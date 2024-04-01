KIRIKKALE SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 01:02  Güncelleme: 01:03
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MERKEZ

Toplam Sandık : 406
Toplam Seçmen : 136.251
Açılan Sandık : 399
Açılan Sandık Oranı : % 98,28
Kullanılan Oy : 101.741
Geçerli Oy : 98.183
Katılım Oranı : % 75,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ÖNAL% 48,9948.099
AK PARTİMEHMET SAYGILI% 22,5722.165
MHPHARUN ULUSOY% 18,3317.995
YENİDEN REFAHMUHAMMET ALİ TEKİNAY% 3,533.470
DİĞER% 2,342.299
İYİ PARTİYAVUZ KUZUCU% 1,251.223
ZAFER PARTİSİEMİN ERKEÇ% 0,99977
SAADETVEYSEL KUTLUCA% 0,58566
BÜYÜK BİRLİKMEHMET EMİN YILMAZ% 0,35339
DEVA PARTİSİADEM ATMANİ% 0,2196
BTPAHMET TONBAZ% 0,14141
BAĞIMSIZHARUN GÜNAY% 0,12116
MİLLİ YOLCANTAŞ KIYMAZ% 0,1103
HÜDA PARYASİN DURSUN% 0,1100
DEM PARTİCAHİDE DORAK% 0,0989
DPHACI SALİH BABAYİĞİT% 0,0767
DSPTUĞÇE SEVİL% 0,0655
MİLLETMUAMMER AÇIKGÖZ% 0,0551
ANAPŞERAFETTİN GÜREL% 0,0547
HKPGÜLAY ERDEM% 0,0438
TKHDİLARA KARA% 0,0329
HAK-PARİBRAHİM POLAT% 0,0218
BAHŞİLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİL İBRAHİM BİŞKİN% 41,541.854
AK PARTİHAYDAR GÜLÇİMEN% 40,421.804
DİĞER% 15,98713
CHPİBRAHİM ALSANCAK% 1,8884
İYİ PARTİYAKUP DÜĞEROĞLU% 0,073
BÜYÜK BİRLİKYUNUS EMRE KACAR% 0,073
YENİDEN REFAHMEHMET PEKTAŞ% 0,042
BALIŞEYH

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 88,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHİLMİ ŞEN% 47,3307
AK PARTİALİ DEDELİOĞLU% 43,76284
CHPMUSTAFA KESKİN% 6,9345
İYİ PARTİHACER AKSOY% 1,087
MHPNAZIM BOZKURT% 0,463
ZAFER PARTİSİMUSTAFA BAŞTUĞ% 0,161
BTPSIDIKA AKÇİN% 0,161
SAADETALİ SEVİNDİM% 0,151
ÇELEBİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYAŞAR ERDEMİR% 49,73558
MHPNAFİ YAKUT% 42,96482
CHPFAİK KESKİNKILIÇ% 5,0857
İYİ PARTİHİLAL AVŞAROĞLU% 0,718
YENİDEN REFAHMUSTAFA YILMAZ% 0,718
ZAFER PARTİSİMETİN YAYLICI% 0,455
ANAPMUHİTTİN TEKİN% 0,182
BTPÜMİT ÖZTÜRK% 0,091
SAADETHALİL İBRAHİM SARI% 0,091
DELİCE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 93,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYILMAZ UYAN% 50,4944
YENİDEN REFAHTURGUT ÖZDEM% 45,97861
MHPAYTEKİN ARAÇ% 1,8735
SAADETALİ GÜNDOĞAN% 0,6913
İYİ PARTİNECMİ DEMİRAY% 0,489
ZAFER PARTİSİMERT KUNDUZ% 0,438
HÜDA PARÖMER FARUK KOYUNCU% 0,112
DPMUSTAFA ÖZYÖN% 0,051
KARAKEÇİLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 93,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN ÖZÇELİK% 33,88763
YENİDEN REFAHADİL HASGÜL% 28,69646
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN AVAN% 23,8536
MHPEMBİYA CAN% 12,74287
İYİ PARTİOSMAN YILDIRIM% 0,49
CHPTURGUTHAN YILMAZ% 0,276
SAADETSAMİYE ÖZCAN% 0,133
ZAFER PARTİSİMUHAMMED HİLMİ KARACA% 0,051
DPHACI AHMET DENEK% 0,041
KESKİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKMEL CÖNGER% 44,72.033
BÜYÜK BİRLİKYAHYA UCAÇELİK% 16,51751
YENİDEN REFAHHALİM BULUT% 13,48613
CHPMEHMET EMİN ÇOLAKOĞLU% 11,99545
MHPMUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU% 8,51387
İYİ PARTİZAFER ÇAKMAKLI% 291
GELECEK PARTİSİŞABAB YÜCEL GEDİKALİ% 1,9187
ZAFER PARTİSİHARUN ERKEÇ% 0,4621
BTPFATİH YAMANEL% 0,2210
HÜDA PARSÜHEYYİB ŞAHİN% 0,115
DPYASİN BULUT% 0,115
SULAKYURT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSEYFETTİN ÇETİNER% 51,19645
MHPİSMAİL BİLDİK% 46,43585
CHPALİ EKBER ARSLAN% 1,1915
İYİ PARTİKEMAL KURT% 0,476
BTPHALİL AÇIKGÖZ% 0,324
ZAFER PARTİSİAHMET ÜÇER% 0,162
DPHALİL İBRAHİM ÖZKÖK% 0,162
SAADETARAP ÇALAN% 0,081
YAHŞİHAN

Açılan Sandık Oranı : % 83,87
Katılım Oranı : % 80,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET SUNGUR% 42,885.752
MHPOSMAN TÜRKYILMAZ% 35,494.760
CHPUMUT KAZAN% 15,432.070
DİĞER% 2,71363
İYİ PARTİAHMET ERGİN% 2,07278
ZAFER PARTİSİARİF CANBULDU% 0,5878
YENİDEN REFAHMUSTAFA ULUSOY% 0,4763
SAADETMÜİN YILDIZ% 0,2128
BÜYÜK BİRLİKGAMZE BEĞDEŞ% 0,0710
BTPSELAMİ GÖBÜL% 0,056
DPHİCRAN SEFER% 0,023
DEM PARTİHAMİT POLAT% 0,011
HÜDA PARABDURRAHMAN SEVİM% 0,011

Kaynak: AA

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