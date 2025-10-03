Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

03.10.2025 18:17
Konya'nın Meram ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araca hızla gelen otomobil çarptı. Kazada araçlar metrelece sürüklenirken, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Konya'nın Meram ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARACA ÇARPTI

İ.A. (42) yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, Antalya Çevre Yolu'ndaki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen M.K. (40) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen araca arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, M.K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan İ.A. ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Acelexi72:
    Oğlum bu kadar hız yapacaksanız formula 1 e katılın, masum insanları öldürmeyin , 25 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    konya dediginiz yer 500 metrede bir ışık birde 70 egs var bu saksagan 200 le nerden geliyor fren bile yok hayvan ne içmiş 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
