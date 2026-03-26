Korelilerin İslam\'a Artan İlgisi

Güney Kore'deki tek İslami kuruluş olan Kore Müslüman Federasyonunun (KMF) 4 hafta süren temel İslami eğitim derslerine katılan Korelilerin İslamiyet'e temayülü artıyor.

KMF'nin ülkedeki çalışmalarıyla ilgili kurum yetkilileri, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Merkez Camisi'nin imamı Abdurrahman Lee, ülkede KMF'ye bağlı 24 caminin bulunduğunu, diğer camilerle birlikte özellikle Seul Merkez Camisi'ne çok sayıda Koreli ziyaretçinin geldiğini söyledi.

"Bu ziyaretçilerin arasında anaokulu çocuklarından üniversite öğrencilerine kadar farklı yaş grupları ve çeşitli dinlerden gruplar yer almakta. Ziyaretçilere camimizde bilgisayar ortamında görseller ve videolar eşliğinde sunumlar yapılmakta, caminin ibadet alanı gezdirilerek tanıtım yapılmakta ve merak ettikleri sorulara cevap verilmekte." diyen Lee, camiyi ziyaret edenlere İslam dini ve kültürü hakkında tanıtıcı dersler verdiklerini anlattı."

Lee, her hafta cuma günü 24 sayfalık "Haftalık Müslüman Bülteni" dergisini hazırlayıp camiye gelenlere dağıttıklarını, camiye gelemeyen Koreli Müslümanlara ise posta yoluyla veya cep telefonlarına PDF dosyası şeklinde gönderdiklerini ifade etti.

Haftalık cuma hutbesinin her hafta video olarak kaydedildiğini ve sosyal medyada yayımlandığını belirten Lee, KMF olarak ayrıca kısa İslami tanıtım videolarının hazırlandığını ve her hafta paylaşıldığını dile getirdi.

Lee, "Koreli Müslümanlar, İslam'a ilgi duyan Koreli gayrimüslimler ve Müslüman çocuklar için kitaplar, broşürler ve rehber içerikler hazırlıyoruz. Özellikle Müslüman çocukların dini bilgilerini artırmak amacıyla kamplar düzenliyoruz. Burada ayrıca çeşitli farklı etkinlikler de gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"Kore'deki diğer dini kuruluşlarla diyalog kurarak İslam'ın yanlış anlaşılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz." ifadesini kullanan Lee, Kore ve yabancı televizyon kanalları ile gazetelerden İslam hakkında röportaj yapmak isteyenlere de yardımcı olduklarını söyledi."

Lee, KMF olarak 10 yıl önce Müslüman olmak isteyenler için 4 haftalık temel İslami eğitim programını başlattıklarını, 4 haftalık eğitim programının yıl boyunca kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Eğitimlerden sonra Müslüman olmak isteyenler için kelimeişehadet getirme töreni yaptıklarını anlatan Lee, şöyle devam etti:

"Temel İslami eğitimlerin ardından her ay 15 ila 25 kişi Müslüman olmakta. Diğer camilerde Müslüman olanları da eklediğimizde Kore genelinde yılda yaklaşık 200-300 kişinin İslam'ı kabul ettiğini söyleyebiliriz. Bazen eğitime başvuranlardan bazıları, İslam'a inanıp inanmadıkları konusunda karar vermek için biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek hemen Müslüman olmuyor ancak bu tür durumlar çok sık görülmüyor."

"(Eğitime katılanlar) 'İslam öğretilerinin bu kadar güzel olduğunu daha önce bilmediklerini' söylüyor"

KMF İslami Tebliğ Bölümü Sorumlusu Hüseyin Jang, ülkedeki tek resmi İslami kuruluş KMF'nin, İslam'ı Kore toplumuna doğru şekilde tanıtmak amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Jang, Müslüman olmak isteyen Korelilere verdikleri 4 haftalık temel İslami eğitim programında İslam dininin tanıtıldığını, kısa İslam tarihi, İslam'ın 5 şartı, imanın 6 şartı, helal ve haram gibi temel konuların anlatıldığını belirtti.

Eğitimlere katılanlara namaz ve abdesti uygulamalı gösterdiklerini anlatan Jang, ayrıca Kur'an-ı Kerim'den kısa surelerin de öğretildiğini dile getirdi.

Jang, eğitimin sonunda Koreli katılımcıların, İslam'ın temel öğretilerini kendi başlarına uygulayabilecek seviyeye ulaştıklarının altını çizerek şöyle devam etti:

"Kendilerine eğitim sürecinin sonunda neler hissettikleri sorulduğunda, İslam hakkında daha önce birçok yanlış anlayışa sahip olduklarını ancak şimdi İslam'ın ne olduğunu daha iyi anladıklarını ifade ediyorlar. İslam öğretilerinin bu kadar güzel olduğunu daha önce bilmediklerini, hayatın anlamını İslam sayesinde daha iyi kavradıklarını söylüyorlar."

Ayrıca daha önce mensup oldukları dinlerde cevap bulamadıkları soruların yanıtlarını İslam'da buldukları için çok mutlu olduklarını dile getiriyorlar. Tanıştıkları Müslümanların güzel davranışlarından etkilenerek onlar gibi olmak istediklerini, bu nedenle eğitime katıldıklarını ve artık onlarla aynı inancı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtiyorlar."

Ramazanda da çeşitli çalışmalar yaptıklarına işaret eden Jang, ramazanın son hafta sonunda çocuklar, yeni Müslüman olan Koreliler ve yabancı Müslümanlar arasında Kur'an-ı Kerim okuma yarışması düzenlediklerini anlattı.

"Mart 2025'te şehadet getirip Müslüman olarak yeniden doğdum"

Bu eğitimlere katılan İsa Choi Jae-won, 2025'te Müslüman olduğunu dile getirdi.

İslamiyet'i seçmeden önce Hristiyan olduğunu belirten İsa Choi, üniversite dönemine kadar kiliseye gittiğini, Allah inancı sayesinde kalbinin İslam'a yöneldiğini ifade etti.

"Ekonomi bölümü mezunu olarak kurumsal finansman ve şirketlerin yurt dışına açılımı konusunda danışmanlık yapıyorum. Yaklaşık 3 yıl önce iş seyahatleri için Orta Doğu ve Türkiye'ye gitmeye başladığımda, bu bölgelerdeki insanların çoğunun Müslüman olduğunu fark ettim. Bunun üzerine İslam'a karşı merakım uyandı." diyen İsa Choi, Hz. Muhammed'in hayat hikayesinden etkilendiğini söyledi."

İsa Choi, İslam hakkında araştırma yaparken Hristiyanlık geçmişinden dolayı zorlanmadığını ama iki dindeki "Tanrı" kavramının aynı olup olmadığı konusunda merak duyduğunu dile getirdi.

KMF'nin temel İslami eğitim derslerine katıldığını anlatan İsa Choi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim programı sırasında merakımı gidermek için çaba gösterdim ve 3. haftadaki eğitimde İju Hoca'nın açıklamalarını dinledikten sonra Tanrı'nın tekliği ilkesini kabul ettim ve İslam'a geçmeye karar verdim. Mart 2025'te şehadet getirip Müslüman olarak yeniden doğdum ve iyi bir Müslüman olarak yaşamak için imanlı bir hayatı gayretle sürdürüyorum."

İsa Choi, KMF'deki eğitimlerinde temel İslami dersler aldıklarını, buradaki eğitimlerin Müslüman olarak yaşamak için gerekli teorik ve pratik bilgileri sağladığını söyledi.

"Eğitimde öğrendiklerimi karşılaştırmalı din bilimsel yaklaşımla inceledikten sonra, Tanrı'nın aynı Tanrı olduğu sonucuna vardım ve bunun İslam'a geçmemde en büyük etkiye sahip olduğunu söyleyebilirim." diyen İsa Choi, katıldığı eğitimler sayesinde Müslüman olma sürecinin hızlandığının altını çizdi."

Choi, bu derslerin Güney Kore'de İslam'ın yayılmasında faydalı olduğunu düşündüğünü, derslerde İslam'a ilişkin bilgilerin kendisini derinden etkilediğini sözlerine ekledi.