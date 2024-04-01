KARABÜK SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|252
|Toplam Seçmen
|:
|82.395
|Açılan Sandık
|:
|250
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,21
|Kullanılan Oy
|:
|61.068
|Geçerli Oy
|:
|59.423
|Katılım Oranı
|:
|% 74,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖZKAN ÇETİNKAYA
|% 34,44
|20.468
|MHP
|RAFET VERGİLİ
|% 26,79
|15.920
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL ÖZER
|% 23,14
|13.751
|CHP
|BAYRAM KARADAĞ
|% 10,82
|6.428
|SAADET
|ORHAN GÖKMEN
|% 1,39
|823
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ AYHAN ŞENSOY
|% 1,12
|668
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH ADATEPE
|% 1,03
|615
|DİĞER
|% 0,62
|366
|DEM PARTİ
|EMİNE KAYA
|% 0,17
|100
|BTP
|MEHMET FURKAN AYDIN
|% 0,16
|98
|DSP
|ELA SOYLU
|% 0,07
|42
|HÜDA PAR
|AHMET URAL
|% 0,06
|36
|AP
|ÖMER AYDOĞDU
|% 0,06
|35
|MİLLET
|KAMİL ŞENTÜRK
|% 0,04
|26
|TKH
|NURSEL KARARLI
|% 0,03
|16
|HAK-PAR
|İSMAİL KESEN
|% 0,02
|13
|HKP
|CEMALETTİN ERDEMCİ
|% 0,02
|9
|BAĞIMSIZ
|VELİ KAYA
|% 0,01
|5
|BAĞIMSIZ
|CEMAL MIZRAK
|% 0,01
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HÜSNÜ AKIN
|% 61,85
|861
|AK PARTİ
|İBRAHİM ERTUĞRUL
|% 33,33
|464
|CHP
|İBRAHİM YALÇIN
|% 1,87
|26
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA UĞUR CEYLAN
|% 1,37
|19
|YENİDEN REFAH
|YAŞAR BULUT
|% 1,01
|14
|SAADET
|TURGUT GÖKTAŞ
|% 0,57
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERKAN CIVA
|% 49,72
|1.870
|MHP
|SIRRI ŞEN
|% 33,63
|1.265
|İYİ PARTİ
|EROL SERİN
|% 10,58
|398
|YENİDEN REFAH
|BEYTULLAH DUMAN
|% 4,68
|176
|SAADET
|RAMAZAN TURAN
|% 0,88
|33
|HKP
|FURKAN ORAL
|% 0,21
|8
|BTP
|EMRULLAH TOPSAKAL
|% 0,19
|7
|BAĞIMSIZ
|ŞAKİR KÜCÜKYILMAZ
|% 0,11
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET ŞAHİN
|% 49,24
|195
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA DURSUN
|% 20,71
|82
|MHP
|NESLİHAN KAYA KARPUZ
|% 15,4
|61
|CHP
|MUSTAFA ORHAN
|% 8,33
|33
|YENİDEN REFAH
|SATILMIŞ BOSTANCI
|% 2,78
|11
|BTP
|ZİHNİ ERİKCİ
|% 1,52
|6
|DİĞER
|% 1,26
|5
|SAADET
|EMRE BURAK KABARAN
|% 0,76
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ELİF KÖSE
|% 46,9
|13.819
|AK PARTİ
|ALİ BÜYÜKÖZDEMİR
|% 34,37
|10.125
|MHP
|EMİN YILDIZ
|% 6,73
|1.981
|YENİDEN REFAH
|İLYAS KARAKABAK
|% 3,69
|1.088
|İYİ PARTİ
|HAKAN PEKER
|% 3,55
|1.047
|SAADET
|MUSTAFA ÖZÇELİK
|% 1,3
|382
|ZAFER PARTİSİ
|ZAFER DİKMEN
|% 1,09
|322
|DİĞER
|% 0,95
|280
|BAĞIMSIZ
|ERSAN GÜRBÜZ
|% 0,75
|221
|BTP
|RAMAZAN KAPLAN
|% 0,67
|198
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞEKİP SERTAŞ KARAKAŞ
|% 56,75
|3.590
|MHP
|ZEKİ ÇAYLI
|% 27,13
|1.716
|CHP
|ENVER ÖZGÜ
|% 13,41
|848
|YENİDEN REFAH
|NURULLAH SELGEÇTİ
|% 1,91
|121
|SAADET
|İSMAİL KİRENLİ
|% 0,55
|35
|BTP
|MUSTAFA ERPER
|% 0,19
|12
|DİĞER
|% 0,06
|4
Son Dakika › Güncel › KARABÜK SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Vedat Soner Başer 6 bin 691, AK Parti adayı Ercan Çimen 6 bin 140 oy aldı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Sekmen kazandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatma Şahin bir kez daha seçimi kazandı. Şahin, Gaziantep'in yeni belediye başkanı olarak göreve başlayacak.
İYİ Parti adayı Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra partililere teşekkür etti. Arı, kentin kalkınması ve büyümesi için çalışacaklarını belirtti ve zaferin herkesin zaferi olduğunu vurguladı. Konuşmanın ardından partililer konvoy oluşturarak kentin caddelerinde gezdi.
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Filiz Gencan Akın 45 bin 958, AK Parti adayı Belgin İba 41 bin 943 oy aldı.
Seçim sonuçlarına göre, Şahin Şerifoğulları 65 bin 428 oy alarak birinci sırada yer aldı. Yeniden Refah adayı Faruk Septioğlu ise 36 bin 209 oy alarak ikinci oldu. Açılan sandık oranı ise %99,63 olarak gerçekleşti.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Ahmet Türk kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sofya Alağaş 34 bin 685, AK Parti adayı Ekrem Olğaç 25 bin 950 oy aldı.
İncesu ilçesinde yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı İncesu Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek, resmi olmayan sonuçlara göre önde olduğu belirtildi. İlçede açılan sandıkların yüzde 97.47'si sayıldı ve sonuçlara göre AK Parti Adayı Mustafa İlmek 8 bin 73 oy alırken, diğer adaylar ise daha düşük oy oranlarına sahip oldu.
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