Kayıp Aysun Derse\'nin Cinayeti Ortaya Çıktı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 3 yıl önce kayıp başvurusu yapılan Aysun Derse'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden Derse'nin eşi Metin Derse ile 2 kayınbiraderi ve eşinin amcasının oğlu tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2022 yılının Nisan ayında kaybolan Aysun Derse ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Haziran'da Fethiye ilçesinde ormanda çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Derse'ye ait kemik parçaları ve kıyafetler bulundu. Ele geçirilen deliller ve bulgulardan yola çıkan polis, Aysun Derse'yi, eşi Metin Derse, 2 kayınbiraderi ve eşinin amcasının oğlunun öldürdüğünü tespit etti. Bunun üzerine, savcılık talimatı ile olaya ilişkin 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, Antalya, Diyarbakır, Elazığ ve Mersin'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 belgesiz av tüfeği, 2 belgeli av tüfeği ve 47 tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden Metin Derse ile 2 kardeşi ve amcasının oğlu tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.