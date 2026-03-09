Küçükada Spor Kafilesi Doha\'dan Döndü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden Katar'a futbol turnuvasına katılmak için gittikten sonra, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başkent Doha'da mahsur kalan 31 kişilik Küçükada Spor kafilesi 26 saatlik yolculuğun ardından kente döndü. Kulüp tesislerine gelen kafile, aileleri ve yakın akrabaları tarafından mutluluk gözyaşları içerisinde karşılandı.

Kuşadası'nda faaliyet gösteren amatör Küçükada Spor Kulübü, 25 Şubat'ta Aspire Akademi tarafından düzenlenen futbol turnuvasına katılmak için Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. 28 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan turnuva, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik 28 Şubat Cumartesi günü başlattığı saldırılar nedeniyle iptal edildi. İran'ın da Basra Körfezi'nde yer alan ABD'nin askeri üsleri ve bu ülkelerin dünyaca ünlü şehirlerine yönelik füze ve dron saldırıları sonrası bölgede hava trafiği durduruldu. Küçükada Spor Kulübü'nün 31 kişilik kafilesi de hava sahasının kapanması nedeniyle Katar'da mahsur kaldı.

Doha'da 12 gün mahsur kalan 31 kişilik Türk kafilesi, gerekli izinlerin alınmasından sonra dün saat 15.00'te Aspire Akademi'ye ait spor tesislerinden ayrılıp, otobüsle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti. Kafileyi, Türkiye'nin Doha'da bulunan yetkilileri ve Katarlı bürokratlar yolcu etti. Yaklaşık 12 saat süren yolculuğun ardından Riyad'a ulaşan kafile, bugün saat 06.30'da Türk Hava Yolları uçağı ile İstanbul'a hareket etti. İstanbul'a indikten sonra uçakla İzmir'e, oradan da kara yolu ile Kuşadası'na gelen kafile, tesislerde sporcuların aileleri ve yakınları tarafından mutluluk gözyaşları içerisinde karşılandı. Çocuklarına sarılan anne ve babalar kafilenin sağ salim Kuşadası'na gelmesine yardımcı olan yetkililere teşekkür etti.

'HAVADA FÜZELERİ GÖREBİLİYORDUK'

Ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen 12 yaşındaki Sami Efe Sönmez, "Aslında biraz korktuk. Ama kaldığımız tesis bayağı güvenliydi. Havadaki füzeleri görebiliyorduk. Füzeler havadayken imha ediliyordu. Ama yine de kalıntıları yere düşüyordu. Aileme kavuştuğum için çok mutluyum. Sağlık durumum iyi, sadece biraz kulağım ağrıyor" dedi.

'HERKESİN EVLADI CANINDAN BİR PARÇA'

Sami Efe Sönmez'in babası Gürkay Sönmez de kafilenin sağ salim Kuşadası'na gelmesine yardımcı olan Türk yetkililere teşekkür etti. Şu an dünyanın en mutlu babası olduğunu dile getiren Gürkay Sönmez, "Herkesin evladı canından bir parça. Allah bugün bana can parçama kavuşmayı nasip etti. Çocuklarımızla Doha'da mahsur kaldıkları süre boyunca yakından ilgilenen herkese minnettarım" diye konuştu.

'BURUNLARI BİLE KANAMADI'

Kafile Başkanı Mustafa Gökçe de, "Kuşadası'na ulaşmak için çocuklarla birlikte yaklaşık 26 saat yolculuk yaptık. Kuşadası'nda aileler çok tedirgin olmuştu. Biz biraz endişe içerisindeydi. Çünkü üzerimizde 21 evladımızın sorumluluğu vardı. Bugün çok şükür burunları bile kanamadan çocuklarımızı ailelerine emanet ettik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'a ve bizle ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.