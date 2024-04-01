MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|195
|Toplam Seçmen
|:
|64.725
|Açılan Sandık
|:
|195
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|47.722
|Geçerli Oy
|:
|45.170
|Katılım Oranı
|:
|% 73,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ÖTÜKEN SENGER
|% 36,21
|16.354
|DEM PARTİ
|KENAN KARAHANCI
|% 28,88
|13.044
|CHP
|DİNDAR GÜLTEKİN
|% 17,3
|7.815
|İYİ PARTİ
|METİN ÖZAD
|% 9,24
|4.172
|YENİDEN REFAH
|UĞUR ŞEN
|% 3,61
|1.632
|DEVA PARTİSİ
|LALAN PARILTI
|% 1,26
|568
|BAĞIMSIZ
|AYHAN BİLGEN
|% 1,18
|535
|BTP
|TALİP BORA
|% 0,41
|186
|BAĞIMSIZ
|GARİP EBİRİ
|% 0,41
|185
|GELECEK PARTİSİ
|ONURCAN HİLMİ ULUSOY
|% 0,41
|183
|TKP
|ALİ AYTAÇ MEHMETOĞLU
|% 0,28
|126
|HÜDA PAR
|MURAT ÖZTÜRK
|% 0,24
|108
|MİLLET
|ŞÜKRÜ KAYA
|% 0,22
|98
|DSP
|RUKİYE DİLARA ÜNSAL
|% 0,17
|79
|HAK-PAR
|ZERNUR ÖZDEMİR
|% 0,09
|39
|HKP
|KEMAL GENÇER
|% 0,04
|20
|TKH
|OGÜN DURAN
|% 0,03
|15
|DİĞER
|% 0,02
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERGÜDER TOPTAŞ
|% 67,27
|775
|CHP
|ABAMÜSLÜM DENİZ
|% 25
|288
|MHP
|HALİL KEREM AYDIN
|% 6,34
|73
|YENİDEN REFAH
|METİN OKÇU
|% 0,96
|11
|BTP
|FATMA BERK
|% 0,26
|3
|SAADET
|İSA KIZILKAYA
|% 0,17
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ ELMA
|% 35,61
|489
|İYİ PARTİ
|ENVER AKKAYA
|% 18,35
|252
|YENİDEN REFAH
|ADEM BOZKURT
|% 17,7
|243
|CHP
|MAHİR DEMİRBAŞ
|% 11,22
|154
|BAĞIMSIZ
|ERÇETİN ALTAY
|% 8,23
|113
|MHP
|ERDAL MERT
|% 8,01
|110
|BTP
|EMİNE MÜNEVVER KAHRAMAN
|% 0,44
|6
|SAADET
|EYÜP DOĞAN
|% 0,44
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ADEM OYMAN
|% 27,63
|370
|AK PARTİ
|NEBİ KERENCİLER
|% 24,72
|331
|CHP
|HAYRETTİN DİNLER
|% 18,89
|253
|YENİDEN REFAH
|TUNCER BAYKİZ
|% 16,21
|217
|DEVA PARTİSİ
|ERKAN ÖZYÜMLÜ
|% 9,56
|128
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET EROL ÖZDİNLER
|% 2,84
|38
|BTP
|ŞEREFETTİN ÖZDEMİR
|% 0,15
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET ALKAN
|% 32,68
|3.320
|MHP
|EMRULLAH KOMAN
|% 25,16
|2.556
|AK PARTİ
|NURİ TURAN
|% 20,97
|2.130
|GELECEK PARTİSİ
|MUHAMMET EMİN PARLAK
|% 7,05
|716
|İYİ PARTİ
|ÖZKAN ARDUÇ
|% 6,73
|684
|CHP
|SERGÜL KESKİN
|% 5,14
|522
|YENİDEN REFAH
|KENAN DEMİR
|% 1,13
|115
|BAĞIMSIZ
|ÖMER KORKUT
|% 0,53
|54
|BTP
|EYGİ NİSA ÇARKÇI
|% 0,39
|40
|BAĞIMSIZ
|YILMAZ TAŞ
|% 0,22
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SERDAR KILIÇ
|% 40,65
|3.003
|AK PARTİ
|MEDENİ ÇETİNKAYA
|% 18,91
|1.397
|İYİ PARTİ
|YUSUF SİFİL
|% 17,81
|1.316
|DEM PARTİ
|HÜSEYİN ALTUN
|% 7,3
|539
|BÜYÜK BİRLİK
|SERHAT KARABAĞ
|% 6,66
|492
|CHP
|BÜLENT ARTAÇ
|% 3,59
|265
|YENİDEN REFAH
|REŞİT YILMAZ
|% 1,93
|143
|SAADET
|MUHAMMET ALİ DEMİR
|% 1,81
|134
|BAĞIMSIZ
|YALÇIN ZENGİN
|% 1,04
|77
|BTP
|EKREM POLAT
|% 0,3
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İLYAS BARIŞ KOÇ
|% 63,12
|1.958
|AK PARTİ
|COŞKUN ALTUN
|% 32,75
|1.016
|DEM PARTİ
|ASKER KÖSE
|% 1,55
|48
|YENİDEN REFAH
|AHMET AKBABA
|% 1,52
|47
|SAADET
|YAVUZ ABAT
|% 0,45
|14
|ZAFER PARTİSİ
|TURGUT ATEŞ
|% 0,32
|10
|BTP
|ERKAN AYTAŞ
|% 0,19
|6
|DSP
|GÖKÇE MUSTAFA SEVİNÇ
|% 0,07
|2
|HKP
|ATEŞ ALTIN
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 95,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|OĞUZ YANTEMUR
|% 62,38
|897
|AK PARTİ
|MURAT URAY
|% 35,74
|514
|YENİDEN REFAH
|OĞUZ İŞÇAN
|% 1,81
|26
|BTP
|ÇİĞDEM CİVELEK
|% 0,07
|1
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AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getirdi.
Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesi'nde 2 ayrı muhtar adayını destekleyen akrabalar arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada Mahmut Dizman ve Mustafa Arslan ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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