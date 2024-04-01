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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 01:03
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MERKEZ

Toplam Sandık : 195
Toplam Seçmen : 64.725
Açılan Sandık : 195
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 49.182
Geçerli Oy : 47.136
Katılım Oranı : % 75,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPÖTÜKEN SENGER% 33,9315.995
DEM PARTİKENAN KARAHANCI% 28,4313.399
CHPDİNDAR GÜLTEKİN% 16,337.698
İYİ PARTİMETİN ÖZAD% 8,994.240
DİĞER% 5,562.620
YENİDEN REFAHUĞUR ŞEN% 3,311.560
DEVA PARTİSİLALAN PARILTI% 0,87411
BAĞIMSIZAYHAN BİLGEN% 0,73343
GELECEK PARTİSİONURCAN HİLMİ ULUSOY% 0,38181
MİLLETŞÜKRÜ KAYA% 0,34162
BTPTALİP BORA% 0,29135
BAĞIMSIZGARİP EBİRİ% 0,22105
TKPALİ AYTAÇ MEHMETOĞLU% 0,2199
HÜDA PARMURAT ÖZTÜRK% 0,1571
DSPRUKİYE DİLARA ÜNSAL% 0,1255
HAK-PARZERNUR ÖZDEMİR% 0,0731
HKPKEMAL GENÇER% 0,0417
TKHOGÜN DURAN% 0,0314
AKYAKA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERGÜDER TOPTAŞ% 67,27775
CHPABAMÜSLÜM DENİZ% 25288
MHPHALİL KEREM AYDIN% 6,3473
YENİDEN REFAHMETİN OKÇU% 0,9611
BTPFATMA BERK% 0,263
SAADETİSA KIZILKAYA% 0,172
ARPAÇAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ ELMA% 35,61489
İYİ PARTİENVER AKKAYA% 18,35252
YENİDEN REFAHADEM BOZKURT% 17,7243
CHPMAHİR DEMİRBAŞ% 11,22154
BAĞIMSIZERÇETİN ALTAY% 8,23113
MHPERDAL MERT% 8,01110
BTPEMİNE MÜNEVVER KAHRAMAN% 0,446
SAADETEYÜP DOĞAN% 0,446
DİGOR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİADEM OYMAN% 27,63370
AK PARTİNEBİ KERENCİLER% 24,72331
CHPHAYRETTİN DİNLER% 18,89253
YENİDEN REFAHTUNCER BAYKİZ% 16,21217
DEVA PARTİSİERKAN ÖZYÜMLÜ% 9,56128
GELECEK PARTİSİMEHMET EROL ÖZDİNLER% 2,8438
BTPŞEREFETTİN ÖZDEMİR% 0,152
KAĞIZMAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ALKAN% 33,143.353
MHPEMRULLAH KOMAN% 25,22.550
AK PARTİNURİ TURAN% 21,542.180
GELECEK PARTİSİMUHAMMET EMİN PARLAK% 6,76684
İYİ PARTİÖZKAN ARDUÇ% 6,43651
CHPSERGÜL KESKİN% 4,78484
YENİDEN REFAHKENAN DEMİR% 1,11112
BAĞIMSIZÖMER KORKUT% 0,5253
BTPEYGİ NİSA ÇARKÇI% 0,3434
BAĞIMSIZYILMAZ TAŞ% 0,1818
SARIKAMIŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSERDAR KILIÇ% 41,073.002
AK PARTİMEDENİ ÇETİNKAYA% 19,111.397
İYİ PARTİYUSUF SİFİL% 18,051.319
DEM PARTİHÜSEYİN ALTUN% 7,14522
BÜYÜK BİRLİKSERHAT KARABAĞ% 6,49474
CHPBÜLENT ARTAÇ% 3,53258
YENİDEN REFAHREŞİT YILMAZ% 1,68123
SAADETMUHAMMET ALİ DEMİR% 1,67122
BAĞIMSIZYALÇIN ZENGİN% 0,9972
BTPEKREM POLAT% 0,2720
SELİM

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLYAS BARIŞ KOÇ% 63,121.958
AK PARTİCOŞKUN ALTUN% 32,751.016
DEM PARTİASKER KÖSE% 1,5548
YENİDEN REFAHAHMET AKBABA% 1,5247
SAADETYAVUZ ABAT% 0,4514
ZAFER PARTİSİTURGUT ATEŞ% 0,3210
BTPERKAN AYTAŞ% 0,196
DSPGÖKÇE MUSTAFA SEVİNÇ% 0,072
HKPATEŞ ALTIN% 0,031
SUSUZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 95,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOĞUZ YANTEMUR% 62,38897
AK PARTİMURAT URAY% 35,74514
YENİDEN REFAHOĞUZ İŞÇAN% 1,8126
BTPÇİĞDEM CİVELEK% 0,071

Kaynak: AA

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