Kurban Bayramı'nda Besiciler Zarar Etti

30.05.2026 16:47
Besiciler, yüksek maliyetler ve düşük talepten dolayı Kurban Bayramı'nda zarara uğradıklarını belirtti.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN- Kamera: HAKAN KAYA

(İSTANBUL) Kurban Bayramı'nın son gününde ANKA Haber Ajansı'na konuşan besiciler dertlerini anlattı. "Benim net zararım şu anda yaklaşık 1 milyon lira" diyen besici, geçen yılki durumla kıyaslama yaptı ve "Geçen sene daha iyiydi. 150 küçükbaş getirmiştim, 50'sini sattım, 100'ünü geri götürdüm. Para kazanmadım ama en azından başa baş çıktım. Bu sene ise ciddi zarar ettik" dedi. bir başka besici de yaşadıkları zorlu süreci anlatarak, "Yüzümüz gülüyor gibi görünse de kalbimiz kırık. Yaklaşık 15 gündür tozun toprağın içinde, ailemizden uzak şekilde çalışıyoruz. Para kazanma umuduyla geliyoruz ama zarar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nda satmak üzere İstanbul'a hayvan getiren besiciler, bayramın son gününde ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Besiciler, yüksek maliyetler ve düşük talep nedeniyle satışların beklentinin altında kaldığını belirtti. Çok sayıda besici, ellerinde kalan hayvanları zararına satmak ya da geri götürmek zorunda kaldıklarını, bazı üreticilerin ise sektörden çekilmeyi düşündüğünü ifade etti.

"HAYVANLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ SATTIK, KALANLARI GERİ GÖTÜRECEĞİZ"

Bayram için getirdiği hayvanların büyük kısmını sattığını belirten besici, "Yaklaşık 25-30 hayvanımız kaldı. Onları da köyümüze geri götüreceğiz. Hayvancılıkla uğraştığımız için çiftliğimize dahil edeceğiz" dedi.

Ordu'dan geldiğini ifade eden besici, sürecin maliyetli olduğuna dikkat çekerek, "Bu iş oldukça masraflı. Uzak yoldan geliyoruz, ciddi giderlerimiz oluyor. Ama az ya da çok emeğimizin karşılığını aldık. Çok şükür genel olarak iyi geçti" diye konuştu.

"ELİMİZDE KALAN HAYVANLARI MALİYETİN ALTINA SATACAĞIZ"

Elinde kalan hayvanları memlekete götüremeyeceğini belirten bir diğer besici, "Şu an elimizde 6 tane küçükbaş hayvan kaldı. Başa baş diyebiliriz. Kalanları da adakçılara satacağız" dedi.

Nakliye maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çeken besici, "Memlekete götürmemiz mümkün değil. Mecburen maliyetin altında adakçılara vereceğiz. Çünkü geri götürmek daha da masraflı. Nakliyesi var, araç tutuyorsunuz, birçok gider çıkıyor. Bu yüzden burada satmayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"50 HAYVAN ELİMİZDE KALDI, 400 BİN LİRAYA YAKIN ZARAR ETTİK"

Bayram için getirdiği hayvanların önemli bir kısmını satamadığını belirten bir başka besici, "Toplamda 90 hayvan getirmiştik, sadece 40 tanesini satabildik. Yaklaşık 50 hayvan hala elimizde duruyor. Bunları da neredeyse zararına verdik. Maalesef 350-400 bin lira civarında zararımız var" dedi.

Pazarın kapanmasına kısa süre kala hayvanları geri götürmek için hazırlık yaptıklarını ifade eden besici, "Şimdi nakliye bekliyoruz. Yarım saat, bir saat sonra pazar kapanacak, biz de buradan çıkacağız" diye konuştu.

Zarar hesabına nakliye ve işçilik maliyetlerini dahil etmediklerini vurgulayan besici, "Bahsettiğimiz zarar sadece hayvanların alış fiyatı ve temel giderler üzerinden. Nakliye ve işçilik masraflarını hiç saymıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ellerinde kalan hayvanları farklı yollarla değerlendirmeye çalışacaklarını belirten besici, "Bu hayvanları memlekete götürüp adakçılara ya da başka yerlere satacağız. Gerekirse kesime vereceğiz. Bir yıl daha bakacak durumumuz yok" dedi.

Satışların düşük olmasının nedenine ilişkin ise besici, "Müşteri azdı. Gelenler de aldığımız fiyatların çok altında teklif verdi. Temel sorun buydu" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yılın çok daha iyi geçtiğini belirten besici, "Geçen bayram elimizde hiç hayvan kalmamıştı. Ona güvenerek geldik ama bu yıl beklentimizin çok altında kaldı" dedi.

Yaşadığı zararın ardından sektörden çekilmeyi düşündüğünü dile getiren besici, "Açık söylemek gerekirse bir daha gelmeyi düşünmüyoruz. İstanbul'da bu işi yapmak çok zor. Maliyetlerin çok altına düştük. Bir daha zarar etmemek için bu işe girmeyeceğiz. Hatta işletmemizi kapatmayı bile düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"1 MİLYON LİRA ZARAR ETTİM, BU SEZON TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

Kurban Bayramı için getirdiği hayvanların önemli bir bölümünü satamadığını belirten bir diğer besici, "30 büyükbaş, 30-40 da küçükbaş hayvan getirmiştik. Küçükbaşların çoğunu satamadık, geri gönderdik. Şu anda elimizde yaklaşık 15 küçükbaş hayvan kaldı" dedi.

