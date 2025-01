Kamu Başdenetçisi Akarca: Kadın ve çocuk haklarının korunmasına katkı sağlıyoruz

Güncel

KAMU Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Kadın ve çocuk haklarından sorumlu denetçilik biriminde bu alandaki mevzuat doğrultusunda idarelerin uygulamaları şikayet mekanizması kanalıyla takip edilmekte, değerlendirmekte, eksiklikler tespit edilerek yürütülen faaliyetlerin TBMM'ye raporlanması suretiyle, kadının ve çocuğun insan haklarının korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır" dedi.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'yı dinlemek üzere AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Cevizoğlu, "Bugünkü toplantı, komisyonumuzun 10'uncu toplantısı oluyor. Bilindiği gibi, komisyonumuz kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın araştırılması ve önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye ve dünya için çok önemli bir problem. Bunu biz kendi açımızdan TBMM Genel Kurulu'nun bize verdiği yetkiye dayanarak araştırmaya, çözümlemeye ve tartışmaya devam ediyoruz. Kamu Başdenetçiliği'nin bugün, burada bize sunum yapacak olması şu açıdan önem taşıyor; hani 'Şiddetle ne alakası olabilir?' denebiliyor, Kamu Başdenetçiliği, TBMM'ye bağlı olarak çalışıyor. Yani aslında içimizden bir kurumu dinlemiş olacağız bu sefer, çok önemli. Bu kurum önemli bir rol üstleniyor; yürüttüğü faaliyetler nelerdir, kurumun aldığı kararlar ne yöndedir, bu şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi açısından Kamu Başdenetçiliği nasıl bir fonksiyon icra ediyor; önlemler konusunda bir yetkisi, çalışması var mı?" ifadelerini kullandı.

'ŞİKAYET MEKANİZMASIYLA EKSİKLİKLERİ TBMM'YE RAPORLUYORUZ'

Komisyon Başkanı Hulki Cevizoğlu'nun açıklamalarının ardından söz alan Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, sunum yaptı. Akarca, toplumun müreffeh bir seviyeye ulaşabilmesi için kadın ve kız çocuklarının topluma tam ve eşit bir şekilde katılması gerektiğini belirtti ve kadına yönelik şiddetin temel insan hakkı ihlali olduğunu söyledi. Akarca, "Kadın ve çocuk haklarından sorumlu denetçilik biriminde bu alandaki mevzuat doğrultusunda idarelerin uygulamaları şikayet mekanizması kanalıyla takip edilmekte, değerlendirmekte, eksiklikler tespit edilerek yürütülen faaliyetlerin TBMM'ye raporlanması suretiyle, kadının ve çocuğun insan haklarının korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır. Diğer kurumlardan farklı olarak, Türkiye'deki kız çocukları dahil tüm çocukların doğrudan başvurabilecekleri bir yapı oluşturularak Kamu Denetçiliği Kurumu, 'Çocuk' web sayfası üzerinden çocuk başvurularının alınması sağlanmıştır. Türkiye'de 18 yaş ve altı çocuklarından herhangi bir veli, vasi onayı ve izni gerekmeden doğrudan başvuru alan tek kurum Kamu Denetçiliği Kurumudur. Böylece Türkiye'deki kız çocukları dahil olmak üzere ve gençlerin başvurularını alarak, onların demokratik karar alma mekanizmalarına aktif birer vatandaş olarak rol almalarını sağlama imkanı ve haklarını birlikte koruma çabası içindeyiz. Bununla birlikte, kurumumuz Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliği doğrultusunda oluşturulan eğitim modülleriyle çocuklara ve gençlere çocuk haklarına ve Ombudsmanlık Kurumuna ilişkin olarak akran eğitici eğitimi verilmektedir" diye konuştu.

'BAŞVURU ÜZERİNE HAREKETE GEÇEBİLİYORUZ'

Kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi için toplumsal farkındalık çalışmaları yaptıklarını aktaran Akarca, bu kapsamda 24- 25 Ocak tarihlerinde İzmir'de düzenlenen panel serisini örnek gösterdi. Akarca, "Kurum, somut bir olayda başvuru üzerine harekete geçebilmektedir, resen harekete geçme yetkimiz bulunmamaktadır. Kuruma menfaati ihlal edilen gerçek ve tüzel kişiler başvurabilmektedir. Ancak Kamu Denetçiliği Kurumu şikayet konusunun kadın ve çocuk hakları olması halinde menfaat ihlali şartını aramaksızın yapılan şikayetleri kabul etmektedir. Buna bizim yönetmeliğimiz izin vermektedir. Bu sayede, duyarlılık sahibi bireylerin katkılarıyla haksız uygulamalar ve işlemler karşısında sessiz kalan veya kalmak zorunda bırakılan kadınların ya da kız çocuklarının sesi olabilmektedir. Kamu denetçilerinin iş bölümüne ilişkin yönergedeki kadın hakları alanındaki alt alan konuları incelendiğinde başvuruların çoğunlukla kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığı ve korunmaya ve bakıma ve yardıma muhtaç kadın alt konularından yapıldığı görülmektedir" dedi.

'KADINLARIN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SUNULABİLMEKTEDİR'

Akarca, kadın hakları alanındaki başvuru süreçlerinde adil koruma sistemine ilişkin; eksiklik, gecikme, ihmalin olması halinde kadın başvurularının Kamu Denetçiliği Kurumu'na yöneltildiğini sözlerine ekledi. Akarca, şöyle devam etti:

"Tabiri caizse, insanlar çaresiz kalınca her yere başvuruda bulunuyor, savcılıklara bulunuyor, CİMER'e başvuruda bulunuyor, Adalet Bakanlığı'na bulunuyor, Meclis'in Dilekçe Komisyonu'na yüzlerce dilekçeyle başvuruda bulunuyor, mahkemelere başvuruda bulunabiliyor. Bu kurumlardan bir tanesi de Kamu Denetçiliği Kurumu'dur. Bu noktada, idari makamlar tarafından başvurucunun içinde bulunduğu can güvenliği risklerine dair somut açıklama, değerlendirme ve gerekçe ortaya konulup konulmadığı ve ülkemizde önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasına ilişkin oluşturulan mekanizmanın koordine ve iş birliği halinde işletilip işletilmediği yönlerinde incelemede bulunmaktayız. Diğer taraftan, kadına yönelik her türlü şiddet, töre ve namus cinayetleri, taciz ve istismar alt konu başlıklarında kurumumuza iletilen vakalar genellikle yargı yetkisinin kapsamına girdiğinden ve çoğunlukla da yargı organlarına intikal etmiş olduğundan mevzuat gereği kurumun görev ve yetki kapsamı dışında kalmaktadır. Bu kapsamdaki başvurularda yargı organlarına intikal eden talep yönünden 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kanunu'yla ilgili maddeleri uyarınca, 'İncelenemezlik' kararı verilmekte ise de her başvuru dosyası özelinde kadınların durumu değerlendirilerek, ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda faydalanabilecekleri kamu hizmetleri konusunda bilgilendirme yapılarak danışmanlık hizmetleri sunulabilmektedir. Bununla, özellikle bizim denetçilerimiz olsun, uzmanlarımız olsun, kadınlarla bire bir telefon görüşmesi, bazen de bu görüşmeler yüz yüze gerçekleştirmektedir. Bu vesileyle, kurumda bir sosyal hizmet uzmanı ve psikolog kadrosu bulunduğunu da belirtmek yerinde olacaktır."