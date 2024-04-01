81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
KIRKLARELİ SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

KIRKLARELİ SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 02:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERKEZ

Toplam Sandık : 200
Toplam Seçmen : 65.871
Açılan Sandık : 198
Açılan Sandık Oranı : % 99
Kullanılan Oy : 52.351
Geçerli Oy : 50.664
Katılım Oranı : % 80,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPDERYA BULUT% 41,5321.040
CHPMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 40,6920.617
İYİ PARTİALİ DERMENCİ% 5,642.858
BAĞIMSIZSERDAR TÜRKER% 4,42.230
DİĞER% 3,982.017
ZAFER PARTİSİÖZER AKYOL% 0,74373
DEM PARTİMİZGİN ÖZKURT AKSU% 0,4205
YENİDEN REFAHZEKAİ NARİN% 0,31158
BAĞIMSIZEROL ÜSTÜNDAĞ% 0,29145
BTPHALİT ELİFBAŞ% 0,25125
TİPOZAN AŞKIN% 0,23119
DEVA PARTİSİRIFAT RAFAEL HALEVA% 0,21107
SAADETMEHMET METİN DURSUN% 0,1788
MİLLETMEHMET YETİMOVA% 0,1682
BÜYÜK BİRLİKGÜLFERE HASTÜRK% 0,1680
BAĞIMSIZBUŞRA TAŞKIN% 0,1575
AB PARTİEMRE CAN YAVUZ% 0,1154
HAK-PARTAYLAN TİMUR% 0,152
DSPMETİN KAYALI% 0,150
HÜDA PARMUHAMMED SALİH KARAYNİR% 0,0840
MEMLEKETASLI ELİGÜZEL% 0,0735
TKPSELÇUK BAĞIŞ% 0,0735
HKPSACİT ERKAN% 0,0734
BAĞIMSIZFATİH ŞENEKER% 0,0524
BAĞIMSIZUFUK ÖZEN% 0,0211
TKHMETEHAN ARSLAN% 0,0210
BABAESKİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT YAYLA% 50,39.357
CHPNURAY ÖNER POLAT% 45,748.508
İYİ PARTİİRFAN GÖKLER% 1,29240
ZAFER PARTİSİALPASLAN AKIN% 0,61113
BAĞIMSIZAHMET MÜNÜR BEDERLİ% 0,59110
TİPALİ BALABAN% 0,2955
BTPRESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN% 0,2139
BAĞIMSIZFERDİ GEZER% 0,2139
YENİDEN REFAHGÖRKEM KÖKSAL% 0,1935
HKPDÖNDÜ KAYGUSUZ% 0,1731
DSPCİHAN KAYA% 0,0916
DEVA PARTİSİMEHMET GÜVEYİN% 0,0816
BÜYÜK BİRLİKREMZİ ODABAŞI% 0,0815
HÜDA PARMEHMET ŞERİF DEMİR% 0,0713
SAADETMUSTAFA SARIKAYA% 0,0611
MİLLETİBRAHİM ABDULLAHOĞLU% 0,023
DEMİRKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 70
Katılım Oranı : % 87,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECEP GÜN% 51,52831
MHPMUHLİS YAVUZ% 32,86530
CHPMEHMET ŞENAY% 14,01226
YENİDEN REFAHMURAT DOĞAN% 0,376
SAADETBUSE KIVILCIM% 0,376
MİLLETMERYEM KOÇOĞLU% 0,254
DSPBİRKAN DURAN% 0,193
ZAFER PARTİSİKUBİLAY YARBAŞ% 0,193
BTPFATİH ELMAS% 0,122
BÜYÜK BİRLİKFATİH KAYA% 0,061
HÜDA PARFAHRETTİN ÖZDEMİR% 0,061
KOFÇAZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 93,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPLEVENT ŞENOL% 39,02222
AK PARTİZİYA KARATAŞ% 34,8198
CHPMEHMET BALCI% 25,13143
İYİ PARTİERDOĞAN ÇUKURYUT% 0,352
BTPMURAT AÇAR% 0,352
DSPMÜJDAT DİKBIYIK% 0,181
MİLLETMUSTAFA KOÇAK% 0,171
LÜLEBURGAZ

