KIRIKKALE SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|406
|Toplam Seçmen
|:
|136.251
|Açılan Sandık
|:
|347
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,47
|Kullanılan Oy
|:
|87.066
|Geçerli Oy
|:
|84.223
|Katılım Oranı
|:
|% 74,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ÖNAL
|% 50,58
|42.603
|AK PARTİ
|MEHMET SAYGILI
|% 22,9
|19.283
|MHP
|HARUN ULUSOY
|% 18,57
|15.638
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ALİ TEKİNAY
|% 3,46
|2.915
|İYİ PARTİ
|YAVUZ KUZUCU
|% 1,19
|1.002
|ZAFER PARTİSİ
|EMİN ERKEÇ
|% 1,04
|880
|SAADET
|VEYSEL KUTLUCA
|% 0,57
|479
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET EMİN YILMAZ
|% 0,35
|293
|DİĞER
|% 0,29
|242
|DEVA PARTİSİ
|ADEM ATMANİ
|% 0,21
|177
|BTP
|AHMET TONBAZ
|% 0,15
|128
|MİLLİ YOL
|CANTAŞ KIYMAZ
|% 0,11
|91
|BAĞIMSIZ
|HARUN GÜNAY
|% 0,11
|89
|HÜDA PAR
|YASİN DURSUN
|% 0,1
|87
|DEM PARTİ
|CAHİDE DORAK
|% 0,09
|75
|DP
|HACI SALİH BABAYİĞİT
|% 0,07
|58
|MİLLET
|MUAMMER AÇIKGÖZ
|% 0,05
|43
|ANAP
|ŞERAFETTİN GÜREL
|% 0,05
|38
|DSP
|TUĞÇE SEVİL
|% 0,04
|38
|HKP
|GÜLAY ERDEM
|% 0,03
|29
|TKH
|DİLARA KARA
|% 0,02
|20
|HAK-PAR
|İBRAHİM POLAT
|% 0,02
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HALİL İBRAHİM BİŞKİN
|% 41,54
|1.854
|AK PARTİ
|HAYDAR GÜLÇİMEN
|% 40,42
|1.804
|DİĞER
|% 15,98
|713
|CHP
|İBRAHİM ALSANCAK
|% 1,88
|84
|İYİ PARTİ
|YAKUP DÜĞEROĞLU
|% 0,07
|3
|BÜYÜK BİRLİK
|YUNUS EMRE KACAR
|% 0,07
|3
|YENİDEN REFAH
|MEHMET PEKTAŞ
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 88,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|HİLMİ ŞEN
|% 47,3
|307
|AK PARTİ
|ALİ DEDELİOĞLU
|% 43,76
|284
|CHP
|MUSTAFA KESKİN
|% 6,93
|45
|İYİ PARTİ
|HACER AKSOY
|% 1,08
|7
|MHP
|NAZIM BOZKURT
|% 0,46
|3
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA BAŞTUĞ
|% 0,16
|1
|BTP
|SIDIKA AKÇİN
|% 0,16
|1
|SAADET
|ALİ SEVİNDİM
|% 0,15
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YAŞAR ERDEMİR
|% 49,73
|558
|MHP
|NAFİ YAKUT
|% 42,96
|482
|CHP
|FAİK KESKİNKILIÇ
|% 5,08
|57
|İYİ PARTİ
|HİLAL AVŞAROĞLU
|% 0,71
|8
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA YILMAZ
|% 0,71
|8
|ZAFER PARTİSİ
|METİN YAYLICI
|% 0,45
|5
|ANAP
|MUHİTTİN TEKİN
|% 0,18
|2
|BTP
|ÜMİT ÖZTÜRK
|% 0,09
|1
|SAADET
|HALİL İBRAHİM SARI
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 93,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YILMAZ UYAN
|% 50,32
|944
|YENİDEN REFAH
|TURGUT ÖZDEM
|% 45,89
|861
|MHP
|AYTEKİN ARAÇ
|% 1,39
|26
|SAADET
|ALİ GÜNDOĞAN
|% 0,69
|13
|DİĞER
|% 0,64
|12
|İYİ PARTİ
|NECMİ DEMİRAY
|% 0,48
|9
|ZAFER PARTİSİ
|MERT KUNDUZ
|% 0,43
|8
|HÜDA PAR
|ÖMER FARUK KOYUNCU
|% 0,11
|2
|DP
|MUSTAFA ÖZYÖN
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN ÖZÇELİK
|% 32,85
|698
|YENİDEN REFAH
|ADİL HASGÜL
|% 27,9
|593
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN AVAN
|% 25,22
|536
|MHP
|EMBİYA CAN
|% 13,46
|286
|İYİ PARTİ
|OSMAN YILDIRIM
|% 0,38
|8
|CHP
|TURGUTHAN YILMAZ
|% 0,14
|3
|SAADET
|SAMİYE ÖZCAN
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EKMEL CÖNGER
|% 44,7
|2.033
|BÜYÜK BİRLİK
|YAHYA UCAÇELİK
|% 16,51
|751
|YENİDEN REFAH
|HALİM BULUT
|% 13,48
|613
|CHP
|MEHMET EMİN ÇOLAKOĞLU
|% 11,99
|545
|MHP
|MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU
|% 8,51
|387
|İYİ PARTİ
|ZAFER ÇAKMAKLI
|% 2
|91
|GELECEK PARTİSİ
|ŞABAB YÜCEL GEDİKALİ
|% 1,91
|87
