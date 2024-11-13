Kuyu-37 Operasyonu: 282 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuyu-37 Operasyonu: 282 Gözaltı

Adana merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 282 kişi adliyeye sevk edildi, 83 suç eylemi tespit edildi.

13.11.2024 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana merkezli 16 ilde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-37" operasyonlarında gözaltına alınan 282 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11 Kasım'da Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 270 kişinin ardından aranan 12 zanlı daha yakalandı.

Böylelikle gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 282'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kadının da aralarında bulunduğu zanlılar, otobüs ve midibüslere bindirilerek zırhlı araçlar öncülüğünde adliyeye götürüldü.

Zanlıların adliyeye sevki sırasında bir polis helikopteri de havadan gözetleme yaptı.

Zırhlı araçlarla ve polis helikopteriyle güzergahta önlem alan ekipler, adliye civarında da önlemlerini sürdürdü.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Adana merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 270 şüphelinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Yerlikaya, şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, silah ticareti, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, suç üstlenme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme ve kasıtlı olarak kamu malına zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetmişti.

Operasyon kapsamında 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 AK-47 otomatik silah, 2 otomatik silah, 4 el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirilmiş, ayrıca 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konulmuştu.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyu-37 Operasyonu: 282 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
07:29 Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
15:25 Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti
15:22 Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu
15:03 Avrupa Ligi’nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var
15:02 ’’Sahte doktor’’ iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı ''Sahte doktor'' iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:52 Esenyurt’ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü
14:30 İkinci ol araç piyasası canlandı Sebebi ilginç İkinci ol araç piyasası canlandı! Sebebi ilginç
14:18 Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 10:47:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kuyu-37 Operasyonu: 282 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.