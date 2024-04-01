KAYSERİ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.414
|Toplam Seçmen
|:
|1.039.684
|Açılan Sandık
|:
|3.221
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,35
|Kullanılan Oy
|:
|765.019
|Geçerli Oy
|:
|730.652
|Katılım Oranı
|:
|% 77,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
|% 38,6
|282.001
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH ÖZKIRIŞ
|% 19,63
|143.398
|İYİ PARTİ
|KAZIM YÜCEL
|% 14,42
|105.343
|CHP
|MURAT MOLU
|% 14,1
|103.050
|SAADET
|MAHMUT ARIKAN
|% 5,65
|41.280
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL TANRIÖVEN
|% 3,63
|26.536
|DİĞER
|% 0,78
|5.695
|DEM PARTİ
|İHSAN SARIYAR
|% 0,52
|3.815
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM GÖZ
|% 0,4
|2.938
|MEMLEKET
|DENİZ COŞKUN
|% 0,31
|2.267
|BTP
|BATTAL ÇETİNE
|% 0,3
|2.211
|BAĞIMSIZ
|ALİ AYTEKİN
|% 0,18
|1.293
|HÜDA PAR
|MEHMET ÇALHAN
|% 0,17
|1.242
|TİP
|SAMİ KİRİK
|% 0,16
|1.147
|DP
|AYGÖKÇE KARAKAYA
|% 0,15
|1.080
|YTP
|FERDİ KARABACAK
|% 0,13
|939
|VATAN PARTİSİ
|ERDOĞAN DEMİR
|% 0,12
|892
|TKP
|MUSTAFA ARSLAN
|% 0,11
|813
|MİLLET
|MEHMET SÜMER
|% 0,11
|791
|EMEP
|CAN DENİZ KALKAN
|% 0,1
|704
|DSP
|DAVUT OCAK
|% 0,09
|693
|MİLLİ YOL
|CANER BOYRAZ
|% 0,07
|542
|GELECEK PARTİSİ
|MUHAMMED TOSUN
|% 0,06
|460
|HKP
|NUH YAVUZ
|% 0,05
|385
|HAK-PAR
|NAZENİN GÜNEŞ
|% 0,05
|333
|BAĞIMSIZ
|AHMET ÜLGEN
|% 0,04
|276
|TKH
|BENGİSU İÇTEN
|% 0,04
|272
|BAĞIMSIZ
|ENVER SUNGUR
|% 0,03
|256
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 77,27
|Katılım Oranı
|:
|% 90,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AYHAN ARSLAN
|% 45,12
|1.522
|CHP
|MUSTAFA DURSUN
|% 44,86
|1.513
|İYİ PARTİ
|OSMAN TÜRK
|% 6,46
|218
|YENİDEN REFAH
|CİHANGİR ŞAHİN
|% 2,31
|78
|SAADET
|NECMETTİN EMRE ŞAHİN
|% 0,53
|18
|ZAFER PARTİSİ
|ERKAN ÇELİK
|% 0,51
|17
|BTP
|NACİ DEMİR
|% 0,18
|6
|DİĞER
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,29
|Katılım Oranı
|:
|% 86,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SELAHATTİN METİN
|% 44,92
|7.121
|İYİ PARTİ
|ERHAN ÖZHAN
|% 29,53
|4.681
|YENİDEN REFAH
|ŞİNASİ GÜLCÜOĞLU
|% 13,09
|2.076
|CHP
|İBRAHİM MARZIOĞLU
|% 7,83
|1.242
|SAADET
|MUHAMMED EMİR TAŞÇI
|% 2,25
|357
|BÜYÜK BİRLİK
|FATMA ŞENYÜZ GÜNER
|% 1,44
|228
|ZAFER PARTİSİ
|MAVUŞ YALÇIN
|% 0,66
|104
|BTP
|TURGAY KAYA
|% 0,28
|45
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ADEM ŞENGÜL
|% 36,14
|14.523
|BÜYÜK BİRLİK
|İMDAT GÜVEN
|% 30,3
|12.177
|İYİ PARTİ
|SONGÜL ÖZDEMİR
|% 12,79
|5.139
|YENİDEN REFAH
|BAYRAM SABAH
|% 10,13
|4.070
|CHP
|FARUK KÜRKCÜ
