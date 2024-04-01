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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 02:22  Güncelleme: 02:24
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MERKEZ

Toplam Sandık : 195
Toplam Seçmen : 64.725
Açılan Sandık : 195
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 48.609
Geçerli Oy : 46.371
Katılım Oranı : % 75,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPÖTÜKEN SENGER% 34,6816.081
DEM PARTİKENAN KARAHANCI% 28,813.354
CHPDİNDAR GÜLTEKİN% 16,687.737
İYİ PARTİMETİN ÖZAD% 9,074.207
YENİDEN REFAHUĞUR ŞEN% 3,451.598
DİĞER% 3,331.544
DEVA PARTİSİLALAN PARILTI% 1,02474
BAĞIMSIZAYHAN BİLGEN% 0,86398
GELECEK PARTİSİONURCAN HİLMİ ULUSOY% 0,42195
MİLLETŞÜKRÜ KAYA% 0,37172
BTPTALİP BORA% 0,32147
BAĞIMSIZGARİP EBİRİ% 0,29136
TKPALİ AYTAÇ MEHMETOĞLU% 0,23109
HÜDA PARMURAT ÖZTÜRK% 0,1986
DSPRUKİYE DİLARA ÜNSAL% 0,1464
HAK-PARZERNUR ÖZDEMİR% 0,0837
HKPKEMAL GENÇER% 0,0418
TKHOGÜN DURAN% 0,0314
AKYAKA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERGÜDER TOPTAŞ% 67,27775
CHPABAMÜSLÜM DENİZ% 25288
MHPHALİL KEREM AYDIN% 6,3473
YENİDEN REFAHMETİN OKÇU% 0,9611
BTPFATMA BERK% 0,263
SAADETİSA KIZILKAYA% 0,172
ARPAÇAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ ELMA% 35,61489
İYİ PARTİENVER AKKAYA% 18,35252
YENİDEN REFAHADEM BOZKURT% 17,7243
CHPMAHİR DEMİRBAŞ% 11,22154
BAĞIMSIZERÇETİN ALTAY% 8,23113
MHPERDAL MERT% 8,01110
BTPEMİNE MÜNEVVER KAHRAMAN% 0,446
SAADETEYÜP DOĞAN% 0,446
DİGOR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİADEM OYMAN% 27,63370
AK PARTİNEBİ KERENCİLER% 24,72331
CHPHAYRETTİN DİNLER% 18,89253
YENİDEN REFAHTUNCER BAYKİZ% 16,21217
DEVA PARTİSİERKAN ÖZYÜMLÜ% 9,56128
GELECEK PARTİSİMEHMET EROL ÖZDİNLER% 2,8438
BTPŞEREFETTİN ÖZDEMİR% 0,152
KAĞIZMAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ALKAN% 32,683.320
MHPEMRULLAH KOMAN% 25,162.556
AK PARTİNURİ TURAN% 20,972.130
GELECEK PARTİSİMUHAMMET EMİN PARLAK% 7,05716
İYİ PARTİÖZKAN ARDUÇ% 6,73684
CHPSERGÜL KESKİN% 5,14522
YENİDEN REFAHKENAN DEMİR% 1,13115
BAĞIMSIZÖMER KORKUT% 0,5354
BTPEYGİ NİSA ÇARKÇI% 0,3940
BAĞIMSIZYILMAZ TAŞ% 0,2222
SARIKAMIŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSERDAR KILIÇ% 40,653.003
AK PARTİMEDENİ ÇETİNKAYA% 18,911.397
İYİ PARTİYUSUF SİFİL% 17,811.316
DEM PARTİHÜSEYİN ALTUN% 7,3539
BÜYÜK BİRLİKSERHAT KARABAĞ% 6,66492
CHPBÜLENT ARTAÇ% 3,59265
YENİDEN REFAHREŞİT YILMAZ% 1,93143
SAADETMUHAMMET ALİ DEMİR% 1,81134
BAĞIMSIZYALÇIN ZENGİN% 1,0477
BTPEKREM POLAT% 0,322
SELİM

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLYAS BARIŞ KOÇ% 63,121.958
AK PARTİCOŞKUN ALTUN% 32,751.016
DEM PARTİASKER KÖSE% 1,5548
YENİDEN REFAHAHMET AKBABA% 1,5247
SAADETYAVUZ ABAT% 0,4514
ZAFER PARTİSİTURGUT ATEŞ% 0,3210
BTPERKAN AYTAŞ% 0,196
DSPGÖKÇE MUSTAFA SEVİNÇ% 0,072
HKPATEŞ ALTIN% 0,031
SUSUZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 95,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOĞUZ YANTEMUR% 62,38897
AK PARTİMURAT URAY% 35,74514
YENİDEN REFAHOĞUZ İŞÇAN% 1,8126
BTPÇİĞDEM CİVELEK% 0,071

Kaynak: AA

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