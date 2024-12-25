Kartal Belediyesi'nden Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartal Belediyesi'nden Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı

Kartal Belediyesi\'nden Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı

Kartal Belediyesi, iklim değişikliği ve enerji krizine karşı hazırladığı Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı tanıttı. Hedef, sera gazı emisyonunu 50 yıl içinde %80 azaltmak.

25.12.2024 14:48  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, iklim değişikliği ve enerji krizine karşı İstanbul Enerji A.Ş iş birliğiyle hazırlanan 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı (SECAP), düzenlenen lansman toplantısıyla kamuoyuna tanıttı.

Makina Hangar'da gerçekleşen toplantıya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, İstanbul Enerji A.Ş Başkanı Yüksel Yalçın, çok sayıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Kartal Belediyesi yetkilisi katıldı.

"İklim değişikliği artık gelecekteki bir tehdit değil, kapımızda duran bir krizdir"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, iklim değişikliği ve enerji krizine karşı mücadelede yerel yönetimlere büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugün atacağımız adımlar, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için çok önemli. Akıllı şehirlere geçişte dünyanın gerisinde kalırsak, bu Türkiye için bir felaket olur. Hepimiz biliyoruz ki, iklim değişikliği artık gelecekteki bir tehdit değil, bugün kapımızda duran bir krizdir. Bu kriz, sadece doğayı değil, ekonomimizi, sağlığımızı ve toplumsal yaşamımızı da tehdit ediyor. Ancak bu krize karşı harekete geçmek, bizim elimizde. İşte bugün bu amaçla buradayız. Geleceğimizi korumak, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için.

"Türkiye'nin örnek alacağı bir model geliştirmeyi görev edindik"

Bizler, belediye olarak sadece bugünü değil, geleceği de düşünmek zorundayız. Bu yüzden akıllı şehirlere geçişte öncü olmayı ve Türkiye'nin örnek alacağı bir model geliştirmeyi görev edindik. Kartal, sadece bir ilçe değil, yenilikçi, çevre dostu ve dayanıklı bir kent olarak yükseliyor. Tabii ki bu planın başarıya ulaşması, hepimizin el ele vermesiyle mümkün olacaktır. Komşularımızın desteği olmadan, dönüşümü tamamlamak mümkün değildir. Kartal'da her bireyin bu sürece katılmasını, daha yeşil ve temiz bir geleceğin inşasında bizimle birlikte hareket etmesini istiyoruz."

İstanbul Enerji A.Ş Başkanı Yüksel Yalçın, Kartal Belediyesi ile SECAP sürecindeki iş birliklerini anlatarak, Başkan Gökhan Yüksel'e, çevre konusundaki hassasiyetinden dolayı teşekkür etti. Yalçın, SECAP'ı duydukları anda projeye katkı sağlamak için harekete geçtiklerini ifade ederek, iklim değişikliğinin tüm dünyayı tehdit eden bir sorun olduğunu ve yerel yönetimlerin bu konuda etkin rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Kartal'da sera gazı emisyonu yüzde 80 azalacak

SECAP, iklim değişikliği ve enerji krizine karşı yerel düzeyde uygulanacak kapsamlı projeleri ele alıyor. Plan, Kartal'ın gelecek 50 yılında çevre dostu bir anlayışla yeni ve etkili adımlar atmayı hedefliyor. Eylem planının hedeflerinden biri, ilçedeki sera gazı emisyonlarının 50 yıl içinde yüzde 80 oranında azaltılması. Ayrıca, iklim değişikliğine uyum ve direnç seviyesinin artırılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda ulaşım, konut, ticaret, hizmet ve sanayi gibi alanlarda sürdürülebilir enerjiye geçiş hızlandırılacak.

SECAP kapsamında Kartal Belediyesi'nin odaklanacağı projeler arasında şunlar yer alıyor:

-Yeşil Çatı Uygulamaları: Binalarda çevreye duyarlı çatı sistemlerinin yaygınlaştırılması

-Biyoçeşitlilik ve Ağaçlandırma: İklime uygun, biyoçeşitlilikle zenginleştirilmiş alanların oluşturulması

-Kentsel Yeşil Alanların Artırılması: Mevcut yeşil alanların korunması ve yeni aktif yeşil alanların geliştirilmesi

-Elektrikli Araç Dönüşümü: İlçede elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması

-Yenilenebilir Enerji Kullanımı: Konutlarda ve ticari alanlarda güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Kartal Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Kartal, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 Türk-İş’ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
14:37 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
21:52 Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:26 CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
21:05 Masadaki en kritik maddelerden biriydi Asgari ücrette işveren desteği belli oldu Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu
21:02 Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
20:30 Balıkesir’deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi Balıkesir'deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 16:17:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi'nden Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.