|ZAFER PARTİSİ
|HARUN ERKEÇ
|% 0,46
|21
|BTP
|FATİH YAMANEL
|% 0,22
|10
|HÜDA PAR
|SÜHEYYİB ŞAHİN
|% 0,11
|5
|DP
|YASİN BULUT
|% 0,11
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SEYFETTİN ÇETİNER
|% 51,19
|645
|MHP
|İSMAİL BİLDİK
|% 46,43
|585
|CHP
|ALİ EKBER ARSLAN
|% 1,19
|15
|İYİ PARTİ
|KEMAL KURT
|% 0,47
|6
|BTP
|HALİL AÇIKGÖZ
|% 0,32
|4
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ÜÇER
|% 0,16
|2
|DP
|HALİL İBRAHİM ÖZKÖK
|% 0,16
|2
|SAADET
|ARAP ÇALAN
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70,97
|Katılım Oranı
|:
|% 79,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET SUNGUR
|% 42,8
|4.823
|MHP
|OSMAN TÜRKYILMAZ
|% 35,06
|3.951
|CHP
|UMUT KAZAN
|% 15,91
|1.793
|DİĞER
|% 3,44
|388
|İYİ PARTİ
|AHMET ERGİN
|% 2
|225
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ULUSOY
|% 0,44
|50
|SAADET
|MÜİN YILDIZ
|% 0,19
|21
|ZAFER PARTİSİ
|ARİF CANBULDU
|% 0,06
|7
|BÜYÜK BİRLİK
|GAMZE BEĞDEŞ
|% 0,05
|6
|BTP
|SELAMİ GÖBÜL
|% 0,03
|3
|DP
|HİCRAN SEFER
|% 0,02
|2
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ferdi Zeyrek, kesin olmayan sonuçlara göre 444 bin 246 oy alarak zafer kazandı. MHP adayı Cengiz Ergün ise 228 bin 235 oyda kaldı. Ferdi Zeyrek, Manisa'da doğmuş olup, mimarlık eğitimi almış ve kendi şirketini kurarak mimari projeler ve iç tasarım işleri yapmıştır. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almış ve CHP Manisa İl Başkanlığına seçilmiştir.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fırat Görgel birinci oldu. Görgel, seçimlerdeki başarısıyla Kahramanmaraş'ın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Erkek 30 bin 466, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt 28 bin 230 oy aldı.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk, kesin olmayan sonuçlara göre 201 bin 400 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Abdullah Erin ise 102 bin 318 oyda kaldı. Ahmet Türk, siyasi kariyerine 1973 yılında başlamış olup, daha önce Mardin Milletvekili ve Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sarız ilçesinde oyların yüzde 45,98'ini alan CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu başkanlığa seçildi. Diğer adayların oy oranları ise şu şekildedir: Cumhur İttifakı Adayı Baki Bayrak yüzde 38,56, Yeniden Refah Partisi Adayı Mustafa Arık yüzde 13,1, Büyük Birlik Partisi Adayı Öcal Arslankaya yüzde 0,86.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, resmi olmayan sonuçlara göre Muğla'nın ikinci Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Aras gibi Menteşe ilçesinde de ilk kadın Belediye Başkanı olarak Gonca Köksal seçim zaferini Menteşe Kurşunlu Meydanında partililer ile birlikte kutladılar.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay birinci oldu. Altay, seçimlerdeki başarısıyla Konya'nın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sami Er kazandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapılan sayımlar sonucunda, AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç'ın zaferi kesinleşti. Büyükkılıç, rakiplerini geride bırakarak Kayseri'nin yeni belediye başkanı oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Türkiye'nin en genç il belediye başkan adayı olan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, yüzde 37.13 oy oranı ile seçimi önde götürüyor.
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