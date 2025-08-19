Laleli Fashion Festival, İhracat Hedeflerini Büyütüyor

İSTANBUL'da 11'inci kez düzenlenen Laleli Fashion Shopping Festival'e katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatı olan bir Türkiye'den, bugün 375 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına ulaşan bir Türkiye'ye yükseldik. İnşallah yıl sonunda 390 milyar doları aşacağız. Yalnızca bu yılın ilk 7 ayında ihracatımız yüzde 5,1 artış gösterdi; yılbaşından bu yana her ay üzerine 1 milyar dolar ekledik. Önümüzde hala 5 ay var. Türk malının dünyadaki imajını ve pazarlama gücünü daha da artıracağız. Bugün tekstil ve hazır giyim sektöründe dünyada 6'ncı, Avrupa'da 4'üncü sıradayız" dedi.

Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) tarafından bu yıl 11'inci kez düzenlenen 'Laleli Fashion Shopping Festival', Laleli Caddesi'nde başladı. Festivale Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Romanya, Polonya, Cezayir, Suudi Arabistan ve Afrika ülkelerinden çok sayıda yabancı ziyaretçi katıldı. Açılış töreninde düzenlenen defilede sergilenen koleksiyon ve tasarımlar ile Türkiye'nin tekstil ihracatındaki gücünü temsil etmesi ve Laleli firmalarının uluslararası alıcılara güven vermesi hedeflendi. Prodüksiyonunu Öner Evez ve Yakup Biçer'in üstlendiği festivalin, İstanbul'un marka şehir kimliğine katkı sunması amaçlanıyor. Festivalin açılışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat, LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve davetliler katıldı.

'DIŞ TİCARET TEŞVİKLERİMİZLE, SİZLERLE BİRLİKTE TÜRK MALININ DÜNYADAKİ İMAJINI VE PAZARLAMA GÜCÜNÜ DAHA DA ARTIRACAĞIZ'

Festivalin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "LASİAD'ın bu güçlü programını Ticaret Bakanlığı olarak desteklediğimizi özellikle ifade etmek isterim. 2002 yılında 36 milyar dolar mal ihracatı, 14 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere toplam 50 milyar dolar ihracatı olan bir Türkiye'den, bugün 375 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına ulaşan bir Türkiye'ye yükseldik. İnşallah yıl sonunda 390 milyar doları aşacağız. Yalnızca bu yılın ilk 7 ayında ihracatımız yüzde 5,1 artış gösterdi; yılbaşından bu yana her ay üzerine 1 milyar dolar ekledik. Önümüzde hala 5 ay var. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımıza daha güçlü destek verebilmek için bakanlık bütçemizin yüzde 60'ını teşvik ve destek programlarına ayırıyoruz. 1980'de yalnızca bin ihracatçımız varken bugün bu sayı 145 bine ulaştı. Yine 1980'de 25 bin olan şirket sayımız bugün 2,5 milyona çıktı. Dış ticaret teşviklerimizle, sizlerle birlikte Türk malının dünyadaki imajını ve pazarlama gücünü daha da artıracağız. Bugün tekstil ve hazır giyim sektöründe dünyada 6'ncı, Avrupa'da 4'üncü sıradayız. Deri ve ayakkabı alanında da önemli bir üretim merkezi konumundayız. Hükümet olarak ihracat, yatırım ve istihdam teşvikleriyle bütün sektörlerimizin yanında olduğumuz gibi sizlerin de yanındayız. İnşallah hep birlikte, aziz vatanımızı ve necip milletimizi daha güzel günlere taşıyacağız" dedi.

TURAN: LALELİ'NİN DÜNYA MARKALARININ ÇIKMASINDA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞI KANAATİNDEYİM

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Yaklaşık 30 yılı aşkın süredir Merter'de bulunmuş, zaman zaman tekstil sektöründe de faaliyet göstermiş birisi olarak, esnafımızı tebrik ederim. Çünkü gerçekten, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen, İstanbul Ticaret Odası Başkanımızın, TİM Başkanımızın ve LASİAD Başkanımızın da ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, büyük bir irade ve kararlılıkla 11'inci Laleli Alışveriş Festivali'ni düzenlediler. Bu nedenle başta LASİAD olmak üzere tüm derneklerimizi ve esnafımızı canı gönülden kutluyorum. Tekstil sektöründe Laleli bugün artık bir başarı hikayesi gösterdi. Burada Türkiye'nin çok önemli markaları doğdu. 10-20 yıl önce Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelen girişimciler, büyük hikayeler yazdılar ve Laleli'yi bugün uluslararası bir değer haline getirdiler. İnanıyorum ki Laleli, sadece ülkemiz için değil, başka ülkeler için de ilham kaynağı olacak bir değerdir. Bugün yaşadığımız krizlerin de Laleli'nin markalaşma sürecinde, Avrupa ve dünya markalarının çıkmasında önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyim. Ancak Laleli'nin geleceğinin çok parlak olacağına, daha da önemli yerlere ulaşacağına yürekten inanıyorum. Bu da hem devletimizin desteği hem de iş insanlarımızın girişimci ruhuyla mümkün olacaktır" dedi.