Açılan Sandık Oranı : % 90,33
Katılım Oranı : % 79,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMURAT GERENLİ% 47,9332.761
AK PARTİMURAT MAHİR ALTAN% 21,1714.467
BAĞIMSIZEMİN HALEBAK% 19,0913.047
MHPİBRAHİM YILMAZER% 2,411.647
İYİ PARTİAHMET ETEM ORUÇ% 2,31.571
DİĞER% 1,471.003
BTPÖZGÜR TERZİOĞLU% 1,37933
ZAFER PARTİSİNEŞE DİLAVER% 1,23844
YENİDEN REFAHHAMİT HAMİTOĞLU% 0,6412
BAĞIMSIZSERAP ÜRÜN% 0,58394
MEMLEKETİDİL ÖZKAN% 0,37251
SAADETAHMET BİLGİN% 0,33229
BAĞIMSIZÖZGÜR KAHYA% 0,32216
DEVA PARTİSİSERHAT ÖZER PAKSOY% 0,27184
DSPASİYE CEREN DURAN% 0,16110
BÜYÜK BİRLİKSEYFİ GÜLER% 0,1386
HÜDA PARSELAMİ AKKILIÇ% 0,1284
HKPZELİHA KIRAN ERDEM% 0,0856
MİLLETHACER ÇEVİK% 0,0750
PEHLİVANKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGÜNDÜZ HOŞGÖR% 40,16494
BAĞIMSIZABDURRAHMAN ALTUĞ% 29,6364
CHPCOŞKUN ÜRKMEZ% 25,61315
BTPSONGÜL ORUÇ% 2,632
BÜYÜK BİRLİKNURAN ODABAŞI% 0,739
SAADETSEVDA ÇOKTAN% 0,577
MHPPINAR AKYÜZ ŞAHİN% 0,334
YENİDEN REFAHEMİNE OMAY% 0,162
ZAFER PARTİSİUĞUR ELÇİOĞLU% 0,081
HÜDA PARMEHMET NURİ CENGİZ% 0,081
MİLLETŞEVKET KARA% 0,081
PINARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN TALAY% 52,493.739
CHPALPER ÖZER% 44,663.181
İYİ PARTİÜMİT ÇALIK% 1,97140
ZAFER PARTİSİALİ CENAP YARBAŞ% 0,2417
BÜYÜK BİRLİKGÜNEŞ SİLAHTAROĞLU% 0,2115
YENİDEN REFAHKEMAL KARAKAŞ% 0,118
BTPCİHAN AKBULUT% 0,118
HÜDA PARMÜRVET CENGİZ% 0,096
DSPBAHATTİN DURGUT% 0,043
SAADETEREN KİVLİ% 0,043
DİĞER% 0,043
VİZE

Açılan Sandık Oranı : % 89,19
Katılım Oranı : % 83,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ÖZALP% 40,383.452
AK PARTİARİF KAYIK% 30,92.642
DPSELÇUK YILMAZ% 26,322.250
DSPİLKER HİÇYORULMAZ% 0,6757
MHPSENCER KARAMAN% 0,6152
ZAFER PARTİSİİPEK AYÇA ÜNSAL% 0,2925
BÜYÜK BİRLİKADİL DANIŞMAN% 0,2219
YENİDEN REFAHÖMER ATAŞ% 0,217
SAADETONUR KOÇAK% 0,1311
HÜDA PARSEHER TOPRAK% 0,098
BTPYUSUF AYDIN% 0,087
MİLLETMEVLÜT KOÇOĞLU% 0,076
DİĞER% 0,043

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cübbeli Ahmet Hoca: Yerel seçim sonucu FETÖ'nün tarikatlara girmesinin bir tezahürüdür
    03:00 Cübbeli Ahmet Hoca: Yerel seçim sonucu FETÖ'nün tarikatlara girmesinin bir tezahürüdür

    Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.

  • MHP Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanlığını Kazandı
    02:59 MHP Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanlığını Kazandı

    Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.

  • AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı
    02:57 AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

    AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.

  • Murat Kurum: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz
    02:53 Murat Kurum: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.

  • Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti
    02:51 Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.

  • AK Partili Çetinkaya: 'Saha ve eser belediyeciliği kazandıracağız'
    02:51 AK Partili Çetinkaya: 'Saha ve eser belediyeciliği kazandıracağız'

    AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.

  • Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde
    02:50 Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde

    Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.

  • Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
    02:48 Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu:
    02:48 Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu: "Bir Kişinin Vesayet Dönemi, Bugün İtibariyle Bitmiştir"

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı
    02:47 MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.

  • Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde
    02:47 Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.


01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
02:23 Eski Liberal Demokrat Parti lideri Cem Toker, Haberler.com’da yerel seçim sonuçlarını yorumladı Eski Liberal Demokrat Parti lideri Cem Toker, Haberler.com'da yerel seçim sonuçlarını yorumladı
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 03:04:36. #1.12#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement