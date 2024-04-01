KAYSERİ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:44  Güncelleme: 01:45
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.414
Toplam Seçmen : 1.039.684
Açılan Sandık : 3.221
Açılan Sandık Oranı : % 94,35
Kullanılan Oy : 765.019
Geçerli Oy : 730.652
Katılım Oranı : % 77,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEMDUH BÜYÜKKILIÇ% 38,6282.001
YENİDEN REFAHABDULLAH ÖZKIRIŞ% 19,63143.398
İYİ PARTİKAZIM YÜCEL% 14,42105.343
CHPMURAT MOLU% 14,1103.050
SAADETMAHMUT ARIKAN% 5,6541.280
ZAFER PARTİSİİSMAİL TANRIÖVEN% 3,6326.536
DİĞER% 0,785.695
DEM PARTİİHSAN SARIYAR% 0,523.815
DEVA PARTİSİİBRAHİM GÖZ% 0,42.938
MEMLEKETDENİZ COŞKUN% 0,312.267
BTPBATTAL ÇETİNE% 0,32.211
BAĞIMSIZALİ AYTEKİN% 0,181.293
HÜDA PARMEHMET ÇALHAN% 0,171.242
TİPSAMİ KİRİK% 0,161.147
DPAYGÖKÇE KARAKAYA% 0,151.080
YTPFERDİ KARABACAK% 0,13939
VATAN PARTİSİERDOĞAN DEMİR% 0,12892
TKPMUSTAFA ARSLAN% 0,11813
MİLLETMEHMET SÜMER% 0,11791
EMEPCAN DENİZ KALKAN% 0,1704
DSPDAVUT OCAK% 0,09693
MİLLİ YOLCANER BOYRAZ% 0,07542
GELECEK PARTİSİMUHAMMED TOSUN% 0,06460
HKPNUH YAVUZ% 0,05385
HAK-PARNAZENİN GÜNEŞ% 0,05333
BAĞIMSIZAHMET ÜLGEN% 0,04276
TKHBENGİSU İÇTEN% 0,04272
BAĞIMSIZENVER SUNGUR% 0,03256
AKKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 77,27
Katılım Oranı : % 90,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYHAN ARSLAN% 45,121.522
CHPMUSTAFA DURSUN% 44,861.513
İYİ PARTİOSMAN TÜRK% 6,46218
YENİDEN REFAHCİHANGİR ŞAHİN% 2,3178
SAADETNECMETTİN EMRE ŞAHİN% 0,5318
ZAFER PARTİSİERKAN ÇELİK% 0,5117
BTPNACİ DEMİR% 0,186
DİĞER% 0,031
BÜNYAN

Açılan Sandık Oranı : % 95,29
Katılım Oranı : % 86,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSELAHATTİN METİN% 44,927.121
İYİ PARTİERHAN ÖZHAN% 29,534.681
YENİDEN REFAHŞİNASİ GÜLCÜOĞLU% 13,092.076
CHPİBRAHİM MARZIOĞLU% 7,831.242
SAADETMUHAMMED EMİR TAŞÇI% 2,25357
BÜYÜK BİRLİKFATMA ŞENYÜZ GÜNER% 1,44228
ZAFER PARTİSİMAVUŞ YALÇIN% 0,66104
BTPTURGAY KAYA% 0,2845
DEVELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADEM ŞENGÜL% 36,1414.523
BÜYÜK BİRLİKİMDAT GÜVEN% 30,312.177
İYİ PARTİSONGÜL ÖZDEMİR% 12,795.139
YENİDEN REFAHBAYRAM SABAH% 10,134.070
CHPFARUK KÜRKCÜ% 5,032.023
ZAFER PARTİSİDOĞAN BALAK% 3,051.226
SAADETMUSTAFA ÜLKER% 1,95785
BTPÖZAY SUSAM% 0,37151
HKPCEREN YAĞMUR TÖRÜN% 0,1248
HÜDA PARFATİH GÜLTEKİN% 0,1247
FELAHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 95,45
Katılım Oranı : % 79,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞEREF GÜLESER% 51,941.805
AK PARTİVURAL COŞKUN% 41,871.455
YENİDEN REFAHAYCAN KARADAVUT% 1,9969
DİĞER% 1,5855
İYİ PARTİALİ DİNÇER KUZUGÜDEN% 1,3547
SAADETEMİN GÖNEN% 0,4616
ZAFER PARTİSİİHSAN LALE% 0,3813
BTPAHMET ÇAKIBEY% 0,269
MİLLİ YOLZELİHA İNAL% 0,176
HACILAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL ÖZDOĞAN% 39,043.226
YENİDEN REFAHBÜNYAMİN GEÇGİL% 33,932.804
BAĞIMSIZSERDAR GÜNEK% 8,83730
SAADETOSMAN PALAZ% 6,37526
CHPKADİR ADANIR% 4,22349
ZAFER PARTİSİİBRAHİM BOYA% 2,57212
İYİ PARTİALPER CEYHAN% 1,99164
BTPMEHMET SARIALP% 1,1192
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT BAĞLAMIŞ% 1,0385
VATAN PARTİSİEVREN TALAY% 0,3831
DEVA PARTİSİİSMAİL BAYAM% 0,325
HÜDA PARSİNAN YORULMAZ% 0,2117
MİLLİ YOLESMA BİLGİ% 0,022
İNCESU

