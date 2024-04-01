KÜTAHYA SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|549
|Toplam Seçmen
|:
|177.196
|Açılan Sandık
|:
|549
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|142.770
|Geçerli Oy
|:
|137.111
|Katılım Oranı
|:
|% 80,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EYÜP KAHVECİ
|% 29,69
|40.712
|MHP
|ALİM IŞIK
|% 29,16
|39.986
|AK PARTİ
|KAMİL SARAÇOĞLU
|% 27,71
|37.992
|YENİDEN REFAH
|OSMAN GEZGİN
|% 8,06
|11.044
|İYİ PARTİ
|AHMET TEKDEMİR
|% 1,85
|2.535
|ZAFER PARTİSİ
|SİNAN AŞAN
|% 1,12
|1.540
|SAADET
|AHMET SUNAR
|% 0,99
|1.361
|MİLLET
|MUAMMER SARIKAŞ
|% 0,36
|492
|BTP
|TALİP AY
|% 0,2
|271
|DEVA PARTİSİ
|RECEP GERÇEK
|% 0,19
|255
|DEM PARTİ
|SİBEL TEMEL
|% 0,14
|193
|DP
|SERVET BİLGİN
|% 0,14
|192
|DSP
|YUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU
|% 0,08
|102
|HÜDA PAR
|AYHAN KARAPÇİN
|% 0,07
|99
|BAĞIMSIZ
|ALİ İÇA
|% 0,07
|99
|BAĞIMSIZ
|AHMET GÜÇLÜ
|% 0,06
|82
|HKP
|SÜRMELİ SELÇUK SÖĞÜT
|% 0,04
|57
|HAK-PAR
|GÜLSÜN KORUCU
|% 0,04
|54
|TKH
|BERFİN GÜLSOY
|% 0,03
|45
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HİKMET TUNÇ
|% 36,41
|1.116
|AK PARTİ
|MURAT KOYAK
|% 27,34
|838
|İYİ PARTİ
|KESBER KUŞ
|% 14,32
|439
|YENİDEN REFAH
|FERİT KARABULUT
|% 9,92
|304
|CHP
|MAHİR PINAR
|% 6,43
|197
|BÜYÜK BİRLİK
|ARİF TEKE
|% 4,18
|128
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL AKBUNAR
|% 0,65
|20
|SAADET
|HÜSEYİN SÖYLER
|% 0,36
|11
|BTP
|YILDIRIM AY
|% 0,33
|10
|HÜDA PAR
|SÜLEYMAN AYRİÇ
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECATİ KULİK
|% 42,09
|577
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN GÖKMEN
|% 20,42
|280
|MHP
|GÖKHAN GÜREL
|% 20,2
|277
|YENİDEN REFAH
|ATİMER KUTLU
|% 11,23
|154
|CHP
|TUNCAY TUNÇEL
|% 3,06
|42
|BTP
|FERHAT ALİ ÇAKMAK
|% 1,9
|26
|İYİ PARTİ
|YILMAZ ÇEREZ
|% 0,44
|6
|SAADET
|SOYDAN KIZMAZ
|% 0,44
|6
|HKP
|ALİ TÜRKKAN
|% 0,15
|2
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR AKBUNAR
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HALİL İBRAHİM TOPBAŞ
|% 53,72
|744
|CHP
|HALİL İBRAHİM ALNAR
|% 23,68
|328
|AK PARTİ
|BEKİR KOCAMAN
|% 17,04
|236
|YENİDEN REFAH
|NERİMAN VAROL
|% 2,45
|34
|SAADET
|HALİL DELEN
|% 1,52
|21
|İYİ PARTİ
|NECATİ EFECAN
|% 0,94
|13
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR SARI
|% 0,51
|7
|BTP
|RECEP GÖL
|% 0,14
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ENGİN UYSAL
|% 47,34
|1.488
|AK PARTİ
|AHMET ÖZOĞUL
|% 28,19
|886
|MHP
|SAHVET ERTÜRK
|% 17,18
|540
|İYİ PARTİ
|ŞERİF YILMAZ
|% 3,25
|102
|YENİDEN REFAH
|FATİH YALÇINSOY
|% 2,7
|85
|SAADET
|TURAN KOYUN
|% 0,96
|30
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KOÇLAR
|% 0,22
|7
|BTP
|EKREM BALI
|% 0,16
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ZEKERİYA YILMAZ
|% 39,4
|353
|AK PARTİ
|ALİ BURSA
|% 32,59
|292
|BAĞIMSIZ
|SERDAR SİPAHİ
|% 13,73
|123
|MHP
|YAVUZ KARAAYVAZ
|% 5,8
|52
|BAĞIMSIZ
|DERVİŞ KAVAK
|% 5,69
|51
|İYİ PARTİ
|NEŞE AKÇAYIR OKATAN
|% 1,56
|14
|BTP
|VEDAT KARA
|% 0,45
|4
|SAADET
|DALYEN AKTEPE
|% 0,45
|4
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL SEVİN
|% 0,11
|1
|ZAFER PARTİSİ
