bir yere sahiptir. Bu önemli unvan sadece bir şehrimizin değil, aynı zamanda ülkemizin zengin kültürel birikiminin uluslararası alanda tescili anlamı taşımaktadır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda şehirlerimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası dünyaya tanıtmayı, kültür ve sanat alanındaki uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Kahramanmaraş'ımızın bu başarısında emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımızla Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızı yürekten tebrik ediyor, programa katılan tüm misafirlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verildi.

'ÖĞRENEN ŞEHİRLER KÜRESEL AĞI'NDA 2026 YILI İTİBARIYLA TÜRKİYE'DEN 11 ŞEHİR BULUNMAKTA'

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye; UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde 22 kültür varlığı, Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'nde 32 kültürel değeri ve Dünya Mirası Geçici Listesi'nde 79 alanı bulunan bir ülkedir. UNESCO'nun Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'nda 2026 yılı itibarıyla Türkiye'den 11 şehir bulunmaktadır. Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı olarak kayıtlıdır. Artvin ilinin Borçka ilçesinde yer alan Camili Biyosfer Rezervi UNESCO Biyosfer Rezervleri Ağı'na dahildir. UNESCO Dünya Belleği Programı kapsamında da 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin kütüğe kayıtlı 12 eseri bulunmaktadır. Kahramanmaraş işte bütün bu silsileye yeni bir nişan daha eklemiştir. Eshab-ı Kehf Külliyesi UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne kayıtlı olan Kahramanmaraş, edebiyat alanında Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olarak 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul edilmiştir. Kahramanmaraş aynı zamanda ana dili Türkçe olan şehirler arasında da söz konusu alanda üyelik alan ilk şehirdir. Bu yönüyle de 'edebiyat şehri olan ilk Türk kenti' olma ayrıcalığına mazhar olmuştur. Dünyada Barcelona ve Manchester'dan Bağdat ve Süleymaniye'ye, Edinburgh ve Prag'dan Taif, Tanca ve Wonju'ya 62 edebiyat şehri olduğunu; Kahramanmaraş'ın böylesi özel ve zengin bir kültür bahçesinin parçası olduğunu vurgulamak isterim" dedi.

'TÜRKİYE'MİZ KAHRAMANMARAŞ İLE BİRLİKTE TOPLAMDA 9 ŞEHRİYLE UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI'NDA'

Bakan Ersoy, "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, zanaat-halk sanatları, tasarım, film, gastronomi, edebiyat, medya sanatları ve müzik alanlarında şehir kabulü yapıyor. Halihazırda 408 şehir bu ağa dahil ve Türkiye'miz Kahramanmaraş ile birlikte toplamda 9 şehriyle bu ağda yerini almış durumda. Gaziantep, Hatay, Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa, Kırşehir, Şanlıurfa, İstanbul ülkemizi temsil eden diğer yaratıcı şehirlerimizdir. Edebiyat penceresinden baktığımızda, bu coğrafyanın İslam'ın nuruyla aydınlanmasının ardından Kahramanmaraş'ın özellikle bir 'edebi merkez' kimliği kazandığını ve bunun sürekliliğinin tesis edildiğini söyleyebiliyoruz. Dulkadiroğulları Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde halk ve divan edebiyatının eşsiz örneklerinin burada kelama ve kaleme aksettiğini görmekteyiz. Cumhuriyet sonrası oluşan güçlü bir akım da şüphesiz Türk edebiyatında izler bırakmıştır" diye konuştu.

'KAHRAMANMARAŞ EDEBİ KİMLİĞİYLE YARATICI ŞEHRİLER AĞI'NDA YER ALMAYI FAZLASIYLA HAK ETTİĞİ BİR GERÇEK'

Bakan Ersoy, "Kahramanmaraş'ın, edebi kimliğiyle Yaratıcı Şehriler Ağı'nda yer almayı fazlasıyla hak ettiği bir gerçektir. Ancak bu sınıflandırma sadece bir unvan verme konusu değildir. Kültür ve yaratıcılığı stratejik bir unsur olarak görüp ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel kalkınma planlarının merkezine yaratıcı endüstrileri koymak; şehirlerin sürdürülebilir kentsel gelişimini desteklemek gibi değerli amaçlar doğrultusunda hareket ediliyor. Dolayısıyla bizler de Türk edebiyatının sesini dünyaya duyurmak için bu unvanı kullanacak; aynı zamanda Kahramanmaraş'ın endüstriyel gelişimini üst seviyeye taşımak, farklı sahalarda sürdürülebilirliğe net katkılar sunmak için yereldeki gerek kamu gerek özel paydaşlarımızla istişare ve iş birliği yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

