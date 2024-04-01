MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|195
|Toplam Seçmen
|:
|64.725
|Açılan Sandık
|:
|195
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|49.182
|Geçerli Oy
|:
|47.136
|Katılım Oranı
|:
|% 75,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ÖTÜKEN SENGER
|% 33,93
|15.995
|DEM PARTİ
|KENAN KARAHANCI
|% 28,43
|13.399
|CHP
|DİNDAR GÜLTEKİN
|% 16,33
|7.698
|İYİ PARTİ
|METİN ÖZAD
|% 8,99
|4.240
|DİĞER
|% 5,56
|2.620
|YENİDEN REFAH
|UĞUR ŞEN
|% 3,31
|1.560
|DEVA PARTİSİ
|LALAN PARILTI
|% 0,87
|411
|BAĞIMSIZ
|AYHAN BİLGEN
|% 0,73
|343
|GELECEK PARTİSİ
|ONURCAN HİLMİ ULUSOY
|% 0,38
|181
|MİLLET
|ŞÜKRÜ KAYA
|% 0,34
|162
|BTP
|TALİP BORA
|% 0,29
|135
|BAĞIMSIZ
|GARİP EBİRİ
|% 0,22
|105
|TKP
|ALİ AYTAÇ MEHMETOĞLU
|% 0,21
|99
|HÜDA PAR
|MURAT ÖZTÜRK
|% 0,15
|71
|DSP
|RUKİYE DİLARA ÜNSAL
|% 0,12
|55
|HAK-PAR
|ZERNUR ÖZDEMİR
|% 0,07
|31
|HKP
|KEMAL GENÇER
|% 0,04
|17
|TKH
|OGÜN DURAN
|% 0,03
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERGÜDER TOPTAŞ
|% 67,27
|775
|CHP
|ABAMÜSLÜM DENİZ
|% 25
|288
|MHP
|HALİL KEREM AYDIN
|% 6,34
|73
|YENİDEN REFAH
|METİN OKÇU
|% 0,96
|11
|BTP
|FATMA BERK
|% 0,26
|3
|SAADET
|İSA KIZILKAYA
|% 0,17
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ ELMA
|% 35,61
|489
|İYİ PARTİ
|ENVER AKKAYA
|% 18,35
|252
|YENİDEN REFAH
|ADEM BOZKURT
|% 17,7
|243
|CHP
|MAHİR DEMİRBAŞ
|% 11,22
|154
|BAĞIMSIZ
|ERÇETİN ALTAY
|% 8,23
|113
|MHP
|ERDAL MERT
|% 8,01
|110
|BTP
|EMİNE MÜNEVVER KAHRAMAN
|% 0,44
|6
|SAADET
|EYÜP DOĞAN
|% 0,44
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ADEM OYMAN
|% 27,63
|370
|AK PARTİ
|NEBİ KERENCİLER
|% 24,72
|331
|CHP
|HAYRETTİN DİNLER
|% 18,89
|253
|YENİDEN REFAH
|TUNCER BAYKİZ
|% 16,21
|217
|DEVA PARTİSİ
|ERKAN ÖZYÜMLÜ
|% 9,56
|128
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET EROL ÖZDİNLER
|% 2,84
|38
|BTP
|ŞEREFETTİN ÖZDEMİR
|% 0,15
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 72,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET ALKAN
|% 33,14
|3.353
|MHP
|EMRULLAH KOMAN
|% 25,2
|2.550
|AK PARTİ
|NURİ TURAN
|% 21,54
|2.180
|GELECEK PARTİSİ
|MUHAMMET EMİN PARLAK
|% 6,76
|684
|İYİ PARTİ
|ÖZKAN ARDUÇ
|% 6,43
|651
|CHP
|SERGÜL KESKİN
|% 4,78
|484
|YENİDEN REFAH
|KENAN DEMİR
|% 1,11
|112
|BAĞIMSIZ
|ÖMER KORKUT
|% 0,52
|53
|BTP
|EYGİ NİSA ÇARKÇI
|% 0,34
|34
|BAĞIMSIZ
|YILMAZ TAŞ
|% 0,18
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SERDAR KILIÇ
|% 41,07
|3.002
|AK PARTİ
|MEDENİ ÇETİNKAYA
|% 19,11
|1.397
|İYİ PARTİ
|YUSUF SİFİL
|% 18,05
|1.319
|DEM PARTİ
|HÜSEYİN ALTUN
|% 7,14
|522
|BÜYÜK BİRLİK
|SERHAT KARABAĞ
|% 6,49
|474
|CHP
|BÜLENT ARTAÇ
|% 3,53
|258
|YENİDEN REFAH
|REŞİT YILMAZ
|% 1,68
|123
|SAADET
|MUHAMMET ALİ DEMİR
|% 1,67
|122
|BAĞIMSIZ
|YALÇIN ZENGİN
|% 0,99
|72
|BTP
|EKREM POLAT
|% 0,27
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İLYAS BARIŞ KOÇ
|% 63,12
|1.958
|AK PARTİ
|COŞKUN ALTUN
|% 32,75
|1.016
|DEM PARTİ
|ASKER KÖSE
|% 1,55
|48
|YENİDEN REFAH
|AHMET AKBABA
|% 1,52
|47
|SAADET
|YAVUZ ABAT
|% 0,45
|14
|ZAFER PARTİSİ
