Kartal Belediyesi\'nden Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, iklim değişikliği ve enerji krizine karşı İstanbul Enerji A.Ş iş birliğiyle hazırlanan 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı (SECAP), düzenlenen lansman toplantısıyla kamuoyuna tanıttı.

Makina Hangar'da gerçekleşen toplantıya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, İstanbul Enerji A.Ş Başkanı Yüksel Yalçın, çok sayıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Kartal Belediyesi yetkilisi katıldı.

"İklim değişikliği artık gelecekteki bir tehdit değil, kapımızda duran bir krizdir"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, iklim değişikliği ve enerji krizine karşı mücadelede yerel yönetimlere büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugün atacağımız adımlar, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için çok önemli. Akıllı şehirlere geçişte dünyanın gerisinde kalırsak, bu Türkiye için bir felaket olur. Hepimiz biliyoruz ki, iklim değişikliği artık gelecekteki bir tehdit değil, bugün kapımızda duran bir krizdir. Bu kriz, sadece doğayı değil, ekonomimizi, sağlığımızı ve toplumsal yaşamımızı da tehdit ediyor. Ancak bu krize karşı harekete geçmek, bizim elimizde. İşte bugün bu amaçla buradayız. Geleceğimizi korumak, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için.

"Türkiye'nin örnek alacağı bir model geliştirmeyi görev edindik"

Bizler, belediye olarak sadece bugünü değil, geleceği de düşünmek zorundayız. Bu yüzden akıllı şehirlere geçişte öncü olmayı ve Türkiye'nin örnek alacağı bir model geliştirmeyi görev edindik. Kartal, sadece bir ilçe değil, yenilikçi, çevre dostu ve dayanıklı bir kent olarak yükseliyor. Tabii ki bu planın başarıya ulaşması, hepimizin el ele vermesiyle mümkün olacaktır. Komşularımızın desteği olmadan, dönüşümü tamamlamak mümkün değildir. Kartal'da her bireyin bu sürece katılmasını, daha yeşil ve temiz bir geleceğin inşasında bizimle birlikte hareket etmesini istiyoruz."

İstanbul Enerji A.Ş Başkanı Yüksel Yalçın, Kartal Belediyesi ile SECAP sürecindeki iş birliklerini anlatarak, Başkan Gökhan Yüksel'e, çevre konusundaki hassasiyetinden dolayı teşekkür etti. Yalçın, SECAP'ı duydukları anda projeye katkı sağlamak için harekete geçtiklerini ifade ederek, iklim değişikliğinin tüm dünyayı tehdit eden bir sorun olduğunu ve yerel yönetimlerin bu konuda etkin rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Kartal'da sera gazı emisyonu yüzde 80 azalacak

SECAP, iklim değişikliği ve enerji krizine karşı yerel düzeyde uygulanacak kapsamlı projeleri ele alıyor. Plan, Kartal'ın gelecek 50 yılında çevre dostu bir anlayışla yeni ve etkili adımlar atmayı hedefliyor. Eylem planının hedeflerinden biri, ilçedeki sera gazı emisyonlarının 50 yıl içinde yüzde 80 oranında azaltılması. Ayrıca, iklim değişikliğine uyum ve direnç seviyesinin artırılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda ulaşım, konut, ticaret, hizmet ve sanayi gibi alanlarda sürdürülebilir enerjiye geçiş hızlandırılacak.

SECAP kapsamında Kartal Belediyesi'nin odaklanacağı projeler arasında şunlar yer alıyor:

-Yeşil Çatı Uygulamaları: Binalarda çevreye duyarlı çatı sistemlerinin yaygınlaştırılması

-Biyoçeşitlilik ve Ağaçlandırma: İklime uygun, biyoçeşitlilikle zenginleştirilmiş alanların oluşturulması

-Kentsel Yeşil Alanların Artırılması: Mevcut yeşil alanların korunması ve yeni aktif yeşil alanların geliştirilmesi

-Elektrikli Araç Dönüşümü: İlçede elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması

-Yenilenebilir Enerji Kullanımı: Konutlarda ve ticari alanlarda güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi.