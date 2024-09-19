Kuantum Teknolojileri Ayna Komitesi Kuruldu - Son Dakika
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Kuantum Teknolojileri Ayna Komitesi Kuruldu

Kuantum Teknolojileri Ayna Komitesi Kuruldu

Türkiye'nin kuantum teknolojilerinde uluslararası standartlara ulaşması için yeni bir komite kuruldu.

19.09.2024 10:00
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KUANTUM teknolojileri alanında Türkiye'nin uluslararası standartlara uygun gelişimini sağlamak amacıyla bir iş birliğine imza atıldı. Turkcell ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) çatısı altında TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (TÜBİTAK BİLGEM) iş birliğiyle Kuantum Teknolojileri Ayna Komitesi kuruldu. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Türkiye'nin kuantum teknolojileri alanında uluslararası çapta söz sahibi olması gerektiğini belirterek "Ayna komiteler, uluslararası standartların takip edilerek ulusal ihtiyaçlara göre uyarlanmasını ve yerel standartların oluşturulmasını amaçlayan uzman gruplar olarak görev yapıyor. Türkiye'nin öncü kurumlarından TSE çatısı altında, TÜBİTAK BİLGEM iş birliğiyle kurduğumuz bu Komite; üniversiteler, sanayi kuruluşları ve kamu kurumlarıyla yürüteceği çalışmalarla, ülkemizin kuantum teknolojileri alanında öncü bir rol üstlenmesini hedefliyor" dedi.

Kuantum Teknolojileri Ayna Komitesi, kuantum teknolojilerinin Türkiye'de gelişimini destekleyecek ve global standartlara uygun olarak ulusal düzeyde uygulanabilirliğini sağlayacak. Komite, Avrupa Elektronik Standardizasyon Komitesi (CEN-CENELEC), Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ve Elektroteknik Komisyonu (ISO-IEC) çatısında gerçekleştirilen kuantum teknolojileri alanındaki çalışmaları da yakından takip ederek, bu konuda ülkemizde geliştirilecek yenilikçi teknolojiler için bir yol haritası oluşturulmasını hedefliyor.

GÜNGÖR: ÖNCELİKLİ HEDEF, YERLİ VE MİLLİ KUANTUM TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRMESİ OLACAK

Kuantum teknolojilerinin teknoloji dünyasının geleceğinde çok önemli bir yer tutacağı öngörüldüğünü belirten Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, "Yüksek hassasiyetli ölçümler, güvenli iletişim ve güçlü hesaplama kapasiteleri sunan kuantum teknolojisinin, birçok sektörde ezberleri bozacağını biliyoruz. Ülkemizin sahip olduğu bilgi birikimi ve mühendislik yeteneğiyle, yerli ve milli kuantum teknolojilerinin geliştirmesini öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye'nin küresel pazarlarda rekabet gücünün artması ve kuantum teknolojilerinin sunduğu yenilikçi çözümlerle geleceğe hazırlanmasını milli bir mesele olarak ele alıyoruz. Turkcell olarak liderliğini üstlendiğimiz bu önemli girişim, Türkiye'nin teknolojik gelişiminde bir dönüm noktası olma niteliği taşıyor. Bu alandaki yatırımlarımızın yanı sıra şimdi de farklı stratejik kurumlarla iş birliklerini sürdürerek, ülkemiz için katma değer üreteceğimiz için büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.

HASEKİOĞLU: ULUSAL ÇIKARLARIN KORUNMASI ADINA KRİTİK VE ÖNCÜ BİR ROL ÜSTLENECEK

TÜBİTAK BİLGEM Başkan Danışmanı Dr. Atilla Hasekioğlu da konuyla ilgili olarak, "Ayna komitenin kurulmasına Turkcell ile birlikte öncülük eden TÜBİTAK BİLGEM olarak, Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) çatısı altında sahip olduğumuz derin uzmanlığı, ulusal ve uluslararası düzeydeki standartların oluşturulmasına katkılar sunarak harmanlayacağız. Bu iş birliğiyle Türkiye'nin kuantum teknolojilerinde öncü bir rol üstleneceğine ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞAHİN: KUANTUM TEKNOLOJİLERİ AYNA KOMİTESİ'NİN DE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERLE İLGİLİ STANDARTLARIN OLUŞTURULMASINA KATKI SAĞLAMASINI HEDEFLİYORUZ

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ise, "Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) ayna komiteleri, ülkemizdeki standardizasyon çalışmalarının uluslararası arenada güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlıyor. Şu an 150'den fazla konuda çalışmalarını sürdüren TSE ayna komiteleri, ulusal çıkarlarımızı korumak ve uluslararası standardizasyon süreçlerinde etkili bir şekilde yer almak adına kritik bir rol üstleniyor. Turkcell ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliğiyle bunlara ilave ettiğimiz Kuantum Teknolojileri Ayna Komitesi'nin de yenilikçi teknolojilerle ilgili standartların oluşturulmasına katkı sağlamasını hedefliyoruz" diye belirtti.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Turkcell, Tübitak, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuantum Teknolojileri Ayna Komitesi Kuruldu - Son Dakika

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