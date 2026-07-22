Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı

22.07.2026 07:29
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İstanbul-Kuşadası seferini yapan yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul- Kuşadası seferini yaptığı öğrenilen M.E.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36'ncı kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, otobüste bulunan yolcuları kurtarmak ve yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattı.

31 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    ankaraya bu sabah geldim ve yollarda yanlizca otobüs şoförleri tehlikeli. hic denetlenmedikleri belli 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Aksoy Ahmet Aksoy:
    şoför uyumuş 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı - Son Dakika
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