|% 5,03
|2.023
|ZAFER PARTİSİ
|DOĞAN BALAK
|% 3,05
|1.226
|SAADET
|MUSTAFA ÜLKER
|% 1,95
|785
|BTP
|ÖZAY SUSAM
|% 0,37
|151
|HKP
|CEREN YAĞMUR TÖRÜN
|% 0,12
|48
|HÜDA PAR
|FATİH GÜLTEKİN
|% 0,12
|47
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,45
|Katılım Oranı
|:
|% 79,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞEREF GÜLESER
|% 51,94
|1.805
|AK PARTİ
|VURAL COŞKUN
|% 41,87
|1.455
|YENİDEN REFAH
|AYCAN KARADAVUT
|% 1,99
|69
|DİĞER
|% 1,58
|55
|İYİ PARTİ
|ALİ DİNÇER KUZUGÜDEN
|% 1,35
|47
|SAADET
|EMİN GÖNEN
|% 0,46
|16
|ZAFER PARTİSİ
|İHSAN LALE
|% 0,38
|13
|BTP
|AHMET ÇAKIBEY
|% 0,26
|9
|MİLLİ YOL
|ZELİHA İNAL
|% 0,17
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BİLAL ÖZDOĞAN
|% 39,04
|3.226
|YENİDEN REFAH
|BÜNYAMİN GEÇGİL
|% 33,93
|2.804
|BAĞIMSIZ
|SERDAR GÜNEK
|% 8,83
|730
|SAADET
|OSMAN PALAZ
|% 6,37
|526
|CHP
|KADİR ADANIR
|% 4,22
|349
|ZAFER PARTİSİ
|İBRAHİM BOYA
|% 2,57
|212
|İYİ PARTİ
|ALPER CEYHAN
|% 1,99
|164
|BTP
|MEHMET SARIALP
|% 1,11
|92
|BÜYÜK BİRLİK
|MAHMUT BAĞLAMIŞ
|% 1,03
|85
|VATAN PARTİSİ
|EVREN TALAY
|% 0,38
|31
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL BAYAM
|% 0,3
|25
|HÜDA PAR
|SİNAN YORULMAZ
|% 0,21
|17
|MİLLİ YOL
|ESMA BİLGİ
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,73
|Katılım Oranı
|:
|% 87,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA İLMEK
|% 45,25
|8.208
|YENİDEN REFAH
|ZEKERİYA KARAYOL
|% 35,92
|6.515
|İYİ PARTİ
|RECEP GÜNGÖR
|% 11,87
|2.153
|CHP
|AYŞE KENDİR
|% 3,66
|664
|SAADET
|KERİM ÇÜRÜTTÜ
|% 2,09
|379
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ GÜLTEKİN
|% 0,77
|139
|HÜDA PAR
|İBRAHİM KAYA
|% 0,19
|34
|BTP
|HACI BEKİR TOPÇU
|% 0,13
|24
|MİLLİ YOL
|FERUDUN ÖZCAN
|% 0,1
|18
|DİĞER
|% 0,02
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,08
|Katılım Oranı
|:
|% 75,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR
|% 35,46
|71.197
|YENİDEN REFAH
|ÖNDER NARİN
|% 23,01
|46.192
|CHP
|MUSTAFA YILDIZ
|% 15,3
|30.714
|İYİ PARTİ
|YURDER ŞAHİN
|% 11,44
|22.972
|ZAFER PARTİSİ
|AYŞE COŞKUN
|% 4,1
|8.225
|SAADET
|RECEP GÜNGÖR
|% 3,95
|7.933
|BÜYÜK BİRLİK
|YAHYA VAROL
|% 3,26
|6.544
|DEM PARTİ
|YAKUP KAYA
|% 0,94
|1.879
|DEVA PARTİSİ
|KADİR TÜRKMEN
|% 0,6
|1.211
|DİĞER
|% 0,4
|799
|BTP
|BAKİ ERDEMCİ
|% 0,34
|682
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN YAZĞAN
|% 0,21
|427
|TİP
|EREN GÜRPINAR
|% 0,19
|374
|MİLLET
|MESUT TAŞPINAR
|% 0,17
|349
|GELECEK PARTİSİ
|YUNUS KIRBOĞA
|% 0,15
|294
|TKP
|ZEHRA BETÜL ATMACA
|% 0,14
|286
|BAĞIMSIZ
|HAYRETTİN DAĞ
|% 0,11
|228
|VATAN PARTİSİ
|ASIM BULUR
|% 0,11
|221
|HKP
|ENES EROĞLU
|% 0,06
|128
|MİLLİ YOL
