Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 50\'nci yılına özel sergi Bakan Güler ve Bakan Ersoy\'un katılımıyla açıldı

KIBRIS Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılı nedeniyle düzenlenen serginin açılışı KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleşti.

Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda, 'Kıbrıs Barış Harekatı' sergisi düzenlendi. Sergiye, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Köse, MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hava Tuğgeneral Ramazan Toper, 3'ncü Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, Bakan Güler ve Bakan Ersoy, açılış kurdelesini kestikten sonra sergi özel defterini imzalayarak, Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı sergisini gezdi. Armoni Mızıkası Komutanlığı'nın düzenlediği müzik gösterisi dinlendi.

'TÜRK ASKERİNİN KAHRAMANLIĞI ALTIN HARFLERLE YAZILMIŞTIR'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'mızın 50'nci yılını harekatın şanına yakışır şekilde gerçekleştirdiğimiz, görkemli etkinlikler ile kutlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Kıbrıs Barış Harekatı'nın anlamını ve büyüklüğünü vurgulayan aynı zamanda Kıbrıslı kardeşlerimizle olan dayanışmamızın bir ifadesi olan bu güzide serginin açılmasında emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Kıbrıs Barış Harekatı Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin Cumhuriyet tarihinde en kapsamlı harekatı olması ve büyük bir başarı ile icra edilmesinin müstesna bir yeri vardır. Böylesine kritik bir harekatı tarihi belgeler ve metaryeller üzerinden en doğru ve en güzel şekilde anlatan bu serginin, harekatın ne şekilde ve hangi şartlarda icra edildiğini ve kahraman Mehmetçiğin, mücahit ve mücahitlerimizin vatan için büyük bir fedakarlıkla nasıl bir mücadele ettiklerini göstermesi bakımından son derece anlamlı olduğunu değerlendiriyorum. Türk askerinin yeteneklerini, emsalsiz kahramanlığı ve fedakarlığı bir kez daha tarihe altın harfler ile yazılmıştır. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki yarım asır önce soydaşlarımızın nasıl yaşadığı, zulüm ve acılarına sessiz kalmayıp kardeşlerimizin haklarını nasıl koruduysak, bugün de aynı azim ve kararlılıkla Kıbrıs türkünün yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki geçmişinin tarihini layıkıyla bilmeyenler bugünü anlamlandıramayacağı gibi, geleceklerini de doğru olarak şekillendiremezler. Gazilerimizi, mücahit ve mücahitlerimizi saygı ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahramanlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'NE İLE MÜCADELE ETTİĞİMİZİ ASLA UNUTMAMAK ZORUNDAYIZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bizim güçlü ve güvende olmamız yetmedi hiçbir zaman bize. Çünkü güçlü ve güvende olmayanlar vardı sınırlarımız dışında ve bizi çağırıyorlardı. El verdiğimiz ve anlaşmaya vardığımız niceleri oldu. Kimisi, vefa gösterdi sözünde durdu. Kimisi, fırsatını bulduğu ilk anda sözünden dönüp sırtımızdan vurdu. Hoşgörü ve merhamete zulümle, kanla, katliamla karşılık verdi. Kıbrıs, bu ikinci gurubun ne kadar alçalabileceğini gösteren yakın tarihimizdeki en ciddi örnektir. Kıbrıs, Türk'ün akıl almaz bir zalimlikle sınandığı ve bir kez daha emperyalizme, sömürgeciliklere üstün ırk olduğunu düşünen hastalıklı zihinlere haddini bildirdiği yerdir. Yaklaşık 65 bin yıl önce başlayan sürece baktığımızda, batının çifte standardını, masada söylediklerini kalktıkları an inkar edişlerini, masumlara sırt çevirip, katillere arka çıkışlarını tekrar tekrar görmekteyiz. Dediğim gibi, çok derine inmeye gerek yok. Gizli değil hiçbir şey. İşte Kıbrıs'ı anlamak bunun için çok önemli. Neye karşı durduğumuzu, neler ile mücadele edip, dize getirdiğimizi bilmek asla unutmamak zorundayız" dedi.

'KIBRIS TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE VAROLUŞ MÜCADELESİ GÖSTERDİ'

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "Her türlü zulme, her türlü baskıya, her türlü işkenceye, her türlü ekonomik ambargolara rağmen, Kıbrıs Türk'ü direndi. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti'nde bir varoluş mücadelesi gösterdi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Kıbrıs Türk'ü kurduğu Türk Mukavemet Teşkilatı ile aynı hassasiyeti gösterdi. Bütün bunları yaparken de Türkiye Cumhuriyeti ile devamlı ilişkiler içerisinde bu varoluş mücadelesini gösterdiler" şeklinde konuştu.

Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı 50'nci Yıl Sergisi Harbiye Askeri Müzesi'nde 9 ay daha ziyaretçilerini ağırlamaya ve o dönemi gözler önüne sermeye devam edecek.