|TURGUT ATEŞ
|% 0,32
|10
|BTP
|ERKAN AYTAŞ
|% 0,19
|6
|DSP
|GÖKÇE MUSTAFA SEVİNÇ
|% 0,07
|2
|HKP
|ATEŞ ALTIN
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 95,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|OĞUZ YANTEMUR
|% 62,38
|897
|AK PARTİ
|MURAT URAY
|% 35,74
|514
|YENİDEN REFAH
|OĞUZ İŞÇAN
|% 1,81
|26
|BTP
|ÇİĞDEM CİVELEK
|% 0,07
|1
Son Dakika › Güncel › KARS SON - Son Dakika
Karaman Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Savaş Kalaycı, kesin olmayan sonuçlara göre 44 bin 737 oy alarak birinci oldu. AK Parti adayı Mevlüt Akgün ise 22 bin 900 oy aldı. Savaş Kalaycı, Karaman doğumlu olup, Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi mezunu ve Karaman Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin sonuçlarını takip etmek üzere partisinin genel merkez binasından ayrıldı. Bahçeli, oy sayımını ve seçim sonuçlarını genel merkezde takip ettikten sonra saat 01.00 itibariyle genel merkezden ayrıldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde açılan sandıklarda oyların yüzde 35,51'ini alan Cumhur İttifakı Adayı Ahmet Çolakbayrakdar yarışı önde götürüyor. Yeniden Refah Partisi Adayı Önder Narin yüzde 22,89, CHP Adayı Mustafa Yıldız yüzde 15,34, İYİ Parti Adayı Yurder Şahin yüzde 11,47 oy aldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, yaptığı konuşmada tüm Antalyalılara teşekkür etti ve rekor kırmaya devam edeceklerini söyledi.
Aksaray Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Evren Dinçer, kesin olmayan sonuçlara göre 42 bin 518 oy alarak birinci oldu. MHP adayı İrfan Çıtak ise 33 bin 84 oyda kaldı. Evren Dinçer, Aksaray'da doğmuş olup, eğitimini burada tamamlamıştır. Meslek hayatına devlet kurumlarında görev alarak başlayan Dinçer, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Aksaray Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdullah Zeydan 220 bin 919, AK Parti adayı Abdulahat Arvas 108 bin 802 oy aldı. Zeydan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğdu ve Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Daha önce HDP'den Hakkari milletvekilliği yapan Zeydan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Tahsin Erdem 29 bin 482, AK Parti adayı Ömer Selim Alan 20 bin 475 oy aldı. Erdem, 1964 yılında Zonguldak'ta doğdu ve siyasete Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Başkanlığı ile başladı. 30 yıldır mali müşavir olarak çalışan Erdem, evli ve 2 çocuk babasıdır.
İYİ Parti adayı Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra partililere teşekkür etti. Arı, kentin kalkınması ve büyümesi için çalışacaklarını belirtti ve zaferin herkesin zaferi olduğunu vurguladı. Konuşmanın ardından partililer konvoy oluşturarak kentin caddelerinde gezdi.
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Filiz Gencan Akın 45 bin 958, AK Parti adayı Belgin İba 41 bin 943 oy aldı.
Seçim sonuçlarına göre, Şahin Şerifoğulları 65 bin 428 oy alarak birinci sırada yer aldı. Yeniden Refah adayı Faruk Septioğlu ise 36 bin 209 oy alarak ikinci oldu. Açılan sandık oranı ise %99,63 olarak gerçekleşti.
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