|SEMİH AŞAN
|% 0,11
|1
|HÜDA PAR
|HALİT AKMAN
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA KOCA
|% 35,35
|2.314
|AK PARTİ
|ALİ CEYHAN
|% 35,02
|2.292
|İYİ PARTİ
|HÜSNÜ KAYMAK
|% 13,45
|880
|CHP
|DEVRİM SANSAR
|% 10,54
|690
|YENİDEN REFAH
|HALİL KAYA
|% 2,73
|179
|SAADET
|MEHMET HAMAMCI
|% 1,56
|102
|BÜYÜK BİRLİK
|MESUT GÜLMEZ
|% 1,01
|66
|ZAFER PARTİSİ
|MUHAMMED ALİ OĞUZ ÖZ
|% 0,18
|12
|BTP
|BEKİR KARACA
|% 0,11
|7
|HÜDA PAR
|HAMDULLAH AVCI
|% 0,05
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NECDET AKEL
|% 38,35
|5.800
|AK PARTİ
|MUHARREM AKÇADURAK
|% 29,44
|4.453
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM GİRGİN
|% 14,1
|2.133
|İYİ PARTİ
|ALPER İRİKARA
|% 10,55
|1.595
|CHP
|ERDOĞAN DİRİCAN
|% 6,05
|915
|SAADET
|AHMET GÜLER
|% 0,7
|106
|ZAFER PARTİSİ
|EMRE TÜLÜOĞLU
|% 0,44
|66
|BTP
|MUSTAFA TOPUZLU
|% 0,15
|23
|DEVA PARTİSİ
|SAMET İNCEKARA
|% 0,15
|22
|HÜDA PAR
|ABDULLAH GÜVENDİK
|% 0,07
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA DEMİRTAŞ
|% 53,23
|1.720
|AK PARTİ
|FATİH ÇALIŞKAN
|% 43,39
|1.402
|YENİDEN REFAH
|ZEKERİYA BORAN
|% 1,52
|49
|CHP
|MUSTAFA AKPINAR
|% 1,11
|36
|SAADET
|ŞERİF PEKTAŞ
|% 0,53
|17
|ZAFER PARTİSİ
|ELİF MELEK AKTAŞ
|% 0,16
|5
|HÜDA PAR
|MEHMET KAZIM ZORCİ
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BİLAL DEMİRCİ
|% 55,4
|1.314
|MHP
|İSMAİL KUL
|% 42,2
|1.001
|CHP
|İSMAİL DEMİR
|% 1,01
|24
|İYİ PARTİ
|ENGİN ÇAMURDEPEN
|% 0,8
|19
|YENİDEN REFAH
|HALİL AKKUŞ
|% 0,42
|10
|ZAFER PARTİSİ
|ARİF PAMUK
|% 0,13
|3
|BTP
|ALİ ÇELİKER
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|KÜBRA TEKEL AKTULUN
|% 45,52
|7.590
|AK PARTİ
|AHMET KULAT
|% 34,19
|5.702
|BÜYÜK BİRLİK
|HASAN BASRİ İNAN
|% 6,01
|1.002
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED ZAHİD GİRGİN
|% 5,27
|879
|CHP
|BÜNYAMİN KISA
|% 5,27
|879
|İYİ PARTİ
|İSKENDER ÖZDAĞ
|% 2,09
|348
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL DOĞAN
|% 0,71
|118
|SAADET
|HASAN ÖZBAL
|% 0,45
|75
|DEVA PARTİSİ
|UFUK SAĞLAM
|% 0,18
|30
|BTP
|ERCAN ASA
|% 0,16
|27
|HÜDA PAR
|BEKİR ARSLAN
|% 0,15
|25
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|LÜTFİ MUTLU
|% 43,49
|818
|MHP
|NAİL CANER
|% 28,55
|537
|AK PARTİ
|HASAN BASRİ METE
|% 26,58
|500
|BTP
|SÜLEYMAN ŞENOCAK
|% 0,48
|9
|İYİ PARTİ
|MEHMET KAVAS
|% 0,32
|6
|BAĞIMSIZ
|SEMA AKÇALIOĞLU
|% 0,26
|5
|SAADET
|YAŞAR DEMİR
|% 0,16
|3
|HÜDA PAR
|BÜNYAMİN İŞLEK
|% 0,11
|2
|ZAFER PARTİSİ
|TAHA UMUT SOYLU
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ALİ KEMAL DERİN
|% 40,77
|17.438
|AK PARTİ
|ALİ ÖZDEN
|% 27,76
|11.875
|MHP
|ALİ ATAŞ
|% 20,89
|8.937
|CHP
|SERKAN KILIÇ
|% 4,01
|1.714
|SAADET
|FATİH BOZAN
|% 3,5
|1.495
|İYİ PARTİ
|BAYRAM ÜNLÜ
|% 0,83
|355
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL TOPAL
|% 0,62
|265
|TİP
|MURAT DOĞAN
|% 0,51
|220
|MİLLET
|MUSTAFA GÖKTEKİN
|% 0,45
|193
|DEVA PARTİSİ
|REYHAN DEDE
|% 0,25
|108
|DEM PARTİ
|MEHMET NEVROZ TÜRK
|% 0,22
|92
|BTP
|SITKI ÖZDEMİR
|% 0,12
|52
|HKP
|AHMET UMUTLU
|% 0,04
|19
|HÜDA PAR
|MERYEM SENA KARAPÇİN
|% 0,03
|13
Son Dakika › Güncel › KÜTAHYA SON - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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