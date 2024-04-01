Karaman Belediye Başkanlığını MHP adayı Savaş Kalaycı kazandı

Karaman Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Savaş Kalaycı, kesin olmayan sonuçlara göre 44 bin 737 oy alarak birinci oldu. AK Parti adayı Mevlüt Akgün ise 22 bin 900 oy aldı. Savaş Kalaycı, Karaman doğumlu olup, Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi mezunu ve Karaman Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.