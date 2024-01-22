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Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı - Son Dakika
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Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya ve Aksaray'ın da olduğu 28 ilimize sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu illerde kar kalınlığının 10 ila 20 santimetre arasında olması bekleniyor.

22.01.2024 - 10:14,  Güncelleme: 10:20
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Yurdun batı kesiminde sağanak yağış ve fırtına etkili olurken, doğu ise karla mücadele ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada, yurdun doğusunu "sarı" kodla uyardı.

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULACAK

Aralarında Konya ve Aksaray'ın da olduğu 28 kentte yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığı 10 ila 20 santimetre üzerinde olacağı bildirilirken vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması konusunda yetkililer tarafından uyarıldı.

Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı

İŞTE METEOROLOJİ'NİN UYARDIĞI 28 İL

Buna göre, yoğun kar yağışının beklendiği iller şu şekilde sıralandı; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Aksaray, Batman, Şırnak, Ardahan, Osmaniye.

SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarında ise iç kesimler ve Doğu Karadeniz'de 8 ila 10 derece azalacağı, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji'nin son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş'un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt'in yüksekleri, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari'de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz'de yağmur 1600 m üzeri yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülen yağışların, zamanla havanın soğumasıyla akşam saatlerinden sonra Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 m üzeri yüksek kesimlerde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

220 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Giresun, Gümüşhane, Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 220 köy yolu ulaşıma kapandı. Giresun İl Özel İdaresi ve diğer il özel idareleri ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji\'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
YORUMLAR (3)
  • Abdülkadir Doğruyol: BURADA KAR NE KADAR ELZEMSE ULAŞIMDA BİR O KADAR ELZEM .İLLA ULAŞIM İLLA ULAŞIM .MANSUR BEYLE İMAMIN OĞLUNUN FARKINI ŞİMDİ GÖRECEĞİZ .İNGİLİZLE BALIK SEFASI VATANDAŞDA ERİŞİM CEFASI .İSTANBUL BUNU GÖRDÜ .AMA BEN MANSUR BEYİN ANKARAYI MAĞDUR ETMEYECEĞİNE KANİYİM .BENCE YA SİZCE YORUMDAŞLAR ? Yanıtla 90 17
  • ALİ ŞAHİN: Ankaralı lar da kar ı görecekmi eskilerden ne güzel yağardı. Kar kürümeden evden dışarı çıkamazdık,güzel günlermiş. Yanıtla 2 80
  • Turgay EREN: Kar başka illere yağar. Ankara'ya ayazı kalır. Yanıtla 0 17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aksaray, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı - Son Dakika
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