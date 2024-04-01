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KARABÜK SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 01:03
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MERKEZ

Toplam Sandık : 252
Toplam Seçmen : 82.395
Açılan Sandık : 250
Açılan Sandık Oranı : % 99,21
Kullanılan Oy : 61.068
Geçerli Oy : 59.423
Katılım Oranı : % 74,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖZKAN ÇETİNKAYA% 34,4420.468
MHPRAFET VERGİLİ% 26,7915.920
YENİDEN REFAHİSMAİL ÖZER% 23,1413.751
CHPBAYRAM KARADAĞ% 10,826.428
SAADETORHAN GÖKMEN% 1,39823
ZAFER PARTİSİALİ AYHAN ŞENSOY% 1,12668
İYİ PARTİABDULLAH ADATEPE% 1,03615
DİĞER% 0,62366
DEM PARTİEMİNE KAYA% 0,17100
BTPMEHMET FURKAN AYDIN% 0,1698
DSPELA SOYLU% 0,0742
HÜDA PARAHMET URAL% 0,0636
APÖMER AYDOĞDU% 0,0635
MİLLETKAMİL ŞENTÜRK% 0,0426
TKHNURSEL KARARLI% 0,0316
HAK-PARİSMAİL KESEN% 0,0213
HKPCEMALETTİN ERDEMCİ% 0,029
BAĞIMSIZVELİ KAYA% 0,015
BAĞIMSIZCEMAL MIZRAK% 0,014
EFLANİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜSNÜ AKIN% 61,85861
AK PARTİİBRAHİM ERTUĞRUL% 33,33464
CHPİBRAHİM YALÇIN% 1,8726
DEVA PARTİSİMUSTAFA UĞUR CEYLAN% 1,3719
YENİDEN REFAHYAŞAR BULUT% 1,0114
SAADETTURGUT GÖKTAŞ% 0,578
ESKİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERKAN CIVA% 49,721.870
MHPSIRRI ŞEN% 33,631.265
İYİ PARTİEROL SERİN% 10,58398
YENİDEN REFAHBEYTULLAH DUMAN% 4,68176
SAADETRAMAZAN TURAN% 0,8833
HKPFURKAN ORAL% 0,218
BTPEMRULLAH TOPSAKAL% 0,197
BAĞIMSIZŞAKİR KÜCÜKYILMAZ% 0,114
OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ŞAHİN% 49,24195
BAĞIMSIZMUSTAFA DURSUN% 20,7182
MHPNESLİHAN KAYA KARPUZ% 15,461
CHPMUSTAFA ORHAN% 8,3333
YENİDEN REFAHSATILMIŞ BOSTANCI% 2,7811
BTPZİHNİ ERİKCİ% 1,526
DİĞER% 1,265
SAADETEMRE BURAK KABARAN% 0,763
SAFRANBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPELİF KÖSE% 46,913.819
AK PARTİALİ BÜYÜKÖZDEMİR% 34,3710.125
MHPEMİN YILDIZ% 6,731.981
YENİDEN REFAHİLYAS KARAKABAK% 3,691.088
İYİ PARTİHAKAN PEKER% 3,551.047
SAADETMUSTAFA ÖZÇELİK% 1,3382
ZAFER PARTİSİZAFER DİKMEN% 1,09322
DİĞER% 0,95280
BAĞIMSIZERSAN GÜRBÜZ% 0,75221
BTPRAMAZAN KAPLAN% 0,67198
YENİCE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞEKİP SERTAŞ KARAKAŞ% 56,753.590
MHPZEKİ ÇAYLI% 27,131.716
CHPENVER ÖZGÜ% 13,41848
YENİDEN REFAHNURULLAH SELGEÇTİ% 1,91121
SAADETİSMAİL KİRENLİ% 0,5535
BTPMUSTAFA ERPER% 0,1912
DİĞER% 0,064

Kaynak: AA

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