Bu yılın beklentilerin çok altında geçtiğini ifade eden besici, "Bu sene kurban sezonu hiç iyi geçmedi. Buraya büyük umutlarla geliyoruz ama maalesef zarar ederek dönüyoruz. Allah tüm kurbancı arkadaşlarımızın yardımcısı olsun. Borcu olan çok sayıda kişi var" diye konuştu.

Yaşadıkları zorlu süreci anlatan besici, "Yüzümüz gülüyor gibi görünse de kalbimiz kırık. Yaklaşık 15 gündür tozun toprağın içinde, ailemizden uzak şekilde çalışıyoruz. Para kazanma umuduyla geliyoruz ama zarar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kendi zararına da değinen besici, "Benim net zararım şu anda yaklaşık 1 milyon lira" dedi.

Geçen yıl ile bu yılı kıyaslayan besici, "Geçen sene daha iyiydi. 150 küçükbaş getirmiştim, 50'sini sattım, 100'ünü geri götürdüm. Para kazanmadım ama en azından başa baş çıktım. Bu sene ise ciddi zarar ettik" diye konuştu.

"KIRKLARELİ'NDEN GEÇEN SENE 22 BİN LİRAYA GELDİM, BU SENE AYNI NAKLİYE İÇİN 46 BİN LİRA ÖDEDİM"

Artan maliyetlere dikkat çeken besici, "Yem, nakliye ve işçilik maliyetleri çok arttı. Hayvanlar geri dönüyor, yeniden bakım ve tedavi masrafı çıkıyor. Mezbahalar dolu, et almıyorlar. Et ve Süt Kurumu'na satsak onu da alamıyorlar" dedi.

Fiyatların beklentinin aksine düştüğünü belirten besici, "Geçen sene hayvanlarımızı daha iyi fiyata satmıştık. Bu sene ise fiyatlar daha da aşağı çekildi. Biz artış beklerken tam tersine düşüş yaşadık" ifadelerini kullandı.

Nakliye maliyetlerindeki artışı örnekle anlatan besici, "Geçen yıl mazot 50 lira civarındaydı, bu yıl 65 liranın üzerine çıktı. Kırklareli'nden geçen sene 22 bin liraya geldim, bu sene aynı nakliye için 46 bin lira ödedim. Nakliye maliyeti neredeyse iki katına çıktı ama satış fiyatlarımız düştü" dedi.

"DEVLET ALACAK DENİYOR AMA SAHADA KARŞILIĞI YOK"

Satılamayan hayvanlara ilişkin verilen sözlerin uygulanmadığını belirten besicilerden biri de, "Hükümet, satılamayan hayvanları Et ve Süt Kurumu'nun alacağını söylüyor. Eğer gerçekten böyle olsa biz üreticiler daha cesaretli oluruz. Malımızı satarsak satarız, satamazsak da devletimizin arkamızda olduğunu biliriz" dedi.

Devletin ödeme vadeli alım yapmasının bile üretici için güven oluşturacağını ifade eden besici, "Nakit vermese bile 'Paranızı iki-üç ay sonra ödeyeceğiz ama hayvanınızı alacağız' dese yine razıyız. Ama maalesef söz var, icraat yok" diye konuştu.

Sahada verilen sözlerin karşılığını göremediklerini vurgulayan besici, "Bize 'Satamazsanız geri götürmeyeceksiniz, Et ve Süt Kurumu alacak' deniliyor ama uygulamada böyle bir şey yok. Bu yüzden hayvanlarımızı çok düşük fiyatlara vermek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fiyatların maliyetin çok altında kaldığını belirten besici, "Örneğin 25 bin liralık hayvanı 15 bin liraya satıyoruz. Zaten bir hayvandan 10 bin lira kar etmiyoruz ki. Bizim amacımız üç-beş kuruş kazanmak" dedi.

Artan maliyetlere dikkat çeken besici, "Geçen sene yem torbası 600 liraydı, bugün 1000 liraya çıktı. Geçen yıl koyunu 20-25 bin liraya satıyorduk, bu sene 17-18 bin liraya satıyoruz. Böyle bir tabloda bu işten ne anlayacağız?" diye konuştu.

Bayram tatilinin de satışları olumsuz etkilediğini belirten besici, "Bayram tatili 9 gün oldu, insanlar şehir dışına çıktı. Ama bizim hayvanlarımız elimizde kaldı. Bu süreçte Et ve Süt Kurumu konusunda da güven verecek bir adım atılmadı" dedi.

Borç ve maliyet baskısı nedeniyle üreticinin çaresiz bırakıldığını ifade eden besici, "Bizim borcumuz var, harcımız var. Mecburen elimizdeki malı değerinin çok altında satıyoruz" diye konuştu.

Fırsatçı alıcılara da tepki gösteren besici, "Eğer devlet gerçekten üreticinin arkasında dursaydı kimse bu kadar düşük fiyat teklif edemezdi. İnsanlar utanmadan 20-25 bin liralık hayvana 10 bin lira teklif ediyor" dedi.

Hayvancılığın uzun ve maliyetli bir süreç olduğunu hatırlatan besici, "Bir koyunun yetişmesi aylar sürüyor, bir yıl boyunca bakımını yapıyorsunuz. Buna rağmen yarı fiyat teklif ediyorlar. Çünkü borçlu olduğunuzu biliyorlar, hayvanı başka yere veremeyeceğinizi düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

Besici, "Sonuç olarak bu süreçte devletin üreticinin arkasında tam anlamıyla durmadığını ve verilen sözlerin tutulmadığını düşünüyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