|EBUBEKİR BİLGİ
|% 0,06
|125
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,44
|Katılım Oranı
|:
|% 75,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HACI MUSTAFA PALANCIOĞLU
|% 37,17
|103.021
|YENİDEN REFAH
|AHMET TAYLAN
|% 19,76
|54.774
|CHP
|ÖZGÜR ALÇI
|% 14,6
|40.470
|İYİ PARTİ
|SEDAT KILINÇ
|% 14,51
|40.205
|SAADET
|BAKİ COŞKUN
|% 4,34
|12.041
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET EROL
|% 4,12
|11.405
|BÜYÜK BİRLİK
|ERCAN YOZGAT
|% 2,57
|7.129
|DİĞER
|% 0,61
|1.678
|DEM PARTİ
|HASAN EKİCİ
|% 0,47
|1.295
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ANKARALIOĞLU
|% 0,39
|1.086
|BTP
|AYTAÇ TEKİN
|% 0,28
|764
|HÜDA PAR
|MUSTAFA YALÇINKAYA
|% 0,2
|566
|TİP
|MÜBEYRA İLHAN
|% 0,16
|455
|TKP
|MUHAMMED BAYRAM
|% 0,12
|323
|BAĞIMSIZ
|YUSUF ALİ YEŞİLYURT
|% 0,11
|316
|DSP
|EFEKAN ULU
|% 0,11
|310
|VATAN PARTİSİ
|İBRAHİM KANİ
|% 0,11
|298
|MİLLET
|SÜLEYMAN ÖZHAN
|% 0,11
|291
|HKP
|SAADET GÜRTAN
|% 0,1
|267
|GELECEK PARTİSİ
|HASAN HÜSEYİN AKKUŞ
|% 0,09
|262
|MİLLİ YOL
|YASİN BOZKAYA
|% 0,07
|186
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HALİT DEMİR
|% 69,9
|1.997
|İYİ PARTİ
|HALİL İBRAHİM ÇAĞRI
|% 9,21
|263
|CHP
|İRFANİYE ALMAZ
|% 9,14
|261
|BÜYÜK BİRLİK
|ERSİM BİNGÖL
|% 4,69
|134
|YENİDEN REFAH
|ALİ ÇOMUK
|% 4,62
|132
|ZAFER PARTİSİ
|MESUT KARAYURT
|% 0,81
|23
|SAADET
|VEDAT ALİ TUR
|% 0,59
|17
|DEVA PARTİSİ
|SEVGİ KIZILAY
|% 0,49
|14
|MİLLİ YOL
|HATİCE BAŞMUTAF KARA
|% 0,24
|7
|HÜDA PAR
|SÜLEYMAN ARSLAN
|% 0,21
|6
|BTP
|HACI ELMA
|% 0,1
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70,92
|Katılım Oranı
|:
|% 81,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|DENİZ YAĞAN
|% 35,75
|3.589
|MHP
|MENDUH UZUNLUOĞLU
|% 30,11
|3.023
|DEVA PARTİSİ
|FAZIL DEMİRCİOĞLU
|% 11,16
|1.120
|MİLLİ YOL
|SERVET KANTEKİN
|% 10,72
|1.076
|BÜYÜK BİRLİK
|HAYRETTİN USLU
|% 3,65
|367
|YENİDEN REFAH
|NİZAMETTİN AKÇA
|% 3,53
|355
|İYİ PARTİ
|METİN KILIÇASLAN
|% 3,44
|345
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA CAN ÖZDEN
|% 0,74
|74
|SAADET
|YASİN ŞAHAN
|% 0,58
|58
|BTP
|EMREHAN METİN
|% 0,29
|29
|DİĞER
|% 0,03
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,08
|Katılım Oranı
|:
|% 84,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BEKİR AYYILDIRIM
|% 36,93
|3.418
|CHP
|MURAT ÖZCAN
|% 31,6
|2.925
|YENİDEN REFAH
|MÜKREMİN SAYAN
|% 14,35
|1.328
|SAADET
|FATMA YILDIZ
|% 10,84
|1.003
|BÜYÜK BİRLİK
|ERDİNÇ AYDOĞDU
|% 2,87
|266
|DİĞER
|% 1,46
|135
|BTP
|HASAN UĞUR
|% 1,1
|102
|ZAFER PARTİSİ
|ERDEM GÖKDEMİR
|% 0,6
|56
|DEVA PARTİSİ
|HİDAYET SOYLU
|% 0,25
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖMER FARUK EROĞLU
