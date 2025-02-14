Kartalkaya Yangını İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartalkaya Yangını İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu

Bolu Kartalkaya'daki yangın için araştırma komisyonu kuruldu, başkan Selami Altınok oldu.

14.02.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimine dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok oldu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak Komisyon Başkanvekili, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver Komisyon Sözcüsü, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan da Katip Üye olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri, AK Parti'den Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Muğla Milletvekili Kadem Mete, Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, CHP'den Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Sururi Çorabatır, Bolu Milletvekili Türker Ateş, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, DEM Parti'den Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, MHP'den Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İYİ Partiden Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ve Yeni Yol Partisinden Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'dan oluştu.

Kaynak: AA

Selami Altınok, Milletvekili, Kartalkaya, AK Parti, Politika, Erzurum, Sağlık, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartalkaya Yangını İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:47 Galatasaray, AZ Alkmaar’a deplasmanda 4-1 mağlup oldu Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
22:16 Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’un cezası belli oldu Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
09:01 Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 01:43:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kartalkaya Yangını İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.