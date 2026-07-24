Kuvvetli Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Kuvvetli Sağanak Uyarısı
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Meteoroloji, bazı bölgelerde sağanak yağışların olumsuz etkilere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz, Marmara, Orta Karadeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da akşam saatlerinde başlayacağı tahmin edilen sağanağın yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Turuncu kodla uyarılan iller: Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın ve Düzce.

Sarı kodla uyarılan iller: Adana, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırşehir,

Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük ve Osmaniye.

Kuvvetli Sağanak Uyarısı

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ise, Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Sakarya ile Kocaeli'nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BİR UYARI DA ANKARA'YA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre bugün ve yarın Ankara’da kuvvetli ve gök gürültülü yağışların beklendiği belirtildi. Ankara Valiliği, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün Ankara il genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden; kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi. 

VALİLİKLER UYARDI

Samsun Valiliği'nden yapılan uyarı açıklamasında, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Samsun ilimiz genelinde gece saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan uyarıda ise "Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 25 Temmuz günü sabah saatlerinden itibaren ilimizin batı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara neden olabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

AFAD SMS ATTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da vatandaşlara gönderdiği SMS mesajında, il genelinde bu gece ve yarın çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sel, su baskını, heyelan, dolu ve fırtına riskine karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu. 

Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Doğal Afetler, Hava Durumu, su baskını, İstanbul, Ankara, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuvvetli Sağanak Uyarısı - Son Dakika

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