Kurum: Deprem Kararlarının Takipçisi Olacağım

ÇEVRE, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul için yapılan deprem konulu toplantıda alınan kararları hep birlikte icraata çevireceklerine inandığını belirterek, "Ve orada alınan kararlar o masalarda kalmayacak. Bizzat ben bu kararların takipçisi olacağım, sorgulayıcısı olacağım, destekleyicisi olacağım" dedi.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yürütülen çalışmaları yerinde incelemek için kente gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk olarak AFAD'da koordinasyon toplantısına katıldı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda şehirdeki son durum hakkında bilgi alan Kurum, daha sonra inşası devam eden Azerbaycan Mahallesi'ne geçti.

Burada Derepazarı esnafı ve vatandaşlar tarafından çiçekle karşılanan Bakan Kurum, daha sonra şehirdeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Mahallesi inşaatının TOKİ öncülüğünde Azerbaycan ile birlikte omuz omuza yürüttüklerini kaydeden Kurum, "Bu proje gerçekten ulaşım altyapısıyla Maraşlıların yaşam kalitesini artıracak sosyal donatılarıyla yeşil alanlarıyla inşallah şehrimize değer katmaya hazırlanıyor. Burada toplamda yaklaşık 3 bin bağımsız bölümümüz var. Hemen yanı başında da Ebrar Sitemiz var. Burada birçok vatandaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Onların acısı hala yüreğimizde taze" dedi.

HAZİRAN'DA 250 BİNİNCİ KONUTUN TESLİMİ YAPILACAK

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ı eskisinden çok daha güçlü hale getireceklerine dair bir söz verdiklerini ve bu sözü yerine getirmek adına da çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz 2 Temmuz'dan bu yana Kahramanmaraş'a defalarca geldim. Her geldiğimde, her ziyaretimde, burada yaptığımız her toplantıda inşaatlarımızın ilerlemesi, burada vatandaşımızın evlerine yerleşme ve bu şehrin en hızlı şekilde ayağa kalktığını görmek, buna şahitlik etmek, emin olun bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. ve şu an itibariyle 3 bin 481 şantiyede on binlerce kardeşimiz 7 gün 24 saat çalışmaktadır. Yaklaşık 182 bin emekçi işçi, mimar, mühendis kardeşimizle birlikte bu inşaat faaliyetini yürütüyoruz. Biliyorsunuz, teslim ettiğimiz konut sayısını eylülde 100 bine, ekimde 130 bine, kasımda 155 bine, ocakta 201 bine çıkarmıştık. İnşallah önümüzdeki ay yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle milletimizin o heyecanına ortak olacağımız büyük bir coşku içerisinde 250 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim edeceğiz. Allah'ın izniyle şu an tüm deprem bölgesinde başladığımız inşaatlarımızı 11 ilimizde 453 bin hak sahibine de yılsonuna kadar teslim etmiş olacağız. Bugün deprem bölgesi bir şantiyeye dönüştüyse yenilenen her sokakta çocuklar geleceğe umut içerisinde bakıyorsa, bu önce milletimizin duaları, ardından da devletimizin Maraşlı kardeşlerimize 6 Şubat sabahı ne söz verdiysek, fazla yerine getirmeye çalışıyoruz. 11 ilimizde olduğu gibi Maraş'ta da söz verdiğimiz konutlarımızın tamamının inşasını başlatmış durumdayız ve şu ana kadar 28 bin konutumuzu, iş yerimizi hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik."

'ŞU TECRÜBE, ŞU KALİTE, ŞU HIZ İNANIN HERHANGİ BİR DEVLETİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİ BİR İŞ DEĞİL'

Daha önce Kahramanmaraş ziyaretlerinde Altınova Mahallesi'nde bir uydu kent sözü verdiğini hatırlatan Bakan Kurum, bu sözünü tuttuğunu ve Altınova'da okuluyla, altyapısıyla, yollarıyla, sosyal donatısıyla 10 bin 600 konutluk bir dev bir şantiyenin bulunduğunu belirtti.

Uydu kentin tamamlandığında yaklaşık 50 bin kişinin yaşayacağını ifade eden Kurum, "Çok önem gördüğüm, önem verdiğim bir hususu da izninizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün bu şantiye alanında gördüğümüz çalışma, şu tecrübe, şu kalite, şu hız inanın herhangi bir devletin üstesinden geleceği bir iş değildir, çok net söylüyorum. Dile kolay burada 11 ilde 14 milyonun etkilendiği bir depremde bu kadar kısa zamanda bir ülke inşa ediyorsunuz. Altyapısıyla, üstyapısıyla, sosyal donatılarıyla 2 yıl geçmeden 200 bin konutu teslim ediyorsunuz ve bu yılın sonunda da inşallah tüm depremzedeler evlerine, iş yerlerine kavuşacaklar. Tabii bu önemli bir tecrübe, bu önemli bir birikim. İnşallah deprem bölgesindeki bu birikimi, bu tecrübeyi başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize yayacağız. 81 ilde ülkemizin daha güçlü, daha dirençli hale gelmesi için bu mücadeleyi ortaya koyacağız" diye konuştu.

