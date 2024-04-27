Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde Gebze OSB-Liman kavşakları İstanbul- Ankara istikametinde yol bakım onarım çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerinde Karataş Viyadüğü'nün Çankaya kavşağı istikameti genleşme derzi değişimi nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım iki şeritten sürdürülüyor.

Tekirdağ- Muratlı yolunun 24-27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten gidiş-geliş olarak sağlanıyor, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 45-48. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bu istikametteki yan yoldan devam ediyor.

Seben ayrımı-Nallıhan- Beypazarı yolunun 35-40. kilometrelerinde Çayırhan-Nallıhan istikametinde tünel ve köprü elektromekanik çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 78-82. kilometrelerindeki tünellerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde (cumartesi ve pazar hariç) ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde yol boyu gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması sebebiyle 08.00-18.00 saatleri arasında her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 20-25. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.