|% 45,93
|3.602
|MHP
|BAKİ BAYRAK
|% 38,52
|3.021
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ARIK
|% 13,07
|1.025
|BÜYÜK BİRLİK
|ÖCAL ARSLANKAYA
|% 0,89
|70
|SAADET
|MEHMET YILDIZ
|% 0,53
|42
|ZAFER PARTİSİ
|TOLGA DAŞKIN
|% 0,5
|39
|DEM PARTİ
|ERDEM ÇELEBİ
|% 0,36
|28
|BTP
|MUSTAFA KURT
|% 0,2
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA YALÇIN
|% 33,33
|27.670
|İYİ PARTİ
|GÖKER GÖZÜTOK
|% 25,41
|21.094
|CHP
|HACI İBRAHİM YILDIRIM
|% 17,44
|14.478
|YENİDEN REFAH
|SELVER BOZTAŞ
|% 11,93
|9.899
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH DÖKMECİ
|% 4,83
|4.011
|BÜYÜK BİRLİK
|HAKAN TAŞPINAR
|% 2,38
|1.973
|SAADET
|HARUN HALİLULLAH TOPRAK
|% 2,28
|1.896
|DİĞER
|% 0,67
|556
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA KAFA
|% 0,48
|394
|BTP
|KADİR TORCU
|% 0,4
|331
|TİP
|SERDAR ALTUNER
|% 0,36
|299
|HÜDA PAR
|MEHMET SIDDIK EĞDEMİR
|% 0,23
|188
|TKP
|SEVDA ÇİÇEK
|% 0,2
|165
|HKP
|ÖNDER KARA
|% 0,06
|53
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|OSMAN KOÇ
|% 54,62
|7.491
|AK PARTİ
|DAVUT ŞAHİN
|% 37,42
|5.132
|YENİDEN REFAH
|RAŞİT KARAGÖZ
|% 3,91
|536
|SAADET
|SELÇUK ONAT
|% 3,23
|443
|ZAFER PARTİSİ
|AYSEL ÇİMEN
|% 0,6
|83
|MİLLİ YOL
|İBRAHİM YALÇIN
|% 0,12
|16
|BTP
|ADEM KORKMAZ
|% 0,1
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ESAT ÖZTÜRK
|% 44,23
|9.782
|YENİDEN REFAH
|VEYSEL EKİNCİ
|% 40,17
|8.885
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BALCI
|% 9,59
|2.120
|CHP
|MEHMET ACARBAŞ
|% 2,44
|540
|SAADET
|NUH TOSUN
|% 2,38
|527
|ZAFER PARTİSİ
|TAYFUR ÖZÇINAR
|% 0,73
|162
|BTP
|HÜSEYİN SEMİH SİNER
|% 0,19
|43
|HÜDA PAR
|MUSTAFA DEMİRALP
|% 0,17
|37
|DİĞER
|% 0,1
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİT TAŞYAPAN
|% 42,02
|4.310
|İYİ PARTİ
|SALİH KARAGÖZ
|% 42,01
|4.309
|CHP
|DENİZ ONAÇ
|% 11,68
|1.198
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKİF ÇETİN
|% 2,78
|285
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR ELKATMIŞ
|% 0,71
|73
|SAADET
|MEHMET SUAT DEMİRBAŞ
|% 0,41
|42
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA TEPE
|% 0,21
|22
|BTP
|HÜSEYİN GÜLMÜŞ
|% 0,14
|14
|MİLLİ YOL
|BAYRAM ÖZKAN
|% 0,04
|4
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 02.15 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 59.78, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 31.23 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 98,27'si açıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, rakibinin kazandığını iddia etmesine rağmen sandık sonuçlarına güvendiklerini ve seçimi kazandıklarını belirtti.
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