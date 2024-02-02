KYGM Tematik Kış Kampları Son Buldu

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Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) bu yıl 8'incisi düzenlenen KYGM Tematik Kış Kampları sona erdi.

Farklı şehirlerde öğrenim gören öğrencilerin katıldığı ve 5 gün süren bu yılki tematik kamplar; Erzurum, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Ankara, Antalya, Samsun, İstanbul, Diyarbakır ve Muğla'da gerçekleştirildi.

Gençler, Erzurum'da kış sporları, Sakarya'da yapay zeka, Denizli'de yeni medya ve iletişim kampına katıldı. Ankara'da diplomat akademi, İstanbul'da insan hakları ve hukuk, Antalya'da ise gastronomi kampı yapan katılımcılar, Samsun'da aktivist ve gönüllülük, Diyarbakır'da insan ve toplum, Muğla'da da sağlıklı yaşam ve tıp kampında hem yeni bilgiler öğrendi hem de keyifli zaman geçirdi.

Kamplara alanında uzman birçok önemli kişi gelerek, öğrencilere deneyimlerini aktardı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açılışını yaptığı kamplarda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin başta olmak üzere önemli isimler, öğrencilerle bir araya geldi.