Açılan Sandık Oranı : % 98,73
Katılım Oranı : % 87,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İLMEK% 45,258.208
YENİDEN REFAHZEKERİYA KARAYOL% 35,926.515
İYİ PARTİRECEP GÜNGÖR% 11,872.153
CHPAYŞE KENDİR% 3,66664
SAADETKERİM ÇÜRÜTTÜ% 2,09379
ZAFER PARTİSİALİ GÜLTEKİN% 0,77139
HÜDA PARİBRAHİM KAYA% 0,1934
BTPHACI BEKİR TOPÇU% 0,1324
MİLLİ YOLFERUDUN ÖZCAN% 0,118
DİĞER% 0,024
KOCASİNAN

Açılan Sandık Oranı : % 96,08
Katılım Oranı : % 75,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÇOLAKBAYRAKDAR% 35,4671.197
YENİDEN REFAHÖNDER NARİN% 23,0146.192
CHPMUSTAFA YILDIZ% 15,330.714
İYİ PARTİYURDER ŞAHİN% 11,4422.972
ZAFER PARTİSİAYŞE COŞKUN% 4,18.225
SAADETRECEP GÜNGÖR% 3,957.933
BÜYÜK BİRLİKYAHYA VAROL% 3,266.544
DEM PARTİYAKUP KAYA% 0,941.879
DEVA PARTİSİKADİR TÜRKMEN% 0,61.211
DİĞER% 0,4799
BTPBAKİ ERDEMCİ% 0,34682
HÜDA PARHÜSEYİN YAZĞAN% 0,21427
TİPEREN GÜRPINAR% 0,19374
MİLLETMESUT TAŞPINAR% 0,17349
GELECEK PARTİSİYUNUS KIRBOĞA% 0,15294
TKPZEHRA BETÜL ATMACA% 0,14286
BAĞIMSIZHAYRETTİN DAĞ% 0,11228
VATAN PARTİSİASIM BULUR% 0,11221
HKPENES EROĞLU% 0,06128
MİLLİ YOLEBUBEKİR BİLGİ% 0,06125
MELİKGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 92,44
Katılım Oranı : % 75,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHACI MUSTAFA PALANCIOĞLU% 37,17103.021
YENİDEN REFAHAHMET TAYLAN% 19,7654.774
CHPÖZGÜR ALÇI% 14,640.470
İYİ PARTİSEDAT KILINÇ% 14,5140.205
SAADETBAKİ COŞKUN% 4,3412.041
ZAFER PARTİSİAHMET EROL% 4,1211.405
BÜYÜK BİRLİKERCAN YOZGAT% 2,577.129
DİĞER% 0,611.678
DEM PARTİHASAN EKİCİ% 0,471.295
DEVA PARTİSİMEHMET ANKARALIOĞLU% 0,391.086
BTPAYTAÇ TEKİN% 0,28764
HÜDA PARMUSTAFA YALÇINKAYA% 0,2566
TİPMÜBEYRA İLHAN% 0,16455
TKPMUHAMMED BAYRAM% 0,12323
BAĞIMSIZYUSUF ALİ YEŞİLYURT% 0,11316
DSPEFEKAN ULU% 0,11310
VATAN PARTİSİİBRAHİM KANİ% 0,11298
MİLLETSÜLEYMAN ÖZHAN% 0,11291
HKPSAADET GÜRTAN% 0,1267
GELECEK PARTİSİHASAN HÜSEYİN AKKUŞ% 0,09262
MİLLİ YOLYASİN BOZKAYA% 0,07186
ÖZVATAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİT DEMİR% 69,91.997
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM ÇAĞRI% 9,21263
CHPİRFANİYE ALMAZ% 9,14261
BÜYÜK BİRLİKERSİM BİNGÖL% 4,69134
YENİDEN REFAHALİ ÇOMUK% 4,62132
ZAFER PARTİSİMESUT KARAYURT% 0,8123
SAADETVEDAT ALİ TUR% 0,5917
DEVA PARTİSİSEVGİ KIZILAY% 0,4914
MİLLİ YOLHATİCE BAŞMUTAF KARA% 0,247
HÜDA PARSÜLEYMAN ARSLAN% 0,216
BTPHACI ELMA% 0,13
PINARBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 70,92
Katılım Oranı : % 81,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDENİZ YAĞAN% 35,753.589
MHPMENDUH UZUNLUOĞLU% 30,113.023
DEVA PARTİSİFAZIL DEMİRCİOĞLU% 11,161.120
MİLLİ YOLSERVET KANTEKİN% 10,721.076
BÜYÜK BİRLİKHAYRETTİN USLU% 3,65367
YENİDEN REFAHNİZAMETTİN AKÇA% 3,53355
İYİ PARTİMETİN KILIÇASLAN% 3,44345
ZAFER PARTİSİMUSTAFA CAN ÖZDEN% 0,7474
SAADETYASİN ŞAHAN% 0,5858
BTPEMREHAN METİN% 0,2929
DİĞER% 0,033
SARIOĞLAN

