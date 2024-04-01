MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|195
|Toplam Seçmen
|:
|64.725
|Açılan Sandık
|:
|195
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|47.757
|Geçerli Oy
|:
|45.265
|Katılım Oranı
|:
|% 73,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ÖTÜKEN SENGER
|% 36,2
|16.384
|DEM PARTİ
|KENAN KARAHANCI
|% 28,99
|13.120
|CHP
|DİNDAR GÜLTEKİN
|% 17,24
|7.805
|İYİ PARTİ
|METİN ÖZAD
|% 9,2
|4.162
|YENİDEN REFAH
|UĞUR ŞEN
|% 3,57
|1.617
|DEVA PARTİSİ
|LALAN PARILTI
|% 1,28
|578
|BAĞIMSIZ
|AYHAN BİLGEN
|% 1,21
|548
|BAĞIMSIZ
|GARİP EBİRİ
|% 0,42
|192
|BTP
|TALİP BORA
|% 0,42
|190
|GELECEK PARTİSİ
|ONURCAN HİLMİ ULUSOY
|% 0,39
|177
|TKP
|ALİ AYTAÇ MEHMETOĞLU
|% 0,27
|124
|HÜDA PAR
|MURAT ÖZTÜRK
|% 0,25
|111
|MİLLET
|ŞÜKRÜ KAYA
|% 0,22
|101
|DSP
|RUKİYE DİLARA ÜNSAL
|% 0,18
|82
|HAK-PAR
|ZERNUR ÖZDEMİR
|% 0,09
|39
|HKP
|KEMAL GENÇER
|% 0,04
|20
|TKH
|OGÜN DURAN
|% 0,03
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERGÜDER TOPTAŞ
|% 67,27
|775
|CHP
|ABAMÜSLÜM DENİZ
|% 25
|288
|MHP
|HALİL KEREM AYDIN
|% 6,34
|73
|YENİDEN REFAH
|METİN OKÇU
|% 0,96
|11
|BTP
|FATMA BERK
|% 0,26
|3
|SAADET
|İSA KIZILKAYA
|% 0,17
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ ELMA
|% 35,61
|489
|İYİ PARTİ
|ENVER AKKAYA
|% 18,35
|252
|YENİDEN REFAH
|ADEM BOZKURT
|% 17,7
|243
|CHP
|MAHİR DEMİRBAŞ
|% 11,22
|154
|BAĞIMSIZ
|ERÇETİN ALTAY
|% 8,23
|113
|MHP
|ERDAL MERT
|% 8,01
|110
|BTP
|EMİNE MÜNEVVER KAHRAMAN
|% 0,44
|6
|SAADET
|EYÜP DOĞAN
|% 0,44
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ADEM OYMAN
|% 27,63
|370
|AK PARTİ
|NEBİ KERENCİLER
|% 24,72
|331
|CHP
|HAYRETTİN DİNLER
|% 18,89
|253
|YENİDEN REFAH
|TUNCER BAYKİZ
|% 16,21
|217
|DEVA PARTİSİ
|ERKAN ÖZYÜMLÜ
|% 9,56
|128
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET EROL ÖZDİNLER
|% 2,84
|38
|BTP
|ŞEREFETTİN ÖZDEMİR
|% 0,15
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET ALKAN
|% 32,68
|3.320
|MHP
|EMRULLAH KOMAN
|% 25,16
|2.556
|AK PARTİ
|NURİ TURAN
|% 20,97
|2.130
|GELECEK PARTİSİ
|MUHAMMET EMİN PARLAK
|% 7,05
|716
|İYİ PARTİ
|ÖZKAN ARDUÇ
|% 6,73
|684
|CHP
|SERGÜL KESKİN
|% 5,14
|522
|YENİDEN REFAH
|KENAN DEMİR
|% 1,13
|115
|BAĞIMSIZ
|ÖMER KORKUT
|% 0,53
|54
|BTP
|EYGİ NİSA ÇARKÇI
|% 0,39
|40
|BAĞIMSIZ
|YILMAZ TAŞ
|% 0,22
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SERDAR KILIÇ
|% 40,65
|3.003
|AK PARTİ
|MEDENİ ÇETİNKAYA
|% 18,91
|1.397
|İYİ PARTİ
|YUSUF SİFİL
|% 17,81
|1.316
|DEM PARTİ
|HÜSEYİN ALTUN
|% 7,3
|539
|BÜYÜK BİRLİK
|SERHAT KARABAĞ
|% 6,66
|492
|CHP
|BÜLENT ARTAÇ
|% 3,59
|265
|YENİDEN REFAH
|REŞİT YILMAZ
|% 1,93
|143
|SAADET
|MUHAMMET ALİ DEMİR
|% 1,81
|134
|BAĞIMSIZ
|YALÇIN ZENGİN
|% 1,04
|77
|BTP
|EKREM POLAT
|% 0,3
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İLYAS BARIŞ KOÇ
|% 63,12
|1.958
|AK PARTİ
|COŞKUN ALTUN
|% 32,75
|1.016
|DEM PARTİ
|ASKER KÖSE
|% 1,55
|48
|YENİDEN REFAH
|AHMET AKBABA
|% 1,52
|47
|SAADET
|YAVUZ ABAT
|% 0,45
|14
|ZAFER PARTİSİ
|TURGUT ATEŞ
|% 0,32
|10
|BTP
|ERKAN AYTAŞ
|% 0,19
|6
|DSP
|GÖKÇE MUSTAFA SEVİNÇ
|% 0,07
|2
|HKP
|ATEŞ ALTIN
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|OĞUZ YANTEMUR
|% 51,67
|649
|AK PARTİ
|MURAT URAY
|% 46,42
|583
|DİĞER
|% 1,43
|18
|YENİDEN REFAH
|OĞUZ İŞÇAN
|% 0,24
|3
|BTP
|ÇİĞDEM CİVELEK
|% 0,16
|2
|SAADET
|TAYFUN MİNTEMUR
|% 0,08
|1
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Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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