'ŞEHİRLERİMİZİN KÜLTÜR-TURİZM SAHASINDAKİ POTANSİYELLERİNİ EN DOĞRU VE EKSİKSİZ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Ersoy, "Bakanlık olarak şehirlerimizin kültür-turizm sahasındaki potansiyellerini en doğru ve eksiksiz şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Özgün değerlerimizden kültür varlıkları ve doğal zenginliklere kadar ulusal ve uluslararası alanda şehirlerimizi tanıtıyor, bilinirliğin tesisiyle birlikte sahip olduğumuz bu tarihi ve kültürel unsurları insanımız için sosyal ve ekonomik faydaya dönüştürmenin adımlarını atıyoruz. Elde edilen kazanımları koruyarak sürekli daha fazlası, daha güzeli, daha iyisi için yolumuza devam ediyoruz. TGA ile birlikte Türkiye'yi dünyanın en kapsamlı ve etkin tanıtım yapan ülkesi konumuna taşıdık. Bu tanıtım atağında her şehrimiz, kültür-turizm sahasında sahip olduğu değer ve varlıklarla öne çıkarılmakta ve anlatılmaktadır" şeklinde konuştu.

'OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 22 ÜLKEDE YAKLAŞIK 6,5 MİLYON GÖSTERİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Bakan Ersoy, "Kahramanmaraş özelinde bu reklam kampanyalarına baktığımızda 2025 yılında 26 ülkede yaklaşık 11,8 milyon gösterim rakamına ulaştık. Bu yıl ise sadece Ocak-Nisan döneminde 22 ülkede yaklaşık 6,5 milyon gösterim gerçekleştirildi. Türkiye Kültür Yolu Festivali ile de şehrimizi kültür-sanat sahnesine en güçlü şekilde çıkartarak Kahramanmaraş'ımıza dair bilinirliği ve farkındalığı artırıyoruz. Hem ciddi bir iç turizm hareketini desteklemiş oluyor hem de uluslararası vitrinde görünürlük sağlayarak yabancı misafirler için bir cazibe alanı oluşturuyoruz" dedi.

'BU TOPRAKLARIN ZENGİNLİĞİNİ EN GÖRKEMLİ ŞEKİLDE GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

Bakan Ersoy, "Kahramanmaraş'a gelecek misafirlere bu toprakların zenginliğini en görkemli şekilde göstermek istiyoruz. Bu doğrultuda Direkli ve Keçe Mağaraları, Domuztepe Höyüğü, Karahöyük Hamzatepe, Yassı Höyük ile Germanicia Antik Kenti kazı çalışmaları ile bu toprakların medeniyet mirasını gün yüzüne çıkarmanın çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Yusuf'un Kayası Mağarası'nda da kazı, temizlik, restorasyon ve belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Şu anda Germenicia Antik Kenti Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik, Peyzaj ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması İşini hassasiyetle yürütüyoruz. Buraya yönelik olarak Ziyaretçi Karşılama Merkezi, Müze, Mozaikli Alan Üst Örtü ve Çevre Düzenlemesi İşi için gerekli çalışmaları da başlattık. Planladığımız kentsel tasarım uygulamaları için bu yıl ihaleye çıkacağımız bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizi, büyük bir değişimi tecrübe ettiğimiz dünyanın yeni dönemine en güçlü şekilde taşımanın gayretini veriyoruz" şeklinde konuştu.

'YILDIZI DAHA DA PARLAYAN TÜRKİYE ARTIK UZAK DEĞİLDİR'

Bakan Ersoy, "Bakanlık olarak koyduğumuz hedeflere her defasında ulaştık ve inşallah ulaşmaya, bunların da ötesine geçmeye devam edeceğiz. 81 ilimize ve yılın tamamına yayılmış bir turizm hareketini başlatmış; yerli üretim ile kendi ekollerini oluşturmuş ve geleneksel değerleriyle evrensel sanat sahnesinde yıldızı daha da parlayan Türkiye artık uzak değildir. Bu gelecekte her şehrimiz gibi Kahramanmaraş'ımız da barındırdığı tarihi, kültürel ve sanatsal zenginlik ile en güçlü şekilde yerini alacaktır. Ben Kahramanmaraş'ın, edebiyat şehri olarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabulünde emeği geçen herkesi ve bu kültür mirasını omuzlayıp yaşatan sevgili Kahramanmaraşlı kardeşlerimi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy'a hediye takdimi yapıldı.