Açılan Sandık Oranı : % 96,08
Katılım Oranı : % 84,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR AYYILDIRIM% 36,933.418
CHPMURAT ÖZCAN% 31,62.925
YENİDEN REFAHMÜKREMİN SAYAN% 14,351.328
SAADETFATMA YILDIZ% 10,841.003
BÜYÜK BİRLİKERDİNÇ AYDOĞDU% 2,87266
DİĞER% 1,46135
BTPHASAN UĞUR% 1,1102
ZAFER PARTİSİERDEM GÖKDEMİR% 0,656
DEVA PARTİSİHİDAYET SOYLU% 0,2523
SARIZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖMER FARUK EROĞLU% 45,933.602
MHPBAKİ BAYRAK% 38,523.021
YENİDEN REFAHMUSTAFA ARIK% 13,071.025
BÜYÜK BİRLİKÖCAL ARSLANKAYA% 0,8970
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,5342
ZAFER PARTİSİTOLGA DAŞKIN% 0,539
DEM PARTİERDEM ÇELEBİ% 0,3628
BTPMUSTAFA KURT% 0,216
TALAS

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA YALÇIN% 33,3327.670
İYİ PARTİGÖKER GÖZÜTOK% 25,4121.094
CHPHACI İBRAHİM YILDIRIM% 17,4414.478
YENİDEN REFAHSELVER BOZTAŞ% 11,939.899
ZAFER PARTİSİABDULLAH DÖKMECİ% 4,834.011
BÜYÜK BİRLİKHAKAN TAŞPINAR% 2,381.973
SAADETHARUN HALİLULLAH TOPRAK% 2,281.896
DİĞER% 0,67556
DEVA PARTİSİMUSTAFA KAFA% 0,48394
BTPKADİR TORCU% 0,4331
TİPSERDAR ALTUNER% 0,36299
HÜDA PARMEHMET SIDDIK EĞDEMİR% 0,23188
TKPSEVDA ÇİÇEK% 0,2165
HKPÖNDER KARA% 0,0653
TOMARZA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİOSMAN KOÇ% 54,627.491
AK PARTİDAVUT ŞAHİN% 37,425.132
YENİDEN REFAHRAŞİT KARAGÖZ% 3,91536
SAADETSELÇUK ONAT% 3,23443
ZAFER PARTİSİAYSEL ÇİMEN% 0,683
MİLLİ YOLİBRAHİM YALÇIN% 0,1216
BTPADEM KORKMAZ% 0,114
YAHYALI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİESAT ÖZTÜRK% 44,239.782
YENİDEN REFAHVEYSEL EKİNCİ% 40,178.885
İYİ PARTİMUSTAFA BALCI% 9,592.120
CHPMEHMET ACARBAŞ% 2,44540
SAADETNUH TOSUN% 2,38527
ZAFER PARTİSİTAYFUR ÖZÇINAR% 0,73162
BTPHÜSEYİN SEMİH SİNER% 0,1943
HÜDA PARMUSTAFA DEMİRALP% 0,1737
DİĞER% 0,122
YEŞİLHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİT TAŞYAPAN% 42,024.310
İYİ PARTİSALİH KARAGÖZ% 42,014.309
CHPDENİZ ONAÇ% 11,681.198
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÇETİN% 2,78285
ZAFER PARTİSİBEKİR ELKATMIŞ% 0,7173
SAADETMEHMET SUAT DEMİRBAŞ% 0,4142
DEVA PARTİSİMUSTAFA TEPE% 0,2122
BTPHÜSEYİN GÜLMÜŞ% 0,1414
MİLLİ YOLBAYRAM ÖZKAN% 0,044

Kaynak: AA

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