'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZDAN AYNI DURUŞU, AYNI TAVRI GÖRDÜM'

Depremin siyaset üstü bir konu olduğunu ve bu yaklaşımla hareket ettiklerini ve herkesten, her bir siyasi partiden de bunu beklediklerini belirten Kurum, İstanbul'da belediye başkanlarıyla yaptığı deprem konulu toplantıyla ilgili sorulan bir soru üzerine de şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da hem İstanbul için hem de ülkemiz için çok kritik çok önemli bir toplantıyı gerçekleştirdik. Hep söylüyoruz deprem bölgesi ülke istihdamının yaklaşık yüzde 20'si, üretiminin yaklaşık yüzde 15'i. 11 ilimizde yaşadığımız bu depremde 81 il tek yürek olduk ve deprem bölgesine yetiştik. Ancak Marmara Bölgemiz ülke istihdamının, üretiminin yüzde 50'den fazlasını teşkil ediyor. Dolayısıyla Marmara'nın güvenliği, İstanbul'un güvenliği ülkenin güvenliğiyle eşdeğerdir. İstanbul'u bu manada çok önemsiyoruz ve 39 ilçe başkanıyla, büyükşehir belediye başkanımızla geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdik. ve depreme dirençli bir İstanbul bu toplantıda konuştuk. Yapmamız gerekenleri hep birlikte istişare ettik. 39 belediye başkanımızı tek tek dinledik, önerileri varsa hepsini not aldık, yapılması gereken işler varsa arkadaşlarımıza talimat verdik ve şunu söyledik, deprem konusunda siyaset yapmayalım. Deprem konusu hepimizin geleceği, ülkemizin geleceği, çocuklarımızın geleceği ve bu konuda hep birlikte hareket etmemiz gerektiğini ifade ettik. ve bakanlık olarak tüm belediyelerimize, belediye başkanlarımıza, 7 gün 24 saat telefonumuzun da bakanlığımızın kapısının da ardına kadar açık olduğunu kendilerine söyledik. Ben başkanlarımızın, devletimizin işte bu bilgi birikimiyle tüm afet bölgelerinde gösterdiği kararlılığı göstereceğine inanıyorum. Çünkü burada hem belediyemizle hem devletimizle hem de vatandaşımızla birlikte bu süreci yürütmek durumundayız. Hep birlikte nasıl afetler el ele tutuşup bu süreci yürütebiliyorsak, İstanbul'un dönüşümü, İstanbul'un dirençli hale gelmesi için de bu kararlılığı göstermek durumunda olduğumuzu ifade ettik ve bu kapsamda her bir belediye başkanımızın orada kentsel dönüşüm başkanlığımıza müracaat edebileceğini, konularını getirebileceğini, imar planıyla yapılması gereken yerler varsa bunların bir an önce yapılması gerektiğini ve bu konuda gerek rezerv alanda gerek riskli alanda bakanlığımız tüm yetkilerini kullanacaktır dedik ve diğer taraftan yine kuracağımız komisyonla birlikte belediye başkanlarımızın, Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın içinde olduğu bu komisyona gelecek, orada istişare edilmiş, ortak masada karar alınmış her bir projenin, her bir işin de yanında olduğumuzu ifade ettik. ve önceliğimiz İstanbul'da 2000 yılından önce inşa edilmiş yaklaşık 3 milyon 300 bin bağımsız bölümümüz, iş yerimiz, konutlarımız var ve bunları bir an önce yapmak istiyoruz yine Valimize, Belediye Başkanlarımıza İstanbul'da fiilen duran metruk yapılar var. Bu metruk yapıların bir an önce yıkılması talimatını verdik. Bu metruk yapılar yıkılacak ve burada vatandaşlarımızın güven içerisinde için depremle ilgili ne konu olursa olsun o konuda beraber hareket etmemiz ve alınacak kararların, yapılacak işlerin de hep birlikte arkasında durmamız gerektiğini net bir şekilde ifade ettik. Ben bütün belediye başkanlarımızdan aynı duruşu, aynı tavrı gördüm. İnşallah bu kararlılığı asıl olan sahaya yansıtmak, asıl olan konuştuğumuzu icraata çevirmek, hep birlikte çevireceğimize inanıyorum. ve orada alınan kararlar o masalarda kalmayacak. Bizzat ben bu kararların takipçisi olacağım, sorgulayıcısı olacağım, destekleyicisi olacağım ve hep birlikte inşallah bir an evvel devletimizin desteği, kararlılığı, gücüyle belediyelerimizle, vatandaşlarımızla birlikte dönüşüme dair, beklenen İstanbul dönüşümüne dair o projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz."