KKTC İçin Türkiye Yüzyılı Vurgusu

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Türkiye Yüzyılı sadece Türkiye'nin değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin de yüzyılı olacak. Bu basit bir yapı değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğinin bir nişanesidir. Aynı zamanda kurumsal kapasitesini arttıran onu güçlendiren bir altyapı. Buradaki yapı basit bir hadise değil. Arkasında gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen, uluslararası eşit statüye sahip bir topluluk ve coğrafya olduğunu gösteren çok somut bir eser" dedi.

Türkiye'deki hedef kitleye Kuzey Kıbrıs'ın kültürel değerlerini, ada yaşamını, lezzetlerini ve doğasını tanıtmayı hedefleyen 'Ada Kıbrıs' projesinin lansmanı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonu var. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz sonuna kadar bu vizyonun arkasındayız, yanındayız. Doğrusu iki devletli çözümdür. İki devletin daha fazla iş birliği yaptığı bir ada bilinci içinde ortak projelerde bir araya gelebildiği bir yaklaşımdır. Biz bunu savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU TOPRAKLARLA ARAMIZDA SAMİMİ BİR GÖNÜL HUKUKU VAR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müreffeh yarınları için atılan her yapıcı adım, hayata geçirilen her yeni proje bizleri mutlu ediyor. Bu topraklarla aramızda tarihsel bir bağdan öte, samimi bir gönül hukuku var. Akdeniz'in kalbinde yer alan, doğasıyla, kültürüyle ve insanıyla eşsiz bir yapıya sahip olan KKTC'nin turizm alanında daha güçlü bir konuma ulaşması en içten dileğimizdir. Bugün tanıtımı yapılan KKTC Turizm Master Planı ve Ada Kıbrıs Kampanyası da bu yöndeki ortak vizyonun değerli birer adımıdır. Akdeniz'in mavisiyle yeşilinin iç içe geçtiği bu eşsiz coğrafya; altın rengi kumsalları, berrak denizi ve dört mevsim güneşiyle dinlenmek isteyenlere huzur, keşif arayanlara zengin bir tarih sunmaktadır. Bu güzellikler kadar, adanın çok katmanlı tarihsel yapısı da dikkat çekicidir. Bu derinlikli kimliği, doğal ve kültürel zenginliği daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla hayata geçirilen 'Ada Kıbrıs' iletişim kampanyası, KKTC'yi özgün ada kültürüyle yeniden konumlandırmayı hedeflemektedir. Kampanya kapsamında hazırlanan reklam filmleriyle, tarihi yapılar, eşsiz manzaralar ve geleneksel lezzetler sıcak ve samimi bir dille Türkiye kamuoyuna aktarılmakta; ada yaşamı bir bütün olarak tanıtılmaktadır. Bu kapsamlı tanıtım süreci televizyonlardan sinema salonlarına, dijital platformlardan sosyal medyaya kadar pek çok mecrada yürütülmektedir" dedi.

'KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI, İSTİHDAMIN ARTIRILMASI AMACIYLA ŞEKİLLENDİRİLMİŞTİR'

Yılmaz, "Kampanyayla eş zamanlı yürütülen KKTC Turizm Master Planı, sektörel kalkınmanın yanı sıra kültürel mirasın korunması, sürdürülebilirlik ilkelerinin yerleşmesi ve yerel istihdamın artırılması amacıyla şekillendirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında yürütülen bu kapsamlı iş birliği, planlama, fizibilite ve tanıtım projeleriyle daha sağlam bir yapıya kavuşmaktadır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLARAK İKİ DEVLETLİ VİZYONUN ARKASINDAYIZ'

Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı bilimin yeniliğin, girişimciliğin yüzyılı olacak. Girişimin yüz yılı olacak, gençlerin yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılı sadece Türkiye'nin değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yüzyılı olacak. Bu basit bir yapı değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğinin bir nişanesidir. Aynı zamanda kurumsal kapasitesini arttıran onu güçlendiren bir altyapı. Buradaki yapı basit bir hadise değil. Arkasında gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen, uluslararası eşit statüye sahip bir topluluk ve coğrafya olduğunu gösteren çok somut bir eser. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonu var. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz sonuna kadar bu vizyonun arkasındayız, yanındayız. Doğrusu iki devletli çözümdür. İki devletin daha fazla iş birliği yaptığı bir ada bilinci içinde ortak projelerde bir araya gelebildiği bir yaklaşımdır. Biz bunu savunuyoruz" dedi.

'BU KAMPANYA, ORTAK BİR HEDEFİN SİMGESİDİR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu kampanya, yalnızca bir tanıtım faaliyeti değil; bir vizyonun, bir inancın, ortak bir hedefin simgesidir. Geçtiğimiz yıl KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Tanıtma Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda başlatılan 'Ada Kıbrıs' kampanyası, bu yılki tanıtım faaliyetlerinin merkezine alındı" dedi.

'ADA KIBRIS MARKASINI KÜLTÜR VE YAŞAM BİÇİMİ OLARAK ZİHİNLERE KAZIMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK'

Ersoy, "Kuzey Kıbrıs; doğal güzellikleri, tarihi mirası, eşsiz mutfağı ve misafirperver insanlarıyla Akdeniz'in parlayan yıldızıdır. Ancak bu zenginliklerin, hem ülkemizde hem dünyada hak ettiği ölçüde tanındığını söylemek için daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bu bilinçle; KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile birlikte, 'Ada Kıbrıs' markasını yalnızca tanıtmak değil, bir kültür ve yaşam biçimi olarak zihinlere kazımak için yola çıktık" ifadelerini kullandı.

'KAMPANYALAR, KUZEY KIBRIS'I HAK ETTİĞİ KÜRESEL GÖRÜNÜRLÜĞE TAŞIYACAK'

Ersoy, "Kampanyamız, sadece güneş ve deniz temalı klasik anlatıların ötesine geçiyor. Kuzey Kıbrıs'ın tarihi sokaklarından yükselen ezgileri, geleneksel sofralardan taşan lezzetlerini ve bu adaya özgü hayatın tüm renklerini ön plana çıkarıyoruz. Bu tanıtım kampanyası aynı zamanda, influencer iş birlikleriyle de desteklenecek. Bu adımın yanı sıra; İngiltere başta olmak üzere uluslararası pazarlarda da 'Visit North Cyprus' başlığı altında yürüttüğümüz kampanyalar, Kuzey Kıbrıs'ı hak ettiği küresel görünürlüğe taşıyacak. Kuzey Kıbrıs, yalnızca bir seyahat rotası değil; köklerimize, kültürümüze ve ortak geleceğimize uzanan güçlü bir bağdır. Bizler, bu eşsiz adanın ruhunu daha geniş kitlelerle buluşturmak, Kuzey Kıbrıs'ın benzersiz kimliğini tüm dünyaya anlatmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'İKİ DEVLETLİ SİYASET BİZİM 4,5 YILDIR BAŞARI İLE SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ SİYASETİMİZDİR'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs konusuna gelince Sayın Cumhurbaşkanımız' da ifade etmiştir. İki devletli siyaset bizim 4,5 yıldır başarı ile sürdürdüğümüz yeni siyasetimizdir. Çünkü bu siyasetle ancak Kıbrıs Türk'ü kendi bağımsızlığın özgürlüğünü sürdürebilecek ve nihayetinde bir çözüm olacaksa adil ve kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesi için mutlak surette Kuzey Kıbrıs Hükümet Devleti o anlaşmanın bir parçası olması gerekmektedir. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak yeni siyasetimizi, sonuna kadar sürdürüp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni mümkün olduğu kadar güçlendirip kendi insanımıza refah, mutluluk ve umutlu gelecek vaat edebilmek içi ana vatanla birlikte çalışmak durumunda olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

'GEÇMİŞE GÖRE ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ'

Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Akdeniz'in bir incisi, Doğu Akdeniz'in kalbi ve dolayısıyla oradaki Kuzey Kıbrıs Türk halkının bütün bu çok önem verdiğimiz büyük Türk dünyasının bir kara parçası olarak şimdi Türk Devletleri teşkilatının gözlemci bir üyesi olarak aramızdaki gerek kültürel veya her türlü farklı geçmişten gelen gönül bağlarıyla güçlendirilmesiyle mutlak suretle önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin marka değeri daha da artacaktır düşüncesi içerisindeyim. Çünkü çok fedakarlıklar var. Çok çalışmalar var. Çok emekler var. Çok da başarılar var. Bunları daha da ileriye taşımak sanıldığı kadar zor olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü geçmişe göre çok daha güçlüyüz. Geçmişe göre çok daha donanımlıyız. Geçmişe göre çok daha tecrübeliyiz. İmkanlarımız çok daha fazladır" dedi.