GIYASEDDİN EYYÜPKOCA: GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİREN BİR ORGANİZASYON YAPTIK

Lasiad Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, "Sokaklarda, canlı bir şekilde yaşanması gerekir. Biz de 11 yıldır belki dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir açık hava alışveriş festivali düzenliyoruz. Bu her ne kadar zor olsa da, başarabileceğimizi ve bunu sağlıklı, kaliteli bir şekilde gerçekleştirdiğimizi herkese göstermeye çalışıyoruz. Festivalin ilk yıllarında çok uzun podyumlar kurarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bir organizasyon yaptık. Bugün de çok güzel bir etkinliğe imza attık. Hem podyumumuzla hem de 11 ülkeden gelen alım heyetlerimizle festivalimizi daha da güçlü hale getirdik. Sabah saat 10.00'dan itibaren alım heyetlerimiz burada ikili görüşmelere başladılar. Bu heyetleri oluştururken özellikle ülkelerinden en az 10 toptan mağazaya sahip alıcıları davet ettik. Dün geldiler, bugün ve yarın bizim misafirimiz olacaklar. Onları en iyi şekilde ağırlayacağız. En önemlisi, bu heyetler Türk ekonomisine, Türk tekstiline, Türk konfeksiyonuna ve özellikle Laleli'ye çok büyük katkı sağlayacaklar. Ağustos ayını seçmemizin nedeni, aynı zamanda kış sezonunun açılışını yapıyor olmamızdır. Böylelikle hem yeni sezonu başlatıyor hem de bu etkinliklerle heyecanı ve hareketliliği artırıyoruz. Esnafımızın moral ve motivasyonunu yükseltmeye çalışıyoruz. Çünkü dünya, küresel bir krizden geçiyor ve bu süreç insanların moralini olumsuz etkiliyor. İşte biz bu festivalle motivasyonu yeniden yukarıya taşımaya gayret ediyoruz. Ayrıca bir teşekkürü de Tülin Şahin'e borçluyuz. Çünkü artık adı Laleli ile, LASİAD ile anılıyor. Yaptığı katkılardan dolayı kendisine yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

TÜLİN ŞAHİN: BU DEFİLE YILDA BİRKAÇ KEZ YAPILMALI

Manken Tülin Şahin ise, "Bir yıl daha bu festivalde yer aldığım için çok mutluyum. Gıyasettin Başkanımız, sağ olsunlar beni burada görmekten büyük mutluluk duyuyorlar. Ben de onlarla birlikte olmaktan aynı mutluluğu hissediyorum. Çünkü Laleli, Türkiye ekonomisi ve İstanbul ekonomisi için son derece önemli bir semt. Dolayısıyla bu önemi sürekli hatırlatmamız, farkındalığı artırmamız ve güçlendirmemiz gerekiyor. Bugün burada yabancı bir prodüksiyon ekibi de çekim yapıyor. Çektikleri görüntüler yurt dışında yayınlanacak. Ben de onlara Laleli'nin, Türkiye'nin ihracat ve tekstil merkezi olduğunu anlattım. 'Siz bizi hiç düşünmeyin, biz her şeyi kaydediyoruz' dediler. Bu sayede Laleli birkaç ülkede daha tanıtılacak. Dünyanın en büyük podyumunun burada kurulduğunu hepimiz biliyoruz. 11 yıl önce Guinness Rekorlar Kitabı'na giren o defile gerçekten unutulmazdı. Yürüdükçe bitmeyen uzun bir podyumdu ama çok keyifliydi. Açık havada böyle bir defile başka hiçbir yerde yapılmadı. O yüzden bu festival çok değerli. Bana kalsa bu defile yılda bir kez değil, birkaç kez yapılmalı" dedi.